Bitcoin a încheiat luna februarie în scădere cu 15%, înregistrând cinci luni consecutive de pierderi și o scădere de 48% față de maximul istoric de 126.500 de dolari atins în octombrie 2025, indică analistul eToro Simon Peters.

De asemenea, 2026 este primul an în istoria bitcoin când lunile ianuarie și februarie s-au încheiat cu scăderi consecutive.

Martie a început deja cu stângul, pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu, care au declanșat o fugă de activele riscante. Dacă martie se va încheia, de asemenea, cu o scădere, aceasta ar marca șase luni consecutive de scăderi și ar fi a doua oară când acest lucru se întâmplă în istoria bitcoin.

Privind în perspectivă către această săptămână, pe lângă monitorizarea evoluțiilor dintre SUA și Iran, avem o serie de date economice din SUA – datele PMI (indexul managerilor de achiziții) oferite de ISM pentru sectorul manufacturier și servicii, datele ADP privind variația ocupării forței de muncă și „cele mai importante”, salariile din sectorul non-agricol și rata șomajului.

Având în vedere că următoarea ședință a Rezervei Federale a SUA va avea loc la sfârșitul acestei luni, aceste cifre ar putea avea o influență semnificativă asupra evoluției ratelor dobânzilor. În prezent, piața prevede că Fed va menține ratele dobânzilor, dar datele favorabile ar putea înclina balanța către o reducere a acestora și, la rândul său, ar putea oferi un impuls mult necesar prețurilor criptoactivelor.

$NEAR a crescut cu 17% săptămâna trecută, de la 1,009 $ la 1,184 $, după încheierea evenimentului NEARCON 2026 în San Francisco, unde au fost lansate o serie de produse AI și actualizări de rețea. Cele mai notabile lansări au fost aplicația Near.com Super-App, care va permite utilizatorilor să gestioneze conturi pe mai mult de 35 de blockchain-uri printr-o singură interfață, fără nicio punte manuală, și „Confidential Intents”, un strat de execuție a confidențialității pentru protocolul NEAR, conceput pentru a proteja detaliile tranzacțiilor cross-chain de ochii publicului.

$DOT a înregistrat, de asemenea, o creștere de 17% în ultima săptămână, în anticiparea unei reduceri majore a ofertei pe 14 martie, care va duce la reducerea emisiunii anuale de noi tokenuri DOT cu puțin peste 50%, de la aproximativ 120 de milioane de tokenuri pe an la 55 de milioane.

Citibank, una dintre cele mai mari instituții bancare din Statele Unite, a anunțat săptămâna trecută planuri de integrare a bitcoinului în sistemele sale bancare tradiționale.

Vorbind la Strategy World în Las Vegas, Nisha Surendran, șefa departamentului de dezvoltare a custodiei activelor digitale la Citibank, a subliniat că obiectivul este de a face bitcoinul „bancabil”.

Noile servicii vor include furnizarea de servicii de custodie de nivel instituțional pentru bitcoin real (în loc să ofere doar expunere prin instrumente terțe, cum ar fi fondurile tranzacționate la bursă) și furnizarea de servicii cheie de gestionare și portofel. De asemenea, banca intenționează să extindă aceleași fluxuri de lucru fiscale, de raportare și de conformitate utilizate în prezent pentru activele tradiționale la deținerile de bitcoin.

Anunțul făcut plasează Citi pe o listă tot mai mare de instituții financiare majore din SUA care trec la oferirea de servicii de cripto clienților lor, cum ar fi Morgan Stanley.

Deși Surendran nu a dat o dată exactă de lansare, analitiști se așteaptă ca serviciul să devină operațional în acest an. Citi nu a publicat încă detalii despre structurile de comisioane sau cerințele clienților pentru accesul la serviciu.

În Marea Britanie, potrivit Bloomberg, Barclays explorează posibilitatea construirii unei platforme blockchain pentru a gestiona plățile cu stablecoins și depozitele tokenizate, deși discuțiile cu furnizorii de tehnologie sunt considerate preliminare, iar Barclays nu a anunțat public niciun plan de lansare.

În ianuarie, Barclays a anunțat că a achiziționat o participație în Ubyx, un sistem de compensare cu sediul în SUA pentru bani digitali, inclusiv depozite tokenizate și stablecoin-uri reglementate, marcând prima investiție directă a băncii într-o companie axată pe tehnologia stablecoin.