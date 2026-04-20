Bitcoin susținut de ETF-uri spot și short squeeze: depășește 76.000 de dolari și atrage atenția piețelor. Intrările de capital în fondurile ETF de tip spot pe bitcoin au avut un rol important în creșterea recentă a prețului, cu fluxuri de 664 de milioane de dolari înregistrate vineri. Evoluția a fost amplificată și de un „short squeeze” pe piața contractelor futures, în valoare de 344 de milioane de dolari, care a dus la lichidarea pozițiilor deschise pe scădere.

Din punct de vedere tehnic, bitcoin a depășit nivelul de rezistență de 76.000 de dolari, prag care a limitat creșterile în ultimele două luni, deschizând astfel posibilitatea unor noi avansuri dacă tendința pozitivă continuă.

Pentru perioada următoare, investitorii urmăresc evoluțiile geopolitice legate de relația dintre Statele Unite și Iran, înainte de a se concentra asupra indicatorilor macroeconomici. În acest context, Kevin Warsh, recent nominalizat la conducerea Rezervei Federale, urmează să depună mărturie marți în fața Comisiei bancare a Senatului, iar eventualele declarații privind inflația și politica dobânzilor ar putea influența semnificativ volatilitatea piețelor.

Bitcoin a scăzut de la aproape 78.000 de dolari la sub 75.000 de dolari la începutul noii săptămâni de tranzacționare, în contextul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran și al reafirmării de către Teheran că Strâmtoarea Ormuz rămâne practic închisă.

În același timp, interesul instituțional pentru Bitcoin a continuat să crească, intrările în ETF-urile spot accelerându-se semnificativ. Săptămâna trecută a marcat cel mai puternic semnal de cerere reînnoită din partea investitorilor instituționali de la jumătatea lunii ianuarie, deși există riscul unor luări de profit în cazul intensificării tensiunilor geopolitice.

Potrivit datelor SoSoValue, ETF-urile spot Bitcoin din Statele Unite au înregistrat fluxuri nete săptămânale de peste 996 de milioane de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimele luni. Aceasta reprezintă a treia săptămână consecutivă de intrări pozitive, cu un total cumulat de peste 1,8 miliarde de dolari.

Evoluția marchează o schimbare față de primul trimestru, când fondurile cripto au înregistrat ieșiri semnificative, sugerând acum o revenire prudentă, dar constantă a interesului investitorilor, fără a indica încă o revenire completă la optimismul pieței.

Amploarea intrărilor recente sugerează că investitorii instituționali își cresc din nou expunerea la Bitcoin, în condițiile în care fluxurile săptămânale se apropie de pragul de 1 miliard de dolari. Aceste niveluri reprezintă cel mai puternic ritm de intrări de la jumătatea lunii ianuarie și confirmă că îmbunătățirea sentimentului nu este un fenomen punctual, ci o tendință susținută, nu limitată la fluctuații de scurtă durată ale prețului.

Privind în ansamblu piața, intrările cumulate în principalele cinci categorii de ETF-uri spot pe criptomonede au ajuns la aproximativ 1,37 miliarde de dolari, în creștere cu aproape 40% față de săptămâna precedentă. Evoluția indică o revenire mai amplă a capitalului nu doar către Bitcoin, ci și către întregul sector al activelor digitale, scrie XTB.