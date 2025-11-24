Parcursul lui Vlad Caluș este unul dintre cele mai atipice și mai accelerate din ecosistemul antreprenorial regional. A renunțat la facultate încă din primul semestru, simțind că ritmul și metoda de predare din universitate nu îl ajutau să progreseze.

La doar 19 ani, a pus bazele Planable alături de cei care aveau să-i devină co-fondatori, iar în scurt timp a ajuns în Techstars London, unul dintre cele mai competitive acceleratoare de startup-uri din lume. Experiențele din acei ani l-au format profesional și personal, l-au expus la sute de investitori și antreprenori internaționali și i-au schimbat complet perspectiva asupra muncii, creșterii și ambiției.

De la Londra, la recunoașterea Forbes 30 Under 30 și până la Minimalistu — proiectul prin care a început să educe financiar zeci de mii de tineri — traseul său este definit de decizii curajoase, de asumare și de o orientare constantă spre învățare.

Vlad Caluș a vorbit pentru Capital.ro despre începuturile sale, despre lecțiile din Techstars, despre rolul intuiției în succesul antreprenorial și despre cum a ajuns să construiască una dintre cele mai active comunități de educație financiară din România.

La primul seminar, profesorul de Științe Politice a deschis un caiet și a început să citească din el, iar rolul meu era să copiez mecanic în propriul caiet. În momentul acela mi-am dat seama că, pentru mine, modelul universitar tradițional nu avea nici utilitate, nici ritmul de învățare pe care îl căutam. Două luni mai târziu am ajuns întâmplător la „Startup Weekend Moldova” — experiență care mi-a schimbat complet direcția. Acolo i-am cunoscut pe cei care aveau să devină co-fondatorii mei la Planable și, în doar câteva luni, am început să construim primele versiuni ale produsului.

Mi-am dat seama rapid că antreprenoriatul este singura cale prin care pot să mă dezvolt cu adevărat — să îmi formez abilitățile pe care mi le doream, să învăț accelerat și să construiesc ceva al meu. Simțeam că pot progresa mult mai repede construind o companie decât urmând un parcurs academic clasic sau devenind angajat.

Techstars London a fost, fără îndoială, una dintre cele mai formative experiențe din parcursul meu. M-am mutat la Londra timp de aproape 7 luni și am intrat, practic, în inima ecosistemului global de startup-uri. Acolo am cunoscut peste 300 de investitori — de la fonduri mari, la Angel investors extrem de experimentați — dar și antreprenori milionari și miliardari, unii cu eșecuri repetate, alții cu exituri impresionante deja în spate.

Pentru mine, contrastul cultural a fost revelator. În Londra, antreprenoriatul e un limbaj comun: se discută natural despre idei, piețe, oportunități, despre cum crești o companie. În Europa de Est e încă perceput adesea ca un act de curaj individual, nu ca un proces firesc de validare și execuție. Techstars mi-a deschis ochii către această diferență și m-a ajutat să gândesc mult mai global, mai strategic și mai ambițios.

A fost o validare frumoasă, dar nu ceva ce mi-a schimbat decisiv parcursul. Când am fost inclus în Forbes 30 Under 30 eram deja foarte implicat în construcția Planable și lucram cu aceeași energie ca înainte. Includerea mi-a oferit expunere, câteva uși deschise și multă credibilitate în conversații unde poate încă nu aveam istoricul sau cifra de afaceri necesare ca să mă „legitimez”.

Dar, în mod real, impactul cel mai mare a fost unul intern: m-a făcut să conștientizez că sunt pe drumul potrivit și că munca mea are sens în afara echipei și a industriei. Nu mi-a schimbat direcția, însă mi-a consolidat încrederea că direcția pe care merg merită dusă până la capăt.

Pentru mine, Forbes 30 Under 30 a fost mai puțin o rampă de lansare și mai mult un moment de confirmare. Restul, creșterea companiilor, exitul, Minimalistu, programele FIRE au venit doar din muncă, învățare și perseverență.

Sincer, cred că succesul meu s-a datorat mult mai puțin intuiției sau planificării riguroase și mult mai mult răbdării și rezilienței. Intuiția te pornește, planificarea te organizează, dar realitatea este că între punctul A și punctul B apar zeci de obstacole, incertitudini și momente în care nu vezi încă rezultatul. Ce a făcut diferența a fost capacitatea de a rămâne consecvent ani la rând, de a mă adapta și de a învăța continuu.

