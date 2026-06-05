Aurul și criptomonedele au scăzut după raportul privind locurile de muncă din SUA. Investitorii urmăresc și tensiunile din Orientul Mijlociu

Piețele financiare au reacționat vineri la publicarea datelor privind piața muncii din Statele Unite și la evoluțiile din Orientul Mijlociu. Aurul, argintul și principalele criptomonede au înregistrat scăderi în prima parte a zilei, după apariția unor informații care au influențat sentimentul investitorilor.

Raportul privind locurile de muncă din SUA a arătat rezultate peste așteptările economiștilor, în timp ce informațiile privind respingerea unei propuneri de armistițiu între Israel și Liban de către Hezbollah au menținut tensiunile geopolitice la un nivel ridicat.

Contractele futures pentru aur cu livrare în august au debutat la 4.503 dolari pe uncie troy, aproape la același nivel cu închiderea ședinței precedente, de 4.505 dolari. Ulterior, cotația a coborât până la 4.443 de dolari pe uncie în cursul dimineții.

Pe termen mai lung, aurul continuă însă să afișeze o evoluție pozitivă. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, prețul este mai mare cu 33,6%, în timp ce raportat la luna precedentă înregistrează un recul de 1%.

Și argintul a urmat o tendință similară. Contractele futures pentru luna iulie au deschis la 74,18 dolari pe uncie, în creștere ușoară față de ziua precedentă, însă ulterior prețul a coborât până la 71,21 dolari.

Față de acum un an, argintul rămâne unul dintre activele cu cele mai puternice aprecieri, având un avans de peste 110%.

Potrivit raportului privind piața muncii, economia Statelor Unite a creat 172.000 de locuri de muncă în luna mai.

Rezultatul a depășit semnificativ estimările economiștilor consultați de Bloomberg, care anticipau aproximativ 88.000 de noi angajări.

În același timp, rata șomajului a rămas la 4,3%.

Datele alimentează dezbaterea privind următoarele decizii ale Rezervei Federale americane. Investitorii încearcă să evalueze în ce măsură soliditatea pieței muncii va influența politica monetară, în contextul presiunilor inflaționiste asociate conflictului cu Iranul.

Piața criptomonedelor a rămas sub presiune. Bitcoin a deschis ședința la 63.812 dolari, în scădere cu 0,3% față de ziua precedentă, iar ulterior a coborât până la aproximativ 62.046 de dolari.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, valoarea bitcoin este mai mică cu 39,1%. Față de luna precedentă, declinul ajunge la peste 20%.

Ethereum a înregistrat o evoluție și mai slabă. Criptomoneda a deschis la 1.768 de dolari, cu 2,4% sub nivelul din ziua anterioară, iar ulterior a coborât până la aproximativ 1.667 de dolari.

În ultimele 12 luni, Ethereum a pierdut peste 32% din valoare, iar raportat la luna trecută scăderea depășește 24%.

Analiștii consideră că evoluțiile din Orientul Mijlociu și datele economice din SUA continuă să influențeze deciziile investitorilor.

Pe de o parte, tensiunile geopolitice mențin un nivel ridicat de incertitudine pe piețele internaționale. În plus, indicatorii economici americani oferă semnale privind rezistența economiei și direcția viitoare a dobânzilor.

În acest context, aurul, argintul și criptomonedele rămân printre activele urmărite cu atenție de investitori, pe fondul volatilității care caracterizează piețele financiare în această perioadă.