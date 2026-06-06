Bitcoin a coborât sub 60.000 de dolari. Criptomoneda a pierdut peste jumătate din valoare față de recordul istoric

Bitcoin a continuat să se confrunte cu presiuni puternice la vânzare vineri, coborând temporar sub nivelul de 60.000 de dolari și atingând cel mai redus nivel din octombrie 2024. Evoluția vine pe fondul unei combinații de factori care au afectat încrederea investitorilor și au determinat retrageri importante de capital din piața activelor digitale.

Cea mai mare criptomonedă din lume a ajuns până la 59.764 de dolari în timpul ședinței de tranzacționare, înainte de a recupera o parte din pierderi. În a doua parte a zilei, Bitcoin era cotat în jurul valorii de 60.450 de dolari, marcând un recul de aproximativ 5% față de ultimele 24 de ore și de aproape 17% comparativ cu nivelurile de la începutul săptămânii.

Scăderea este cu atât mai semnificativă cu cât, în octombrie 2025, Bitcoin atinsese un maxim istoric de aproximativ 126.000 de dolari. Astfel, activul digital a pierdut peste 50% din valoare în mai puțin de un an.

Una dintre cauzele care au accelerat deprecierea a fost decizia companiei Strategy de a vinde o parte din deținerile sale de Bitcoin. Compania este cunoscută drept unul dintre cei mai mari investitori corporativi în criptomoneda creată de Satoshi Nakamoto.

Tranzacțiile au generat un efect de domino în piață, fiind urmate de lichidări automate în valoare de sute de milioane de dolari. Aceste mecanisme sunt frecvent întâlnite în perioadele de volatilitate accentuată și contribuie la amplificarea mișcărilor de preț.

În paralel, investitorii au reacționat și la publicarea unor date solide privind piața muncii din Statele Unite. Indicatorii economici peste așteptări au alimentat creșterea randamentelor obligațiunilor americane, ceea ce a redus atractivitatea activelor considerate mai riscante, inclusiv a criptomonedelor.

Corecțiile nu s-au limitat doar la Bitcoin. Mai multe companii importante din ecosistemul cripto au înregistrat pierderi semnificative pe bursă.

Acțiunile Coinbase, Circle și Strategy au scăzut cu aproximativ 8% într-o singură sesiune de tranzacționare, reflectând îngrijorările investitorilor cu privire la perspectivele pe termen scurt ale sectorului.

Analiștii pieței consideră că o parte din fondurile speculative care alimentau anterior creșterea criptomonedelor s-au orientat în ultimele luni către companiile din domeniul inteligenței artificiale și către viitoarele listări bursiere de mare anvergură.

Printre acestea se numără și posibilul debut pe bursă al SpaceX, companie evaluată de investitori la aproximativ 1.750 de miliarde de dolari.

Interesul pentru ETF-urile pe Bitcoin începe să scadă

Un alt element care a influențat sentimentul pieței este ritmul mai lent decât cel anticipat al inițiativelor legislative favorabile industriei cripto în Statele Unite. Mulți investitori mizau pe adoptarea unor reglementări care să ofere mai multă claritate și să stimuleze investițiile instituționale.

În același timp, datele privind fondurile tranzacționate la bursă bazate pe Bitcoin indică o diminuare a interesului. Activele administrate de aceste ETF-uri au coborât la 80,4 miliarde de dolari, de la 107,8 miliarde de dolari înregistrate la mijlocul lunii mai.

Cu toate acestea, o parte dintre administratorii de fonduri consideră că actuala corecție poate reprezenta o oportunitate pentru investitorii pe termen lung. Aceștia susțin că apropierea prețului de media mobilă pe 200 de săptămâni a coincis în trecut cu perioade care au precedat reveniri importante ale pieței.

Probleme și pentru alte criptomonede

Presiunile s-au resimțit și în cazul altor active digitale. Printre cele mai afectate s-a numărat Zcash, care a înregistrat scăderi importante după apariția unor informații privind o vulnerabilitate de securitate.

Potrivit unei analize realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, a fost identificată o problemă veche în sistem care, teoretic, ar fi putut permite generarea unor monede false. Deși vulnerabilitatea nu ar fi fost exploatată, informația a fost suficientă pentru a alimenta temerile investitorilor și pentru a provoca noi vânzări pe piață.