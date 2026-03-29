Peisajul financiar al ultimului deceniu a fost definit de o schimbare importantă în ceea ce privește modul în care investitorii percep și stochează valoarea activelor pe care le dețin.

De exemplu, în 2016, prețul Bitcoin era de aproximativ 434 de dolari, în timp ce aurul se tranzacționa în jurul valorii de 1.070 de dolari/uncie, prețuri care ne arată două etape foarte diferite de maturitate ale activelor. La începutul anului 2026, piața a asistat la o diferență spectaculoasă de creștere, Bitcoin ajungând la aproximativ 70.000 de dolari, iar aurul urcând la 5.000 de dolari. Această diferență se traduce printr-o creștere de 360% pentru aur și una de 16.000% pentru Bitcoin. Raportul corespunde unor randamente anualizate de 16%, respectiv 66%.

De altfel, ultimii doi ani au fost deosebit de importanți pentru ambele active. La finalul lui 2025, Bitcoin a atins un maxim istoric de aproximativ 124.000 de dolari, înainte ca un vid de lichiditate și incertitudinile macroeconomice să declanșeze o corecție până la nivelurile actuale.

În paralel, aurul și-a depășit reputația anterioară, urcând de la 2.000 la peste 5.000 de dolari în doar 24 de luni, pe fondul unei tendințe accentuate de dedolarizare. Ulterior, volatilitatea Bitcoin (care în primii ani depășea adesea 200%) s-a stabilizat între 40% și 55%, după aprobarea ETF-urilor spot și creșterea adopției în trezoreriile corporative.

Pe de altă parte, aurul și-a menținut un profil de volatilitate mult mai stabil, între 12% și 15% din 2016 până în prezent, consolidându-și statutul de principal beneficiar al fluxurilor de tip „flight to safety” (sau activ de refugiu) în perioade de criză geopolitică.

În ciuda profilurilor diferite de performanță, aurul și Bitcoin se bazează pe două caracteristici importante pe care le au în comun: raritatea absolută și independența față de politicile guvernamentale.

Concret, atractivitatea aurului își are originea în miile de ani în care a fost perceput ca un depozit de valoare rar din punct de vedere geologic, care nu poate fi produs rapid, oferind astfel un sentiment de încredere în perioadele de incertitudine monetară.

Bitcoin reflectă, de asemenea, această raritate funcțională printr-o ofertă limitată la 21 de milioane de unități, plafon impus de un cod imuabil (ce nu poate fi schimbat discreționar).

Ambele active au dobândit o legitimitate instituțională importantă: aurul rămâne activul de rezervă suprem pentru băncile centrale care urmăresc să se diversifice dincolo de dolarul american, în timp ce Bitcoin și-a câștigat „validarea instituțională” prin ETF-urile spot de mari dimensiuni și prin adopția corporativă.

Aurul și Bitcoin pot fi privite prin prisma provocărilor economice specifice cărora le răspund, întrucât tind să se comporte diferit în perioade de stres de piață.

Aurul funcționează ca un reper de stabilitate în cadrul macroeconomic tradițional, fiind utilizat, de regulă, pentru conservarea capitalului atunci când apetitul pentru risc este scăzut, iar prioritatea se mută de la creștere la stabilitate. Activitatea recentă din piață a demonstrat acest rol, prețul aurului crescând semnificativ pe fondul intensificării incertitudinilor geopolitice și al preocupărilor sistemice.

În schimb, Bitcoin funcționează mai degrabă ca un mecanism de protecție împotriva devalorizării monetare pe termen lung decât ca un refugiu în fața panicii imediate din piață. Într-un context caracterizat de creșterea datoriei publice și de expansiune fiscală, oferta fixă de 21 de milioane de unități transformă Bitcoin într-un instrument de protecție asimetrică împotriva inflației monetare.

În același timp, acesta oferă lichiditate fără granițe și suveranitate digitală, trăsături distincte într-un peisaj macroeconomic tot mai tensionat. Mai degrabă decât alternative stricte, aceste active funcționează ca instrumente complementare: aurul oferă o bază defensivă în perioade de volatilitate, în timp ce Bitcoin urmărește schimbările pe termen lung ale lichidității globale și devalorizarea monedei.