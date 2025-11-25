Vlad Caluș este unul dintre cei mai vizibili tineri din zona de educație financiară din România, cunoscut pentru Minimalistu și pentru programele prin care explică într-un limbaj accesibil investițiile pe termen lung. A fondat Planable la 19 ani, a trecut prin acceleratorul internațional Techstars London și a fost inclus în Forbes 30 Under 30, după ce produsul lui a ajuns să fie folosit de companii din întreaga lume.

În paralel cu dezvoltarea Planable, Caluș a început să documenteze public propriul proces de învățare financiară, lucru care a dus la apariția Minimalistu — una dintre cele mai urmărite platforme de educație financiară din țară. De la mentalitate și disciplină până la investiții în ETF-uri, dividende, bugete personale și independență financiară, Vlad Caluș a devenit o voce influentă în rândul tinerilor care vor să înțeleagă cum funcționează banii.

Acesta a explicat pentru Capital.ro filosofia din spatele programului „Venit pasiv din dividende”, de ce independența financiară este un proces și nu un sprint, cum își selectează companiile pentru portofoliu și de ce educația financiară devine o componentă esențială pentru stabilitatea unei țări. Caluș vorbește despre mentalitatea investitorului român, despre domeniile cu potențial în următorii ani și despre modul în care ar trebui să abordeze tinerii volatilitatea pieței globale.

Filosofia din spatele programului este simplă: independența financiară prin dividende este 100% reală, dar nu este rapidă. Necesită 10–15 ani de investiții disciplinate în companii solide, cu avantaje competitive clare și politici consistente de distribuire a dividendelor. Nu e un sprint, e un maraton în care câștigă cei care au răbdare și consecvență.

Un alt principiu central al programului este construirea independenței financiare în etape. Nu urmărești direct „să trăiești din dividende”, ci setezi repere realiste: acoperi mai întâi costurile de transport, apoi mâncarea, apoi chiria sau rata, apoi vacanțele, apoi costurile pentru o întreagă lună… și tot așa. Astfel, progresul devine tangibil, motivant și măsurabil.

Totodată, programul pune accent pe claritate și strategie: alegi companii potrivite, diversifici, investești constant și eviți greșelile comune care opresc pe mulți înainte să vadă rezultatele. În plus, partea de mindset este la fel de importantă ca portofoliul: ai nevoie de calm, răbdare și înțelegerea faptului că volatilitatea e normală.

Pe scurt, filozofia este despre răbdare, disciplină și structură, nu despre promisiuni nerealiste. Dividendele pot deveni o sursă reală de venit pasiv, dar doar pentru cei care abordează procesul cu maturitate și cu o strategie bine gândită.

Cred că principala diferență este modul în care abordăm educația financiară. Multe cursuri de investiții din România vorbesc ca și cum publicul ar fi deja expert: folosesc limbaj tehnic, presupun cunoștințe avansate și livrează informație greu de aplicat fără instrucțiuni „mură-n gură”. Noi am construit exact contrariul: explicații simple, clare, logice, pe înțelesul oricui.

În echipa Long Term Wealth, împreună cu Lucian Streche, pornim întotdeauna de la nivelul zero și urcăm treptat, astfel încât fiecare concept să fie înțeles, nu memorat. Oamenii nu au nevoie de jargon de Wall Street, ci de claritate, exemple, strategie și pași concreți.

Un alt element care ne diferențiază este componenta de behavioral investing livrată de partenera mea Andra Munteanu, o zonă aproape absentă în cursurile românești. Prin www.TalentFinanciar.ro am creat teste, profile și instrumente care îi ajută pe oameni să-și înțeleagă psihologia financiară, punctele forte, biasurile, stilul de decizie și tipul de investitor pe care îl pot deveni. În realitate, nu strategiile îi blochează pe oameni, ci comportamentele: frica, impulsivitatea, încrederea prea mare, procrastinarea. Fără partea psihologică, investițiile sunt incomplete.

