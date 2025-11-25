Bitcoin a înregistrat o scădere accentuată de peste 20% în ultima lună, după ce a atins maxime istorice de aproximativ 126.000 de dolari. Pentru scurt timp, a coborât sub pragul de 84.000 de dolari, iar această evoluție „a surprins investitorii și a generat o schimbare bruscă de sentiment”, arată Bitget în analiza transmisă.

Crypto Fear & Greed Index indică în prezent doar 19 puncte — un nivel definit drept „teamă extremă”. În ultimele luni, Bitcoin fusese susținut de intrări masive în ETF-urile spot și de o adopție instituțională accelerată, trend pe care actuala corecție îl întrerupe temporar.

Platforma subliniază că declinul actual nu se compară cu un veritabil bear market. „O piață bear autentică presupune prăbușiri sistemice și pierderi mult mai severe”, reamintește Bitget, exemplificând cu „iarna cripto” din 2022, când Bitcoin s-a depreciat cu 77% după colapsul Luna, falimentul Celsius și frauda FTX.

În schimb, magnitudinea scăderii de acum seamănă cu retrageri istorice din cicluri bull: minus 40% în 2017 sau minus 53% în mai 2021 — urmate ulterior de noi maxime.

Indicatorii fundamentali ai Bitcoin continuă să se întărească:

ETF-urile spot dețin active în valoare de 128 de miliarde de dolari, adică 1,33 milioane BTC.

Companiile listate controlează peste 800.000 BTC.

Rata de hash se menține la niveluri record, deși profitabilitatea minerilor scade.

„O administrație americană favorabilă sectorului cripto a inversat o parte dintre reglementările restrictive”, notează Bitget.

Potrivit companiei, combinația dintre frică extremă și consolidarea infrastructurii reprezintă, istoric, momentul în care apar oportunități majore.

Deși investitorii mici par să capituleze, jucătorii mari folosesc scăderea pentru a cumpăra:

„Balenele” au acumulat peste 375.000 BTC în ultimele 30 de zile, arată CryptoQuant. Săptămâna din 13 noiembrie a fost a doua cea mai intensă din 2025, cu 45.000 BTC adăugați.

Minerii reduc drastic vânzările: ieșirile zilnice au scăzut de la 23.000 BTC în februarie la 3.672 BTC în noiembrie.

Minerii din „era Satoshi” au vândut doar 150 BTC în 2025, față de 10.000 BTC anul trecut — o scădere de 98,5%.

„Minerii preferă să păstreze Bitcoin, chiar dacă marjele s-au redus la 48%”, arată Bitget.

Oferta totală de stablecoins a urcat la 303 miliarde de dolari, cu 48 de miliarde intrate în circulație doar în prima jumătate a anului.

Stablecoins procesează anual peste 27 trilioane de dolari, mai mult decât Visa și Mastercard la un loc.

Potrivit Bitget, acest capital reprezintă muniția necesară pentru o revenire accelerată.Indicele Fear & Greed a coborât la 11 pe 18 noiembrie — un nivel observat anterior doar în momentele critice din martie 2020 și după colapsul FTX.

Bitget amintește că:

-În 2020, Bitcoin a crescut de la 4.000 la peste 60.000 de dolari.

-În septembrie 2024, scăderea sentimentului a fost urmată de o dublare a prețului în trei luni.

-În februarie 2025, un nivel de „10” pe index a fost urmat de +25% în patru săptămâni și noi maxime -istorice.

„Când indexul cade sub 20, randamentele medii în următoarele 15 zile depășesc 22%, iar cele la 3–12 luni ajung la 200–300%”, explică platforma.

Cascadele de lichidări de 20 miliarde de dolari, produse din 10 octombrie până în prezent, au eliminat pozițiile supra-îndatorate, ceea ce ajută la stabilizarea structurii pieței. „Este un proces tipic în fazele bull”, subliniază Bitget.

Pentru investitorii pe termen lung, actualul reset „nu ar trebui privit ca un semnal de alarmă, ci ca o etapă necesară înaintea continuării ciclului macro de creștere”.

Despre Bitget

Fondată în 2018, Bitget este lider global în domeniul schimbului de criptomonede și o companie de top în Web3, având peste 45 de milioane de utilizatori în peste 150 de țări. Platforma oferă soluții de copy trading, tranzacționare avansată și un portofel multi-chain cunoscut sub numele de Bitget Wallet.

Avertisment de risc

Investițiile în active digitale implică riscuri ridicate și fluctuații importante de preț. Bitget recomandă utilizatorilor să investească doar sume pe care își permit să le piardă. Performanțele trecute nu reprezintă garanții pentru rezultate viitoare.