În același timp, nu cred în succes 100% individual. Am avut norocul să lucrez alături de co-fondatori și colegi excepționali — oameni care au completat ceea ce eu nu aveam, care m-au contrazis când trebuia și care au ridicat proiectele noastre în momentele în care, singur, n-aș fi putut. Alegerea partenerilor potriviți a fost, poate, una dintre cele mai importante „decizii intuitive” ale mele.

Și da, există și o doză de noroc în orice poveste. Norocul de a fi în locul potrivit, de a întâlni oamenii potriviți, de a prinde oportunități exact când trebuie. Dar norocul te ajută doar dacă ești deja pregătit și prezent acolo, cu un nivel mare de muncă în spate.

Tranziția nu a fost ceva planificat, ci a venit natural. Pe măsură ce Planable creștea, și eu creșteam odată cu el. Am început să câștig mai bine ca co-fondator, am început să economisesc constant și, la 22 de ani, mi-am pus întrebarea pe care cred că și-o pune orice tânăr antreprenor la început: „Ce fac, de fapt, cu banii mei? Ce există dincolo de un cont de economii sau un depozit?”

Curiozitatea asta a deschis un nou capitol pentru mine. Am început să studiez investițiile, finanțele personale, piețele din pură nevoie, nu din ambiția de a crea o comunitate. Am învățat, am experimentat, am aplicat, iar cu timpul mi-am dat seama că ceea ce descopeream era extrem de valoros și că foarte puțini tineri aveau acces la informații clare, simple și aplicabile.

Așa a apărut Minimalistu, inițial ca un jurnal public (blog pe Instagram) al propriului meu proces de învățare. Nu aveam nici o intenție să fac cursuri, comunități sau programe. Împărtășeam ce învățam despre bani, investiții, disciplină financiară într-un mod public și transparent, iar oamenii au început să ceară mai mult: structură, explicații, direcție. Așa am început să monetizez activitatea și eventual să-l transform într-un business concret.

Cred că frica este orientată greșit. Mulți tineri se tem de investiții, când, de fapt, ar trebui să se teamă de inflație și de pierderea puterii de cumpărare. Investițiile nu sunt un joc de noroc, sunt un instrument prin care îți protejezi și îți crești economiile. Riscul real apare doar atunci când investești fără educație, fără strategie sau urmând impulsuri.

Astăzi, nu mai vorbim de bariere mari de intrare. Datorită platformelor precum XTB sau altele internaționale, oricine poate începe cu sume foarte mici, chiar și cu 10 euro. Este suficient un prim pas, o primă investiție, oricât de modestă, ca să înțelegi cum funcționează procesul și să începi să capeți încredere.

Întotdeauna le spun tinerilor: nu investițiile ar trebui să te sperie, ci faptul că, dacă nu faci nimic, banii tăi valorează tot mai puțin de la un an la altul. Investițiile nu sunt despre a deveni bogat peste noapte, ci despre a deveni responsabil cu viitorul tău financiar, începând cu cel mai mic pas posibil.

Unul dintre cele mai răspândite mituri este că venitul pasiv este ușor, rapid și nu necesită nici efort, nici capital. Realitatea este exact opusul. Orice formă de venit pasiv, fie că vorbim de dividende, chirii, investiții automate, fie despre business digital, este construită pe ani de muncă activă, disciplină și consecvență.

Un alt mit este ideea că venitul pasiv „te îmbogățește” fără să faci nimic. În cursurile mele clarific mereu că venitul pasiv nu este despre îmbogățire peste noapte, ci despre a crea sisteme care îți produc bani chiar și când tu nu lucrezi, dar aceste sisteme trebuie construite, optimizate și întreținute. Asta necesită educație, timp, capital și un mindset corect.

De fapt, venitul pasiv este rezultatul unui proces: întâi munca, apoi sistemul, apoi efectele. Nu există scurtături, iar cei care caută „magic shortcuts” ajung de obicei dezamăgiți.

În cursuri demontăm exact aceste mituri și arătăm ce înseamnă cu adevărat să-ți construiești o sursă sustenabilă de venit pasiv.