Iar această abordare completă o ducem cel mai departe în FIRE Mastermind, programul nostru intensiv de 10 săptămâni. Aici oamenii trec printr-o transformare reală:

• își pun ordine în finanțe,

• își construiesc un buget solid,

• își definesc strategia de investiții pe termen lung,

• înțeleg cum să-și depășească propriile biasuri,

• încep să investească responsabil și coerent,

• și au acces la mentorat, ghidare și responsabilitate permanentă.

Nu livrăm doar informație. Livrăm un cadru complet: educație, psihologie, disciplină, strategie, sprijin profesional și un roadmap validat.

Asta cred că lipsește cel mai mult în piață, iar noi fix aici aducem ceva nou și diferit.

Selectarea companiilor care oferă „cele mai bune dividende” nu are legătură doar cu randamentul mare afișat pe o platformă. Dacă te uiți doar la dividend yield, riști să alegi companii aflate în declin, cu profit în scădere sau cu riscuri structurale. De aceea, procesul nostru se bazează pe criterii mult mai riguroase. În general, ne uităm la câteva elemente esențiale:

1. Stabilitatea și creșterea profitului. O companie trebuie să fie profitabilă, cu venituri și cashflow solid, nu doar într-un an bun, ci pe termen lung.

2.Istoric consistent de plată a dividendelor. Preferăm firme care plătesc și cresc dividendele de 5, 10, 20+ ani la rând. Continuitatea spune mai multe decât randamentul de azi.

3. Payout ratio sănătos. Ideal sub 50–60%, ceea ce indică o distribuție sustenabilă și capacitatea companiei de a reinvesti în creștere. Un payout foarte mare este un steag roșu.

4. Avantaj competitiv real (moat). Compania trebuie să aibă un diferențiator clar: brand, tehnologie, poziție dominantă, costuri reduse sau barieră mare de intrare. Fără asta, dividendul nu e sustenabil.

5. Datorie controlată. Companiile supraîndatorate sunt vulnerabile la creșterea dobânzilor și la recesiuni, ceea ce poate afecta dividendele.

6. Management de încredere și alocare eficientă a capitalului. Uităm adesea, dar calitatea conducerii contează enorm în strategiile pe termen lung.

7. Evaluarea corectă a prețului. O companie bună cumpărată prea scump poate oferi randamente slabe. Căutăm echilibrul între valoare și calitate.

În programul nostru explicăm toate aceste criterii în detaliu și învățăm oamenii să le aplice singuri, astfel încât să nu depindă doar de recomandări. Obiectivul nu este să găsim „cele mai mari dividende”, ci cele mai sustenabile dividende pe termen lung, de la companii solide, cu risc controlat și structură financiară sănătoasă.

Independența financiară nu este un concept abstract, ci un obiectiv foarte clar, care poate fi atins prin câteva principii simple. În general, există trei modalități principale prin care o persoană poate ajunge la independență financiară:

– Valoarea portofoliului – regula de 4%

Este metoda clasică din zona FIRE. Dacă ai un portofoliu suficient de mare încât 4% din valoarea lui anuală îți acoperă toate cheltuielile, poți considera că ai ajuns la independență financiară, ex. Cheltuieli de €2,000 pe lună înseamnă un portofoliu de €600,000. Practic, portofoliul produce cât consumi, fără să fie nevoie să-l epuizezi.

– Venituri pasive > cheltuieli

A doua abordare este și mai intuitivă: dacă veniturile tale pasive — din chirii, dividende, dobânzi sau business-uri automatizate — depășesc cheltuielile tale lunare, ești independent financiar. Cheltuielile sunt acoperite indiferent dacă lucrezi sau nu.

