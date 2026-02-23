Din cuprinsul articolului Bitcoin și altcoins așteaptă catalizatori: CLARITY și datele despre inflație din SUA pot influența piața cripto

Simon Peters, analist pentru piața criptoactivelor la platforma de investiții eToro, a declarat că prețul Bitcoin continuă să se situeze într-un interval restrâns, în ciuda discuțiilor recente din SUA privind Legea CLARITY.

Bitcoin oscilează între 60.000 și 71.000 de dolari și pare să aștepte un catalizator pentru a-și relua creșterea. Alte criptomonede majore, precum Ethereum, XRP și Solana, se consolidează și ele, căutând direcția următoare pe piață.

Un potențial impuls pe termen scurt ar putea veni odată cu adoptarea legii CLARITY. Săptămâna trecută, Casa Albă a organizat o rundă de discuții cu ușile închise între directorii principalelor bănci americane și firme de criptoactive, cu scopul de a finaliza un acord până la 1 martie. Principalul punct de dezbatere rămâne oferirea de randamente pentru stablecoin-uri: băncile avertizează că transferul depozitelor către stablecoin-uri cu randamente mai mari decât dobânzile convenționale poate afecta lichiditatea și stabilitatea sistemului financiar, în timp ce companiile cripto susțin că restricțiile împiedică inovarea și competitivitatea, favorizând doar băncile tradiționale.

Pe lângă evoluțiile legislative, săptămâna aceasta vor fi publicate datele privind inflația în SUA, inclusiv indicele prețurilor de producție (PPI). Semnele unei scăderi a inflației ar putea determina Federal Reserve să relaxeze politica monetară, ceea ce ar fi un factor pozitiv pentru prețurile criptomonedelor.