Ministerul Proiectelor Europene a dat recent două contracte de consultanță firmei Civitta Strategy & Consulting, firmă care a fost în trecut condusă de ministrul Dragoș Pîslaru. Valoarea totală a celor două contracte este de aproximativ 4,6 milioane de lei.

Cel mai recent contract a fost publicat pe 2 decembrie 2025 și vizează implementarea Planului de Evaluare a Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, cu o valoare de 3,7 milioane de lei. Acesta presupune evaluarea măsurilor de incluziune și reducere a sărăciei, analiza impactului programelor de asistență tehnică și activități pentru a crește capacitatea de evaluare a unei direcții generale din minister.

Anterior, pe 24 iulie 2025, ministerul a semnat cu aceeași firmă un contract de 920.000 de lei pentru evaluarea Acordului de Parteneriat 2021–2027, document care arată cum vor fi folosiți banii europeni structurali și de investiții în această perioadă. Contractul viza lotul 3, concentrat pe obiectivul „O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității”.

Astfel, în a doua jumătate a anului 2025, firma fostului ministru a primit de la minister peste 4,6 milioane de lei pentru servicii de evaluare și consultanță.

Succesul firmei cu statul român nu se limitează la aceste contracte. În ultimii trei ani, Civitta Strategy & Consulting a avut aproximativ 40 de contracte cu diverse instituții, în valoare totală de peste 7 milioane de euro.

Printre instituțiile care au lucrat cu firma se numără Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Dezvoltării, Primăria Capitalei, Ministerul Energiei, dar și administrații locale precum Consiliul Județean Botoșani sau Primăria Mizil.

SURSA FOTO: Adevărul

Legătura dintre actualul ministru și firma câștigătoare are o istorie lungă. Potrivit Jurnalul.ro, compania a fost înființată pe 15 decembrie 2007 sub numele SC Gea Strategy & Consulting SA. La început, Dragoș Pîslaru a fost fondator, administrator și deținea 20% din acțiuni, iar sediul firmei era într-un apartament personal al său, în zona Arcului de Triumf.

Inițial, acționariatul a fost complex și a inclus persoane influente precum Daniel Dăianu (președintele Consiliului Fiscal), Florin Cîțu (fost premier) și Liviu Voinea (fost ministru al bugetului).

De-a lungul timpului, structura firmei s-a schimbat. Pîslaru a ieșit din firmă în timpul mandatului său ca ministru al muncii, a revenit ulterior ca partener cu 0,5% din acțiuni, apoi s-a retras definitiv înainte de a deveni europarlamentar.

În prezent, Civitta Strategy & Consulting este deținută de companii din Estonia și Lituania.

Contactat de Adevărul, Pîslaru nu a oferit niciun răspuns până la publicarea articolului.