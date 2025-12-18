Anul 2025 a adus o consolidare semnificativă a pieței serviciilor financiare digitale dedicate companiilor, pe fondul creșterii schimburilor comerciale internaționale și al nevoii tot mai mari de eficiență operațională. Datele interne ale Revolut Business, analizate în formă agregată și anonimizată, indică o evoluție accelerată pe piața din România, atât din perspectiva numărului de clienți, cât și a volumelor de tranzacții derulate prin platformă.

Potrivit acestor date, media lunară a afacerilor active a crescut cu 25% în 2025, în timp ce baza totală de clienți a avansat cu 45% față de anul anterior. Această dinamică este pusă în contextul unui interes mai mare al companiilor locale pentru soluții financiare digitale care să reducă timpul alocat operațiunilor administrative și să faciliteze plățile rapide, inclusiv în relația cu parteneri externi.

Unul dintre elementele frecvent invocate de utilizatori este viteza de procesare a transferurilor. Aproximativ 90% dintre transferurile realizate prin platformă sunt instant, aspect considerat relevant în special pentru firmele care lucrează cu volume mari și în mai multe monede. În prezent, clienții Revolut Business au acces la 34 de monede fiat, iar doar în ultima lună completă raportată, operațiunile internaționale au generat schimburi EUR/RON în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro.

Creșterea activității externe a companiilor românești se reflectă și în interesul pentru instrumente de protecție împotriva riscului valutar. În acest context, produsul FX Forward a început să fie utilizat pentru a permite firmelor să își înghețe cursul de schimb pentru perioade de 12 sau 24 de luni. Soluția este folosită în special de companii din sectorul IT care exportă servicii, dar și de importatori care operează preponderent în dolari americani.

În 2025, prin intermediul contractelor FX Forward, clienții au reușit să acopere un risc valutar estimat la peste 4 milioane de euro. Această evoluție este corelată cu structura cheltuielilor companiilor românești, în condițiile în care 73% din totalul cheltuielilor de business s-au realizat în afara țării în ultimul an, comparativ cu 27% la nivel local.

Datele sugerează o integrare tot mai profundă a firmelor românești în lanțurile globale de aprovizionare și o nevoie crescută de instrumente financiare adaptate acestui tip de activitate.

Pe lângă componenta de plăți internaționale, platforma este utilizată și pentru a simplifica relațiile administrative și pentru a crește transparența cheltuielilor curente. În 2025, firmele locale au realizat tranzacții cu un volum mediu lunar de peste 660 de milioane de euro, în creștere cu 43% față de anul precedent.

Un alt indicator al adopției soluțiilor digitale este utilizarea instrumentelor de control al cheltuielilor. În ultimul an, au fost emise în medie aproximativ 35.000 de carduri de companie pe lună. De asemenea, în ultima lună completă raportată, au fost achitate facturi în valoare de peste 50 de milioane de euro, o parte semnificativă dintre acestea fiind procesate cu ajutorul funcționalităților bazate pe inteligență artificială, care au atins o acuratețe de 98% în completarea automată a chitanțelor.

Din vara acestui an, companiile din segmentul corporate au avut acces și la conturi de economii în lei, cu dobânzi de până la 4% pe an, precum și la fonduri flexibile de investiții cu risc scăzut, disponibile în dolari americani, euro și lire sterline. În 2025, peste 25 de milioane de euro au fost direcționați către conturi de economii sau produse de investiții, ceea ce indică un interes crescut pentru gestionarea activă a lichidităților.

Într-o evaluare a beneficiilor pentru antreprenori, Iulian Boia a arătat că platforma contribuie în principal la creșterea eficienței operaționale, prin automatizarea plăților și reducerea administrării manuale, la simplificarea expansiunii globale prin transferuri rapide și la optimizarea plăților, efectuate online sau în persoană, cu ajutorul instrumentelor Revolut Acquiring (Revolut Pay, Revolut Reader). Acesta a apreciat că rezultatele din 2025 reflectă încrederea acordată de clienți și expertiza echipelor implicate.

„Suntem aproape de finalul unui an foarte bun și pentru aceste rezultate le mulțumim clienților noștri care au încredere în serviciile noastre și în expertiza profesională a echipelor noastre”, a declarat Iulian Boia.

Segmentul de servicii și funcționalități de acquiring (încasare plăți) a cunoscut, la rândul său, o evoluție accelerată. În ultimele 30 de zile, aproximativ 250.000 de clienți unici au efectuat plăți prin platforma de merchant acquiring, cu o valoare medie a tranzacției de peste 100 de euro.

Soluțiile disponibile permit acceptarea plăților cu cardul, atât debit, cât și credit, în magazine fizice sau online, prin instrumente precum Revolut Reader, Tap to Pay, Revolut Pay sau linkuri de plată.

Totodată, peste 150.000 de utilizatori retail au folosit Revolut Pay în ultima lună, soluția fiind integrată cu mai multe platforme locale de e-commerce și cu servicii de mobilitate urbană, inclusiv pentru plata parcării în București.