Prețul petrolului se schimbă din nou. Piețele urmăresc conflictul dintre SUA și Iran, iar riscul pentru Strâmtoarea Hormuz rămâne ridicat

Cotațiile petrolului au revenit pe scădere joi, după patru ședințe consecutive de creștere, pe fondul marcării profiturilor de către investitori și al reevaluării riscurilor generate de noua escaladare militară dintre Statele Unite și Iran. Deși piața rămâne susținută de tensiunile geopolitice, atenția se mută acum asupra impactului real pe care conflictul îl poate avea asupra livrărilor de petrol din Orientul Mijlociu.

După un început de ședință în care cotațiile au continuat să urce, piața petrolului și-a schimbat direcția. Contractele futures pentru petrolul Brent au coborât cu 24 de cenți, până la 84,95 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 15 cenți, ajungând la 79,45 dolari pe baril.

Anterior în cursul sesiunii, Brent se apreciase cu aproape un dolar, iar ambele sortimente se aflau în apropierea celor mai ridicate niveluri din ultima lună.

Scăderea a venit după ce traderii au ales să își marcheze profiturile, în timp ce piețele încearcă să estimeze amploarea consecințelor provocate de noile operațiuni militare americane împotriva Iranului.

Escaladarea conflictului s-a produs după ce Statele Unite au lansat noi atacuri asupra sistemelor de apărare de coastă și a unor baze de rachete din Iran, la scurt timp după reintroducerea blocadei navale asupra porturilor iraniene.

Teheranul a reacționat dur și a avertizat că ar putea limita și alte exporturi de energie din regiune, susținând că se află într-un „război existențial” cu Statele Unite.

În același timp, piața urmărește cu atenție evoluția traficului prin Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru comerțul mondial cu petrol și gaze naturale lichefiate. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din fluxurile globale de petrol și GNL traversau această rută.

Datele din ultimele ore arată deja o reducere a traficului maritim. Miercuri au tranzitat Strâmtoarea Hormuz doar șapte nave, comparativ cu 13 în ziua precedentă.

Priyanka Sachdeva, analist senior în cadrul Phillip Nova, consideră că investitorii nu mai reacționează doar la tensiunile politice, ci încearcă să stabilească dacă acestea vor produce efecte concrete asupra pieței.

„Geopolitical risks remain firmly supportive for oil, but after a strong rally, traders are adopting a wait-and-watch approach. The focus has shifted from the threat itself to whether there is any tangible disruption to oil flows and how both the U.S. and Iran choose to respond in the coming days.”

La rândul său, Hiroyuki Kikukawa, strateg-șef la Nissan Securities Investment, apreciază că scenariul unui război total nu reprezintă încă varianta principală, însă volatilitatea va rămâne ridicată.

„While mediation efforts by neighbouring countries continue and the consensus view is that a full-scale war is unlikely, WTI could still rise to $85–$87 depending on how the conflict develops.”

Analiștii avertizează că Iranul ar putea implica și gruparea Houthi din Yemen pentru blocarea strâmtorii Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante căi maritime de acces către Marea Roșie. Un asemenea scenariu ar crea presiuni suplimentare asupra transportului mondial de energie și ar extinde riscurile pentru lanțurile de aprovizionare.

În paralel, Reuters a relatat că oficiali americani iau în calcul posibilitatea unor operațiuni militare „mai complexe” împotriva Iranului, element care a amplificat incertitudinea din piețele financiare.

Goldman Sachs estimează că prețul petrolului Brent ar putea depăși 110 dolari pe baril în ultimul trimestru al anului dacă exporturile din Golf vor continua să fie afectate. În schimb, într-un scenariu în care tensiunile se reduc și producția mondială își revine mai rapid, cotațiile ar putea coborî din nou spre intervalul de 60 de dolari până la finalul anului.

Și analiștii ING atrag atenția că piața intră în această nouă perioadă de tensiuni cu stocurile comerciale de petrol din Statele Unite la cele mai reduse niveluri din ultimii ani, ceea ce face piața mult mai vulnerabilă în cazul unor noi întreruperi ale aprovizionării.