– Modelul pe care îl folosesc eu: combinația optimă

Eu cred cel mai mult în o abordare combinată, pentru că este și cea mai robustă pe termen lung. Pentru mine, independența financiară înseamnă:

• un portofoliu pe termen lung, orientat spre creștere de capital (ETF-uri, acțiuni globale);

• venituri pasive din dividende, chirii, afaceri, dobânzi;

• investiții în instrumente alternative precum crypto, dar într-o proporție echilibrată și controlată.

Acest mix îți dă reziliență în orice context economic: creștere în piețe bune, stabilitate din dividende și chirii, plus randamente superioare atunci când instrumentele alternative performează.

Independența financiară nu înseamnă să nu mai muncești, ci să alegi ce muncești. Criteriul fundamental este ca banii să lucreze pentru tine într-un ritm mai mare decât ritmul în care îi cheltuiești. Restul este disciplină, educație financiară și consecvență.

Investiții, economie și mentalitate financiară



Care este comportamentul investitorului român în 2025. Îl vedeti mai rațional sau mai emoțional?

În 2025, investitorul român este, în mare parte, emoțional. Piața locală încă nu funcționează predominant pe rațiune, ci pe reacții la știri, incertitudine și frică. Temele dominante care modelează comportamentul sunt frica de război în regiune, alegerile, discuțiile despre recesiune, posibile bubble-uri în AI, costurile crescute și presiunea fiscală.

Ceea ce observ este că mulți români investesc doar atunci când se simt „în siguranță” — adică atunci când piețele cresc sau când aud că „toată lumea câștigă”. În schimb, când apar turbulențe externe, mulți se retrag, vând în pierdere sau stau pe loc, paralizați de incertitudine. Asta nu e raționalitate, e instinct de supraviețuire financiară. Raționalitatea apare abia după ce oamenii își construiesc un plan, o strategie și o înțelegere minimă despre ciclurile economice. Cei care au proces, înțelegere și disciplină rămân consecvenți. Cei fără educație financiară reacționează emoțional.

Pe scurt: comportamentul investitorului român în 2025 este încă emoțional, dar devine treptat mai rațional pe măsură ce crește accesul la educație financiară și investiții accesibile. Emoția e încă majoritară, însă trendul pe termen lung e pozitiv: tot mai mulți români încep să gândească pe termen lung, nu doar pe termenul unui titlu de presă.

Nu cred în previziuni foarte ferme, pentru că realitatea economică se schimbă rapid, iar piețele surprind în mod constant. De aceea, prefer o abordare globală, diversificată, în care investesc în toate piețele mari și mă las ghidat de tendințele reale, nu de prognoze.

Tehnologia, energia verde, bursa și imobiliarele sunt toate domenii relevante, dar nu cred că există un „singur câștigător” pe termen lung. Eu privesc lucrurile astfel: fiecare sector are cicluri diferite, riscuri diferite și oportunități diferite. Ceea ce contează este expunerea globală, diversificarea și flexibilitatea de a adapta portofoliul atunci când apar schimbări majore.

În loc să pariez pe un sector anume, prefer să am o strategie în care:

• tehnologia îmi oferă creștere,

• energia verde îmi oferă expunere pe tranziția economică,

• bursa globală îmi oferă echilibru și lichiditate,

• imobiliarele îmi oferă stabilitate și venituri pasive.

Eu nu încerc să „ghicesc” viitorul, ci să fiu prezent în el, indiferent care dintre aceste domenii accelerează. Piața globală este, de obicei, cel mai bun predictor al viitorului, iar eu prefer să mă mișc odată cu ea, cu ochii deschiși la oportunități.

Cea mai bună metodă prin care un tânăr român se poate adapta la volatilitatea piețelor este să renunțe la ideea că trebuie să „bată” piața și să înceapă să investească calm, disciplinat și diversificat, prin ETF-uri globale. Volatilitatea nu se elimină, dar se gestionează prin structură și strategie.

