Elon Musk se apropie de momentul în care a doua sa companie se va tranzacționa pe bursă. Planurile de a lista compania spațială SpaceX au produs emoție printre investitori și printre fanii lui Elon Musk, mulțimi care se suprapun într-o anumită măsură, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Este o perioadă bună pentru cel mai bogat om din lume: acțiunile Tesla au marcat un nivel record marți și au dus compania la o capitalizare de 1,63 trilioane de dolari, după un avans de 21% anul acesta.

Debutul testelor de condus autonom, fără oameni la bord, în Austin a fost un catalizator al aprecierilor recente, cu speranțe de lansare pentru mult-așteptatul robo-taxi. Estimarea Forbes pentru averea lui Musk este acum de 684 de miliarde de dolari, fiind mai aproape de nivelul de 1 trilion decât de cel de-al doilea clasat, Larry Page, care se află la 252 miliarde de dolari.

Pentru acțiunile SpaceX, datele folosesc prețul plătit de companie celor care doresc să își vândă acțiunile. În oferta internă, evaluarea de 800 de miliarde de dolari este dublă față de cea din iulie. Reperul poate veni dintr-un proces riguros, sau din cvasi-dublarea nivelului tranzacției anterioare de 212 dolari.

O altă posibilitate: la 421 de dolari pe acțiune ar putea fi și o trimitere aluzivă, ludică și satirizantă la faimosul 420,69 dolari pe acțiune, anunțat în trecut de Musk pentru o delistare a Tesla, care nu s-a mai întâmplat.

Oferta internă pare a juca rolul de ancoră intermediară în traseul spectaculos al valorii companiei spațiale. CFO-ul Bret Johnsen a vorbit despre oferta publică inițială (IPO), fără a oferi vreo indicație precisă a prețului, dar a indicat că „dacă piețele cooperează, oferta ar putea strânge un capital semnificativ”.

Potrivit surselor din presa financiară, SpaceX țintește o evaluare de 1,5 trilioane de dolari. OpenAI, care a fost multă vreme pe primul loc în topul startup-urilor, ar fi depășit la mare distanță de SpaceX, ceea ce ar putea fi un obiectiv indirect al lui Elon Musk, aflat într-o luptă legală cu startup-ul condus de Sam Altman.

Pe de altă parte, Google, care împreună cu Fidelity a investit 1 miliard de dolari în 2015 pentru o cotă de 10% din companie ar urma să înregistreze un beneficiu major de pe urma listării.

Chiar și 5% din companie adusă pe bursă ar însemna cel mai mare IPO din lume, de departe. La 1,5 trilioane de dolari, suma ar fi de 75 miliarde, în timp ce Saudi Aramco a strâns în 2019 suma de 29 de miliarde de dolari, punctează Claudiu Cazacu.

În același timp, discuțiile despre o evaluare de 1,5 trilioane de dolari ar putea avea și scopul de a ancora așteptările pieței la un nivel foarte înalt. Veniturile așteptate de 15,5 miliarde de dolari anul acesta ar fi dificil de atins, având în vedere prognozele prea optimiste pentru parametrii financiari ai SpaceX în trecut. Totuși, veniturile sunt așteptate să fie aproape duble față de anul trecut, iar ritmul de creștere înalt asociat cu proiecte de amploare uriașă pot aprinde imaginația investitorilor.

Pentru modelul financiar de evaluare, ritmul de creștere este o variabilă foarte importantă, iar un ritm aproape dublu este de natură a susține un apetit ridicat pentru acțiuni. Fondurile care vor decide dacă să participe la ofertă vor lua în considerare proiecțiile pentru numărul de lansări de rachete, materialele transportate și veniturile din abonamentele de internet prin satelit Starlink. Zone de creștere sunt și serviciile DTC (direct-to-cell), care leagă telefoanele mobile de sateliți și Starshield, programul care utilizează structura Starlink pentu conectivitate guvernamentală.

Cu toate acestea, un factor esențial pentru succesul ofertei și participarea largă a segmentului de investitori de retail este puterea fascinației unor planuri extraordinare. Proiectele către care ar urma să ajungă banii strânși în ofertă aprind imaginația: o misiune spre Marte, un avanpost pe Lună și centre de date în spațiu.

Dacă misiunea spre Marte este vehiculată de mai multă vreme, iar baza construită pe Lună este încă la distanță, boom-ul prezent din domeniul inteligenței artificiale face ideea infrastructurii în spațiu să aibă tracțiune, în ciuda unor bariere serioase, potrivit consultantului de strategie XTB România.

Printre argumentele în favoarea mutării în spațiu a „fabricilor de AI” se numără eficiența în utilizarea energiei solare, evitarea hățișurilor birocratice, limitărilor de spațiu și opoziției vecinilor din cadrul proiectelor de pe Pământ, utilizarea legăturilor laser pentru conectivitate rapidă și robustă, dar și independența din punct de vedere al jurisdicției și reglementărilor. Centrele de date în spațiu sunt o idee suficient de îndrăzneață și neobișnuită încât să genereze entuziasm, și ar putea fi exact ceea ce are nevoie Musk pentru a obține o evaluare spectaculoasă.

Subiectul este luat în serios și de Jeff Bezos, care vede, însă, un orizont de până la 20 de ani pentru transpunerea în realitate. Scăderea costurilor de transport în spațiu de la peste 1200 dolari/kg în trecut la câteva sute sau chiar zeci de dolari cu noua rachetă uriașă Starship redefinește costul operațional și apropie ideea de realitate.

Cu toate acestea, o serie de probleme majore precum efectul distructiv al radiațiilor, complexitatea sistemelor de răcire, inaccesibilitatea în cazul unor reparații, costurile de mediu ale lansărilor (ar putea fi nevoie de mii de lansări) sau coliziunile cu obiecte cosmice rămân nerezolvate. Unii oameni de știință văd proiectele drept nerealiste cu tehnologia din prezent sau de-a dreptul fantasmagorice.

Conceptul centrelor de date în spațiu poate juca un rol major în succesul listării SpaceX, propulsând prețul pe acțiune, legând atracția pentru noutate, îndrăzneală și spiritul de aventură cu optimismul pentru AI într-o perioadă de entuziasm pentru noile tehnologii.

Este un factor esențial în ancorarea valorii de piață dorite, care mai poate suferi modificări în funcție de condițiile de piață, de 1,5 trilioane de dolari, cu multiplu de evaluare de peste 50 de ori vânzările estimate în 2025.

Reușita practică a proiectelor va depinde, însă, de depășirea unor bariere tehnice obiective nesoluționate în prezent, mai adaugă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.