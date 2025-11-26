Indicele dolarului american (DXY) dă primele semne consistente de revenire, marcând un posibil punct de inflexiune pentru economia mondială, potrivit unei analize realizate de brokerul european Freedom24.

După un an 2025 caracterizat până acum de scăderi constante care au încurajat avansul activelor de risc, dolarul intră într-o zonă critică ce ar putea reorienta fluxurile globale de capital și ar putea influența major piețele emergente, materiile prime și apetitul investitorilor.

Analiștii subliniază că, în acest context, strategiile de protejare a portofoliilor devin esențiale, iar instrumentele financiare axate pe reducerea expunerii valutare capătă o importanță tot mai mare.

Conform analizei Freedom24, indicele dolarului american testează pragul de 100–101 puncte, iar depășirea acestuia ar putea afecta comportamentul investitorilor și ar diminua apetitul pentru risc.

Anul 2025 a fost marcat de un dolar slab, ceea ce a stimulat creșterea unor active precum materiile prime, acțiunile și Bitcoin. Un trend de apreciere inversă ar putea schimba semnificativ această dinamică.

Analiștii apreciază că un dolar mai puternic se traduce prin costuri de finanțare mai mari, importuri mai scumpe și o încetinire a ritmului economiei globale. Acest efect este resimțit mai ales pentru că majoritatea tranzacțiilor comerciale, a bunurilor și a datoriilor internaționale sunt exprimate în dolari.

O apreciere consistentă a dolarului pune presiune pe companiile americane care exportă, deoarece veniturile obținute în alte monede își pierd din valoare la conversie. În acest fel, profitabilitatea celor mai mari multinaționale din SUA poate scădea, iar investitorii pot deveni mai reticenți în privința sectorului corporate american.

Piețele emergente sunt însă cele mai vulnerabile la un dolar puternic. Potrivit analizei, investitorii tind să retragă capitalul din aceste regiuni, ceea ce determină deprecierea monedelor locale și creșterea costurilor de finanțare.

Aceste economii riscă să intre într-un cerc vicios marcat de inflație, dobânzi mai mari și scăderea investițiilor. În același timp, capitalul se reorientează spre active defensive, precum obligațiunile guvernamentale americane.

Pe segmentul materiilor prime, un dolar puternic face ca petrolul, metalele și aurul să devină mai scumpe pentru cumpărătorii care nu tranzacționează în USD.

Acest lucru poate reduce cererea globală și poate influența prețurile acestor active strategice.

Radu Iulian Pădurean, network development manager Freedom24, a explicat că un dolar puternic reprezintă un semnal macroeconomic major, nu o simplă fluctuație.

El a subliniat că investitorii ar trebui să evite reacțiile impulsive și să își ajusteze strategiile, concentrându-se pe protejarea portofoliilor și identificarea sectoarelor vulnerabile.

Freedom24 prezintă o serie de instrumente financiare care pot ajuta investitorii să gestioneze riscurile asociate unui dolar puternic: