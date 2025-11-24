Urmează o revenire a Bitcoin, după comentariile președintelui Fed din New York. Toate privirile sunt îndreptate către datele importante din SUA din această săptămână.

Săptămâna trecută, Bitcoin a continuat să scadă, ajungând la un minim de 80.500 de dolari, prețuri nemaiîntâlnite din aprilie.

Deși recenta corecție a neliniștit unii investitori, volatilitatea de această amploare nu este neobișnuită. Bitcoin a înregistrat mai multe scăderi de peste 30% în ultimii ani, ultima între ianuarie și aprilie, când a scăzut de la 109.000 de dolari la 74.500 de dolari, înainte de a se redresa cu 70% până la maximul istoric actual de 126.300 de dolari, deși atunci a fost o scădere mai graduală a prețului în comparație cu corecția „mai bruscă” actuală.

Cu toate acestea, prețul rămâne într-o tendință ascendentă pe termen lung, formând maxime și minime mai ridicate.

În prezent, ne aflăm la o scădere de 30% față de maximul istoric, astfel încât, uitându-ne istoria recentă și dacă aceasta se va repeta, există posibilitatea ca acum să ne aflăm la baza acestei corecții.

Indicatorii on-chain arată, de asemenea, că portofelele mari (“balenele”) au început deja să cumpere din nou, indică Simon Peters, analist al platformei de investiții eToro pentru piața criptoactivelor.

Din punct de vedere macroeconomic, șansele unei reduceri a ratei dobânzii în decembrie au crescut față de săptămâna trecută, ajungând la 71% potrivit CME FedWatch, în urma comentariilor de vineri ale președintelui Fed din New York, John Williams, care a declarat că se așteaptă ca banca centrală să poată reduce ratele dobânzii, deoarece slăbiciunea pieței muncii reprezintă o amenințare mai mare decât inflația mai mare.

Acest lucru a determinat bitcoinul să-și revină de la minimele înregistrate, criptoactivul tranzacționându-se în prezent la 86.000 de dolari în această dimineață.

De asemenea, avem câteva date importante din SUA care vor fi publicate în această săptămână, în special indicele prețurilor de producție, produsul intern brut și datele privind cheltuielile de consum personal – măsura preferată a Fed pentru inflație. Datele economice favorabile ar putea oferi un impuls acestei mici reveniri pe piețele cripto pe care o observăm.

Bitcoin Cash $BCH a crescut cu 10% săptămâna trecută, după ce vineri s-a anunțat că mF International, o companie fintech listată la Nasdaq, a strâns 500 de milioane de dolari pentru un fond de rezervă în Bitcoin Cash.

Înainte de anunț, datele din blockchain arătau că mai multe portofele mari se acumulau deja în zilele precedente, ceea ce ar fi putut susține prețul BCH în contextul unei scăderi generale pe piețele criptoactivelor.

BCH s-a format în 2017 ca urmare a unui hard fork de la criptoactivul bitcoin original.