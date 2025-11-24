Ignacio Aguirre Franco a spus că trecerea către platformele de tip Universal Exchange reprezintă o etapă firească în maturizarea finanțelor digitale. Utilizatorii își doresc diversificare și simplitate, iar gestionarea mai multor platforme nu mai este o opțiune atractivă. Nevoia de acces rapid și sigur la tipuri variate de active devine centrală. Modelul UEX ajută ecosistemul cripto să devină „cu adevărat mainstream”.

„Evoluția către platformele de tip „Universal Exchange” (UEX) reprezintă o etapă necesară în procesul de maturizare a finanțelor digitale. Această schimbare este evidentă în convergența tot mai puternică dintre instituțiile financiare tradiționale și sectorul cripto, care duce la apariția unor platforme ce oferă acces la o gamă largă de active, de la criptomonede la active din lumea reală. Oamenii își doresc tot mai mult diversificare, fără complicația de a gestiona mai multe platforme; au nevoie de acces simplu, sigur și rapid la o varietate de instrumente financiare, toate reunite într-un singur loc. Consider că acesta este momentul în care ecosistemul activelor digitale devine cu adevărat „mainstream”, datorită unei experiențe în care tehnologia blockchain, deși complexă, este ascunsă în spatele unei utilizări intuitive. În esență, conceptul UEX democratizează accesul la toate tipurile de active digitale și face ca participarea financiară sofisticată să devină relevantă și accesibilă pentru oricine, indiferent de nivelul de cunoștințe tehnice”, a declarat Ignacio Aguirre Franco.

Ignacio Aguirre Franco a menționat că piața cripto trece printr-un proces de transformare. Interesul nu mai este axat doar pe un potențial de câștig rapid, ci și pe o înțelegere a mecanismelor fundamentale.

El a observat că generația tânără percepe tot mai mult cripto ca pe un sistem financiar legitim. De exemplu, în cercetările despre economiile de pensie, 20% dintre utilizatorii din Generația Z ar lua în considerare utilizarea cripto pentru economisire pe termen lung.

„Interesul utilizatorilor pentru piața cripto la nivel global a trecut printr-o transformare importantă, evoluând de la curiozitate la încredere. Această schimbare a fost alimentată în principal de doi factori: cadrele de reglementare mai clare, care oferă limite și protecție necesară, și evoluția continuă a produselor cripto, care devin mult mai intuitive și accesibile. În plus, volumul tot mai mare de informații și conținut educațional de calitate contribuie la clarificarea rapidă a sectorului, ajutând utilizatorii să navigheze cu încredere într-o piață extrem de dinamică. În ceea ce privește tendințele de comportament, asistăm la o maturizare clară a bazei de utilizatori. Deși aceștia sunt atrași în continuare de potențialul de creștere și de randamentele ridicate pe care cripto le poate genera, cred că apare un trend mai profund: în special în rândul generației tinere, cripto începe să fie perceput drept un sistem financiar legitim, creat pentru a rezolva probleme fundamentale pe care finanțele tradiționale nu le-au abordat. Studiile noastre recente confirmă această schimbare de perspectivă. De exemplu, în cadrul campaniei noastre „Ask Satoshi”, 40% dintre întrebările adresate s-au concentrat pe fundamentele esențiale ale Bitcoin, nu doar pe evoluția prețului. Mai mult, cercetările noastre despre fondurile de pensii în cripto au arătat că 20% dintre utilizatorii din Generația Z iau în considerare folosirea cripto pentru economiile de pensie – un indicator puternic al încrederii sporite, pe termen lung, în aceste active. Această maturizare a comportamentului utilizatorilor este motorul puternic care va accelera adoptarea globală, transformând o piață percepută anterior ca fiind una de nișă într-o infrastructură financiară accesibilă tuturor”, ne-a spus chief marketing officer Bitget.

Una dintre cele mai mari provocări este diferența de reglementare și nivelul de informare din fiecare regiune, ne-a spus CMO-ul Bitget. Ce este permis într-o parte a lumii poate fi restrictiv în alta. Industria evoluează rapid, iar discuția publică nu ține întotdeauna pasul, ceea ce duce la neînțelegeri și la fluctuații ale încrederii.

