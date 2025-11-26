Începând cu anul 2026, turiștii străini care vor să viziteze parcurile naționale ale Statelor Unite, precum Grand Canyon, Yellowstone sau Yosemite, vor plăti mult mai mult decât până acum. Administrația Trump a anunțat marți că abonamentul anual pentru accesul nelimitat în toate cele 63 de parcuri va crește de la 80 de dolari la 250 de dolari, echivalentul a aproximativ 215 euro, pentru vizitatorii care nu sunt rezidenți americani.

Cei care nu achiziționează abonamentul anual vor trebui să plătească o taxă suplimentară de 100 de dolari la intrarea în parcurile cele mai populare. În 2024, aproape 332 de milioane de persoane au vizitat parcurile naționale americane, potrivit datelor oficiale.

Autoritățile americane justifică aceste noi tarife prin dorința de a favoriza vizitatorii locali. Secretarul Departamentului de Interne, Doug Burgum, a subliniat că nerezidenții vor contribui astfel la întreținerea și mentenanța parcurilor, în timp ce rezidenții americani vor continua să beneficieze de tarife reduse.

În paralel, guvernul a anunțat introducerea unor „zile patriotice” cu acces gratuit pentru rezidenți, inclusiv de Ziua Președintelui, Ziua Veteranilor și în ziua de naștere a lui Donald Trump, care coincide cu sărbătoarea Zilei Drapelului. Inițiativa face parte dintr-un plan mai larg de promovare a turismului intern și de protejare a resurselor naturale ale parcurilor americane.

Pentru a vizita Statele Unite ca turist, trebuie, în general, să ai o viză de vizitator (B-2) sau să fii eligibil pentru Programul de Scutire de Vize (VWP) folosind un Electronic System for Travel Authorization (ESTA) aprobat. Intrarea se face la discreția ofițerilor U.S. Customs and Border Protection (CBP) din portul de intrare.

Pașaportul trebuie să fie valabil cel puțin șase luni peste durata șederii planificate, cu excepția cazurilor în care există acorduri speciale între țări. Pentru cetățenii țărilor participante la Programul de Scutire de Vize (VWP), este necesară aprobarea unui ESTA, valabil pentru șederi de până la 90 de zile în scop turistic sau de afaceri. Cei care nu se califică pentru VWP sau intenționează să stea mai mult de 90 de zile trebuie să obțină o viză de vizitator B-2, demonstrând scopul călătoriei, resursele financiare și legăturile cu țara de origine.

Minorii care călătoresc doar cu unul dintre părinți pot avea nevoie de o scrisoare de consimțământ din partea celuilalt părinte. De asemenea, este esențial să fiți atenți la regulile privind articolele interzise, precum anumite alimente, produse agricole, substanțe chimice și arme de foc.

Statutul legal este garantat prin formularul electronic I-94, care indică data de plecare. Depășirea termenului poate atrage sancțiuni serioase, inclusiv deportarea sau interdicții viitoare. Turismul nu permite angajarea, nici măcar în regim de voluntariat; vizita trebuie să se limiteze la vacanță, vizite la familie/prieteni sau tratamente medicale.

Este obligatorie respectarea legilor federale și statale, care pot diferi de la un stat la altul. Vârsta legală pentru consumul de alcool și tutun este de obicei 21 de ani. Dacă intenționați să conduceți, este recomandat un Permis Internațional de Conducere alături de permisul de acasă, respectând întotdeauna regulile de circulație și instrucțiunile poliției. Este util să aveți o copie a pașaportului și a formularului I-94, pentru eventuale verificări.