Averea netă a miliardarului Elon Musk a depășit 600 de miliarde de dolari, potrivit estimărilor revistei Forbes. Creșterea vine ca urmare a recentei vânzări de acțiuni SpaceX de către angajați și investitori, iar Forbes a folosit prețurile tranzacțiilor pentru a calcula o valoare mai mare a companiei, ceea ce a majorat estimările privind participația deținută de Musk. Cu doar câteva ore înainte, revista estima averea lui Musk la aproximativ 500 de miliarde de dolari.

Averea lui Musk, cel mai bogat om din lume, provine în principal din participațiile sale la Tesla și SpaceX. Deoarece SpaceX este o companie privată, valoarea sa se estimează pe baza rundelor de finanțare și a vânzărilor de acțiuni de către angajați. Utilizând aceste date, Forbes a evaluat SpaceX la 800 de miliarde de dolari, dublu față de estimarea anterioară de 400 de miliarde, ridicând averea netă a lui Musk la 677 de miliarde de dolari.

Elon Musk a cofondat șapte companii, printre care Tesla, SpaceX și startup-ul de inteligență artificială xAI. El deține aproximativ 12% din Tesla, pe care a susținut-o începând din 2004 și pe care o conduce ca CEO din 2008.

În 2024, un judecător din Delaware a anulat acordul lui Musk de a primi opțiuni suplimentare de 9% din Tesla, iar Forbes a redus valoarea acestora cu 50% până la soluționarea apelului. SpaceX, fondată în 2002, este evaluată la 400 de miliarde de dolari, Musk deținând 42%.

În 2022, Musk a achiziționat Twitter pentru 44 de miliarde de dolari și a fuzionat compania cu xAI, evaluând firma combinată la 113 miliarde de dolari. De asemenea, el a fondat The Boring Company și Neuralink, care au atras împreună aproximativ 2 miliarde de dolari de la investitori privați.

SpaceX, compania de rachete și sateliți condusă de Elon Musk, a anunțat vineri angajații că va răscumpăra acțiuni de la persoane din interior, într-o tranzacție care ar evalua compania la aproximativ 800 de miliarde de dolari. Totodată, compania a precizat că se pregătește pentru o posibilă listare la bursă anul viitor.

Într-o scrisoare adresată angajaților și celorlalți acționari, Bret Johnsen, directorul financiar al SpaceX, a anunțat că firma și investitorii plănuiesc să răscumpere acțiuni în valoare de 2,56 miliarde de dolari de la acționari, la un preț de 421 de dolari pe acțiune, aproape dublu față de prețul intern anterior.

Johnsen a menționat, totodată, posibilitatea unei oferte publice în cadrul aceleași scrisori, obținută de The New York Times.

„Dacă se va întâmpla cu adevărat, când se va întâmpla și la ce evaluare sunt încă extrem de incerte, dar ideea este că, dacă executăm impecabil și piețele cooperează, o ofertă publică ar putea strânge o sumă semnificativă de capital”, a scris el.

Oferta de răscumpărare a acțiunilor de la angajați ar transforma SpaceX în cea mai valoroasă companie privată din lume, depășind OpenAI, evaluată în prezent la aproximativ 500 de miliarde de dolari. În eventualitatea unei listări publice, SpaceX ar putea realiza una dintre cele mai mari oferte publice din istorie, reprezentând un eveniment semnificativ de creare de avere pentru acționari.