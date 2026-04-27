Pe măsură ce interesul pentru criptomonede este tot mai ridicat, utilizatorii caută modalități mai rapide și mai clare de a înțelege această piață. Pentru începători, strategia este adesea mai importantă decât suma cu care pornesc. Într-un mediu volatil, o abordare disciplinată poate conta mai mult decât dorința de a obține câștiguri rapide.

Bitget, cea mai mare platformă universală din lume, oferă instrumente care îi ajută pe utilizatori să intre în piață mai organizat. Pentru începători, trei dintre cele mai potrivite opțiuni sunt strategia de tip buy and hold, investiția periodică de tip DCA și Copy Trading.

Buy and hold

Prima dintre ele, cunoscută și sub numele de HODL, este una dintre cele mai simple forme de a începe. Ideea este următoarea: alegi un activ și îl păstrezi pe termen lung, fără să reacționezi la fiecare fluctuație a pieței. Pentru cineva care nu vrea să urmărească permanent graficele, vorbim despre o strategie ce poate fi un punct de plecare mai puțin stresant. Accentul cade pe răbdare și pe o perspectivă de viitor.

În plus, activele deținute pot fi integrate și în produse care urmăresc generarea unui venit pasiv. Prin Bitget Earn, utilizatorii au acces la opțiuni precum Economii Flexibile sau Economii Fixe, iar pentru cei interesați de produse alternative există și PoolX sau Shark Fin, instrumente care ajută la obținerea unor câștiguri suplimentare din activele existente. Ideea de bază este că activele nu rămân nefolosite, ci pot fi utilizate și în alte moduri, în funcție de profilul fiecărui investitor.

Dollar-Cost Averaging

O altă doua strategie potrivită pentru începători este Dollar-Cost Averaging sau DCA. Aceasta presupune investiții regulate, în sume mai mici, la intervale stabilite. În loc să investești toată suma dintr-o dată, alegi să construiești expunerea treptat. Un exemplu simplu ar fi împărțirea unei sume de 100 de dolari în mai multe tranșe investite săptămânal.

Această abordare este apreciată pentru că reduce presiunea de a găsi „momentul perfect” pentru intrarea în piață și limitează influența emoțiilor. În perioade de volatilitate, mulți investitori tind să reacționeze impulsiv, iar DCA oferă un cadru mai stabil și mai disciplinat. Bitget susține această logică prin instrumente precum Recurring Buy, Spot Auto-Invest+ și Spot Martingale, care permit automatizarea unor astfel de procese.

Copy Trading

Pentru cei care simt că au nevoie de mai multă îndrumare, Copy Trading poate fi o variantă de luat în calcul. În loc să încerce să navigheze singuri printre sute de recomandări și opinii, utilizatorii pot urmări investitori cu experiență și le pot replica automat tranzacțiile. Prin intermediul Bitget, aceștia pot analiza istoricul de performanță, scorul de risc și stilul de tranzacționare al altor investitori, înainte de a decide pe cine urmăresc.

Pentru un începător, această funcționalitate poate avea și un rol educativ. Nu este doar o formă de automatizare, ci și o modalitate de a observa cum gândesc și cum acționează traderii mai experimentați.

Indiferent de strategia aleasă, primii pași în cripto ar trebui făcuți gradual. Un portofoliu echilibrat, concentrarea pe unul sau două active importante, precum Bitcoin sau Ethereum, și folosirea unor instrumente precum contul demo sau ordinele stop-loss pot contribui la o experiență mai clară și mai controlată. În egală măsură, succesul în această zonă ține și de capacitatea de a evita deciziile emoționale și de a rămâne consecvent cu propriul plan.

În cele din urmă, începutul în cripto nu ar trebui privit ca o cursă pentru câștig rapid, ci ca un proces de învățare. Pentru mulți utilizatori, primele sume investite reprezintă mai ales o ocazie de a înțelege mai bine piața și propriul profil de risc. Platforme precum Bitget răspund acestei nevoi prin instrumente care fac primii pași în piață mai simpli, mai clari și mai ușor de gestionat.

Material realizat in colaborare cu Bitget Academy