ETF-urile larg diversificate (precum cele pe indicele global) oferă expunere pe mii de companii din întreaga lume, ceea ce reduce enorm riscul specific. În plus, investiția lunară constantă, indiferent dacă piețele sunt pe plus sau pe minus, ajută la netezirea oscilațiilor și la construirea unui portofoliu foarte solid în timp.

Ideea este simplă: nu ai nevoie de previziuni, timing sau „intuiție”. Ai nevoie de un plan, de consecvență și de o strategie de investiții care nu te obligă să iei decizii emoționale când piața se mișcă.

Pe scurt: volatilitatea se gestionează prin diversificare, nu prin curaj, iar ETF-urile globale sunt cel mai eficient instrument pentru un tânăr la început de drum.

Din punctul dvs. de vedere, în stabilitatea unei țări, ce rol joacă educația financiară?



Cred că educația financiară are un rol esențial în stabilitatea unei țări. O societate educată financiar este o societate mai rațională, mai greu de manipulat și mult mai capabilă să ia decizii sănătoase pe termen lung. Oamenii care înțeleg cum funcționează banii, investițiile, bugetele și taxele contribuie direct la sănătatea economică a țării.

O populație educată financiar:

• economisește mai inteligent,

• investește în piața locală, fie în bursă, fie în afaceri, fie prin consum local,

• își gestionează mai bine datoriile,

• nu intră în panică la orice titlu de presă,

• construiește stabilitate economică prin comportamente previzibile și sănătoase.

Într-o țară în care oamenii știu să-și gestioneze banii, economia devine mai rezilientă, mediul de afaceri mai stabil, iar statul mai puțin dependent de măsuri reactive. Pe scurt, fără educație financiară nu putem vorbi de progres real, nici ca indivizi, nici ca națiune.

Doar cu o populație educată financiar putem crește cu adevărat România.

Despre planuri și viziune personală



Ați menționat de pensionarea la 30 de ani. Este posibilă? Ce înseamnă, mai exact, asta? Libertate financiară completă sau o nouă etapă de viață profesională?

Când vorbesc despre „pensionare la 30 de ani”, nu mă refer la ideea clasică de a nu mai munci niciodată. Pentru mine, înseamnă că am atins la 29 de ani nivelul de independență financiară pe care mi l-am propus: am suficiente venituri pasive și un portofoliu suficient de solid încât să-mi acopere stilul de viață fără să depind de un salariu sau de un job zilnic.

Dar asta nu înseamnă că vreau să mă opresc din muncă. Dimpotrivă, îmi place ce fac, îmi place să construiesc, să investesc și să creez proiecte noi. Doar că acum lucrez din alegere, nu din necesitate. Asta e diferența esențială.

Aș spune că sunt într-o etapă de consolidare financiară pe termen lung: pot să nu muncesc pentru nevoile de bază, dar aleg să continui pentru că îmi place, pentru că mă motivează și pentru că vreau să las în urmă mai mult pentru familie, pentru comunitate și pentru proiectele pe care le construiesc. Deci „pensionarea” nu înseamnă oprire, ci libertatea de a trăi și munci după propriile standarde. În viața mea profesională, nu este un final, ci o tranziție către o etapă în care aleg ce construiesc, cum și cu cine.

Pregătiți noi proiecte prin Minimalistu în 2026?

Da, pregătim proiecte importante pentru 2026. Practic, toată munca mea alături de echipa LT Wealth — Andra Munteanu, Lucian Streche și Ecaterina Șilova — se concentrează pe dezvoltarea unor programe de educație financiară pe termen lung, construite special pentru realitatea românilor.

Ne dorim ca Minimalistu și LT Wealth să devină punctul de referință în educație financiară în România: programe structurate, strategii clare, comunități puternice și instrumente practice care să-i ajute pe oameni să-și gestioneze banii responsabil, să investească pe termen lung și să-și construiască propria independență financiară.

