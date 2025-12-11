Datele publicate de DGPCI și analizate de APIA arată că înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 36.6% față de noiembrie 2024. În total au fost înmatriculate 13.816 autoturisme.

Dacia rămâne lider de piață, cu 4.519 unități și o creștere de 60%. Toyota urmează cu 1.137 unități și un avans de 28%. Renault a înregistrat o creștere de 80.7%, ajungând la 1.021 unități. Creșteri similare apar și la Skoda, care a avansat cu 28.1%.

Segmentarea pe modele arată că Dacia Logan, Dacia Duster și Dacia Sandero sunt cele mai vândute modele ale lunii. Logan a înregistrat 1.527 unități și un avans de 46%. Duster a crescut cu 83% și a ajuns la 1.363 unități. Sandero a avut un avans de 47.9% și a ajuns la 741 unități.

Autoturismele electrificate au înregistrat creșteri importante. Cota lor totală a ajuns la 56.5%. Motorizările mild-hybrid au crescut cu 33% și reprezintă 21.3% din piață. Motorizările full-hybrid au ajuns la 20.2% din total, după un avans de 48.4%.

Motorizările plug-in hybrid au crescut cu 81.6%, ajungând la o cotă de 7.4%. Autoturismele full electrice au avut cea mai mare creștere, de 114%, și au ajuns la 7.6% cotă de piață.

APIA a explicat prin președintele Dan Vardie că aceste rezultate confirmă avansul rapid al segmentelor electrificate, depășind pentru prima dată cota combinată a motorizărilor pe benzină și motorină.

El a spus că segmentul BEV și segmentul PHEV au avut cele mai mari creșteri. El a adăugat că tranziția energetică nu se rezumă doar la electrificare și că APIA susține o abordare diversificată, care include biocombustibili avansați, hidrogen și soluții energetice alternative.

Conform explicațiilor sale, această direcție este susținută și în colaborările internaționale prezentate la COP30 din Brazilia.

Datele APIA arată că în primele unsprezece luni din 2025 s-au vândut 7.479 autoturisme pur electrice. Dacia Spring rămâne pe primul loc cu 1.311 unități, chiar dacă înregistrează o scădere față de anul trecut. Hyundai a ajuns la 1.071 unități, iar Tesla la 1.026.

Pe segmentul plug-in hybrid, Ford Kuga conduce clasamentul cu 652 unități. Hyundai Tucson și Volkswagen Tiguan completează topul. În total, segmentul PHEV a ajuns la 8.334 unități, o creștere de 48.2%.

Segmentul full hybrid este condus de Toyota Corolla, cu 3.942 unități în primele unsprezece luni. Dacia Duster și Toyota Yaris Cross se află pe următoarele poziții. Segmentul totalizează 25.973 unități și crește cu 34.2%.

Segmentul mild-hybrid este condus de Dacia Duster, cu 5.928 unități. Ford Puma și Skoda Octavia sunt următoarele modele. În total, segmentul ajunge la 32.191 unități.

Vehiculele comerciale ușoare și minibus au înregistrat o creștere de 23.7% față de noiembrie 2024. În total au fost înmatriculate 1.397 unități. Renault Express conduce cu 193 unități, urmat de Volkswagen Caddy cu 167.

Vehiculele comerciale grele au crescut cu 21.5%. Segmentul de peste șaisprezece tone și autotractoarele a crescut cu 24.1%. Mărcile cu cele mai mari creșteri sunt Mercedes-Benz, Volvo și Scania.