El a spus că transparența și educația sunt esențiale. În perioada următoare, compania vrea să dezvolte o comunicare mai puternică în jurul conceptului UEX și al produselor sale centrale.

„Unul dintre cele mai mari obstacole cu care ne confruntăm în promovarea produselor cripto la nivel global este diferența majoră atât în ceea ce privește claritatea reglementărilor, cât și nivelul de înțelegere publică în diferite regiuni. Ceea ce este permis și bine înțeles într-o parte a lumii poate fi ambiguu sau foarte restricționat în alta. În plus, ritmul rapid de evoluție al industriei cripto depășește adesea discuțiile publice, ceea ce duce la neînțelegeri, confuzie și fluctuații ale încrederii publice. Cel mai eficient mod de a construi încredere la nivel global este printr-o comunicare transparentă și consecventă, susținută de un angajament ferm pentru educație și siguranța utilizatorilor. Provocarea noastră centrală este să reușim să facem tehnologia ușor de înțeles și să articulăm clar valoarea reală pe care o aduc produsele noastre. În ceea ce privește siguranța, publicăm lunar dovada rezervelor și detalii despre fondul nostru de protecție pentru a demonstra clar capacitatea noastră de a securiza activele tuturor utilizatorilor și de a gestiona orice eveniment neașteptat. În perioada următoare, strategia noastră se va concentra pe dezvoltarea unei narațiuni solide în jurul conceptului de Universal Exchange (UEX). Vom evidenția produsele principale care reprezintă punctele forte ale ecosistemului UEX, precum GetAgent, Onchain și Tokenised Stocks, deoarece acestea sunt elemente esențiale ce au potențialul de a transforma fundamental și de a îmbunătăți experiența de tranzacționare a utilizatorilor”, a mai declarat Ignacio Aguirre Franco.

Ignacio Aguirre Franco a punctat că Europa Centrală și de Est este o piață aflată în creștere, cu utilizatori interesați de tehnologie și dornici să testeze produse noi. Acest comportament este diferit de cel din America Latină sau Africa, unde cripto este folosit în special pentru probleme economice directe.

În piețele mature, precum Statele Unite sau Europa de Vest, utilizatorii au un nivel tehnic mai ridicat, dar încrederea se construiește mai greu din cauza influenței sistemului financiar tradițional.

„Europa Centrală și de Est reprezintă o piață cripto în plină expansiune, cu un potențial considerabil de a deveni un hub global important. Regiunea beneficiază de o bază puternică de utilizatori care au competențe tehnice ridicate, curioși prin natura lor și foarte deschiși să testeze produse și tehnologii noi, ceea ce accelerează adoptarea organică. Această dinamică diferă de alte piețe emergente, precum America Latină și Africa, unde adoptarea este adesea determinată de necesități geopolitice și economice, în special utilizarea criptomonedelor pentru a combate hiperinflația sau pentru a facilita tranzacțiile transfrontaliere esențiale. În același timp, în piețe mai mature, precum Statele Unite și Europa de Vest, utilizatorii au, în general, o înțelegere tehnică mai solidă, iar noile cadre de reglementare susțin o adoptare sustenabilă pe termen lung. Cu toate acestea, construirea încrederii în platforme poate fi mai dificilă în aceste regiuni, din cauza tradiției îndelungate și a influenței puternice a sistemului financiar tradițional. Prin urmare, pentru utilizatorii din Europa Centrală și de Est, viteza și accesul direct la produse care le pot îmbunătăți concret viața financiară sunt esențiale. În piețele mai mature, precum Europa de Vest sau America de Nord, încrederea se construiește în special prin rigoare, conformitate și consecvență. Chiar dacă ritmul și motivațiile diferă, oamenii de pretutindeni își doresc același lucru: mai mult control asupra propriului viitor financiar.”

Ignacio Aguirre Franco a spus că limbajul tehnic din industria cripto reprezintă o barieră. Pentru a o depăși, Bitget a investit în programe precum Blockchain4Youth, care include hackathoane, masterclass-uri, webinare și colaborări cu universități.

Bitget Academy oferă ghiduri și resurse actualizate, astfel încât utilizatorii să înțeleagă mecanismele pieței și să poată lua decizii informate.