2026 va însemna extinderea programelor existente, lansarea unor noi cursuri și formate, noi teste de profil financiar și proiecte dedicate tinerilor și familiilor. Misiunea rămâne aceeași: să ridicăm nivelul de educație financiară în România și să facem investițiile accesibile, clare și aplicabile pentru oricine.

Puteți să transmiteți un singur mesaj tinerilor din România despre bani și independență?

Dacă ar fi să transmit un singur mesaj tinerilor din România despre bani și independență, ar fi acesta: începeți cât mai devreme. Faceți bani cât sunteți tineri, educați-vă financiar, citiți, întrebați, testați, greșiți, ajustați și repetați procesul până ajungeți la un sistem care funcționează pentru voi. Fiecare leu investit la 20–25 de ani valorează de 10 ori mai mult decât un leu investit la 40.

Nu există un prag de venituri „obligatoriu” ca să începeți. Indiferent dacă aveți 500 lei sau 5.000 lei pe lună, puteți construi obiceiurile care, în timp, duc la independență financiară. Asta e cheia: nu suma, ci disciplina. Cei care câștigă nu sunt cei mai deștepți, ci cei care pornesc primii, rămân consecvenți și nu renunță când devine greu.

Independența financiară nu e o destinație, e un proces. Dar e un proces care vă poate schimba viața complet — iar voi puteți începe chiar azi.

Care a fost cea mai grea decizie financiară pe care ați luat-o până acum?

Cea mai grea decizie financiară din ultimii ani a fost, fără îndoială, achiziția propriei locuințe în 2025. Paradoxal, deși aveam resursele și contextul ideal, nu era o decizie pe care planificasem să o iau atât de devreme. Eram mulțumit cu chiria, aveam flexibilitate, costuri previzibile și o strategie financiară clară orientată spre investiții, nu spre imobilizare de capital.

Dar, la un moment dat, toate stelele s-au aliniat: contextul de piață era potrivit, aveam stabilitatea și economiile necesare, iar familia m-a încurajat puternic să fac pasul. A fost o decizie mai emoțională decât cele obișnuite pentru mine, pentru că o locuință nu e doar o cifră într-un tabel, ci o ancoră de viață pentru familia mea.

Deși știam că e momentul corect pentru noi, a fost dificil pentru că în mintea mea vedeam acest pas abia peste câțiva ani. A trebuit să reconciliez două părți ale mele: investitorul rațional care gândește în randamente și lichiditate și omul care își dorește stabilitate, spațiu și un cămin pentru familie.

A fost, poate, cea mai grea decizie financiară, dar și una dintre cele mai bune.

Cum se vede Vlad Caluș peste 10 ani?

Peste 10 ani mă văd într-o versiune mult mai evoluată a misiunii pe care o am astăzi. Mă văd cu o familie fericită, cu stabilitate, cu timp de calitate petrecut alături de soția mea și de copiii mei, asta rămâne întotdeauna prioritatea numărul unu.

Profesional, mă văd construind în continuare proiecte cu impact real în educația financiară din România, alături de echipa LT Wealth. În 10 ani vreau ca Minimalistu, LT Wealth Foundation și programele noastre să fie standardul în România pentru cei care vor să-și pună ordine în finanțe și să investească responsabil. Vreau să formăm generații întregi de oameni care gândesc pe termen lung, care nu se mai tem de investiții și care își construiesc independența financiară cu maturitate.

Mă văd având un portofoliu solid, diversificat, imobiliare, investiții globale și business-uri care funcționează fără prezența mea zilnică. Practic, o etapă în care impactul meu vine din educație, mentorat și investiții în oameni și idei.

Dar, poate cel mai important, mă văd tot curios, tot învățând, tot construind, pentru că independența financiară nu m-a făcut să vreau să muncesc mai puțin, ci mai bine.

Peste 10 ani vreau să pot spune că am contribuit la schimbarea mentalității financiare a românilor la scară largă și că am făcut-o în timp ce am trăit o viață frumoasă, echilibrată și autentică alături de cei dragi.