Din cuprinsul articolului

Evoluția Bitcoin depinde tot mai mult de geopolitică și de economia globală

Potrivit analizei realizate de Gracy Chen, CEO Bitget, piața activelor digitale nu mai este influențată exclusiv de factorii interni din ecosistemul crypto, ci reacționează tot mai puternic la evenimente geopolitice și economice globale.

Conflictul din Orientul Mijlociu, volatilitatea prețului petrolului și schimbările de politică monetară din marile economii pot influența direct direcția Bitcoin și Ethereum în următoarele luni.

Compania avertizează că o eventuală agravare a tensiunilor dintre Iran, SUA și Israel ar putea afecta aprovizionarea cu petrol în Asia și ar putea menține cotația petrolului Brent peste 120 de dolari pe baril.

În acest scenariu:

  • inflația globală ar putea crește;
  • băncile centrale ar putea menține dobânzi ridicate;
  • lichiditatea din piețe ar deveni mai restrictivă;
  • activele riscante ar putea fi afectate puternic.

„Într-un astfel de context, activele cripto ar putea resimți presiuni suplimentare, iar Bitcoin (BTC) ar putea testa zona de 55.000 de dolari, în timp ce Ethereum (ETH) ar putea coborî spre 1.500 de dolari.”

Scenariul optimist: Bitcoin ar putea urca spre 94.000 de dolari

Pe de altă parte, Bitget arată că o detensionare rapidă a conflictelor și apariția unor progrese diplomatice ar putea schimba radical sentimentul investitorilor.

Într-un astfel de scenariu:

  • capitalul s-ar putea întoarce spre active riscante;
  • lichiditatea globală s-ar putea îmbunătăți;
  • investitorii instituționali și ETF-urile ar putea accelera intrările în piață.

Potrivit estimărilor companiei:

  • Bitcoin ar putea depăși 90.000 de dolari;
  • Ethereum ar putea ajunge în zona 2.700 – 2.800 dolari;
  • XRP ar putea trece de 1,80 dolari.

Estimările Bitget pentru trimestrul II 2026

Activ digital

Scenariu negativ

Scenariu pozitiv

Bitcoin (BTC)

55.000 dolari

94.000 dolari

Ethereum (ETH)

1.500 dolari

2.800 dolari

XRP

1 dolar

1,80 dolari

Petrolul și inflația influențează direct piața crypto

Analiza subliniază că relația dintre piața petrolului și activele digitale devine tot mai importantă.

Creșterea cotațiilor petrolului poate genera:

  • accelerarea inflației;
  • majorarea costurilor globale;
  • presiuni asupra dobânzilor;
  • reducerea lichidității disponibile pentru investiții speculative.

În perioadele în care dobânzile rămân ridicate și costul finanțării crește, investitorii tind să reducă expunerea pe active considerate riscante, precum criptomonedele.

Specialiștii Bitget avertizează că volatilitatea geopolitică poate amplifica rapid mișcările de preț din piața crypto.

Adopția instituțională susține însă piața pe termen lung

Dincolo de volatilitatea pe termen scurt, analiza arată că piața activelor digitale beneficiază de factori structurali tot mai puternici.

Printre aceștia se numără:

  • intrările de capital în ETF-uri Bitcoin;
  • adopția instituțională;
  • trezoreriile corporative;
  • tokenizarea activelor din lumea reală;
  • dezvoltarea stablecoin-urilor.

Bitget susține că stablecoin-urile își consolidează poziția în infrastructura financiară digitală și sunt utilizate tot mai frecvent pentru:

  • plăți internaționale;
  • transferuri rapide;
  • decontări;
  • operațiuni financiare digitale.

Factorii care susțin piața crypto

Factor

Impact posibil

ETF-uri Bitcoin

Creșterea lichidității

Investitori instituționali

Stabilizarea pieței

Tokenizarea activelor

Extinderea pieței digitale

Stablecoin-uri

Creșterea utilizării practice

Reglementare mai clară

Încredere mai mare pentru investitori

Reglementarea din SUA rămâne unul dintre cele mai importante subiecte

Piața urmărește atent și evoluția reglementărilor din Statele Unite, considerate esențiale pentru următoarea etapă de dezvoltare a industriei crypto.

Potrivit Bitget, proiectul CLARITY Act întâmpină dificultăți în Senat, în special în privința:

  • stablecoin-urilor;
  • regimului de randamente;
  • rolului sectorului bancar;
  • supravegherii activelor digitale.

Compania estimează că șansele adoptării reglementării în 2026 sunt moderate, între 40% și 60%.

Experții din industrie spun că reglementarea nu mai este privită doar ca o obligație juridică, ci ca o infrastructură de încredere necesară pentru atragerea capitalului instituțional.

Bitcoin nu mai este influențat doar de halving

Analiza Bitget arată că ciclurile tradiționale de halving nu mai reprezintă singurul motor al evoluției Bitcoin.

În trecut, piața era puternic influențată de reducerea recompenselor pentru mineri, însă în prezent:

  • ETF-urile;
  • fluxurile instituționale;
  • lichiditatea globală;
  • politica monetară;
  • reglementările

au devenit factori decisivi pentru direcția pieței.

„Deși halving-urile rămân relevante pentru oferta pe termen lung, evoluția Bitcoin în 2026 depinde mai mult de fluxurile de capital, apetitul global pentru risc și claritatea cadrului de reglementare decât de repetarea ciclurilor istorice.”

Piața crypto intră într-o etapă de maturizare

Potrivit Bitget, piața activelor digitale începe să funcționeze tot mai asemănător piețelor financiare tradiționale.

Bitcoin este influențat acum de:

  • dobânzi;
  • lichiditate;
  • geopolitică;
  • inflație;
  • poziționarea marilor fonduri;
  • politica marilor bănci centrale.

Acest proces de maturizare aduce atât oportunități, cât și riscuri mai complexe pentru investitori.

Ce poate influența Bitcoin în perioada următoare

Factor

Posibil efect

Conflictul din Orientul Mijlociu

Volatilitate ridicată

Prețul petrolului

Presiuni inflaționiste

Dobânzile FED

Mișcări de capital

ETF-urile Bitcoin

Intrări de lichiditate

Reglementările SUA

Încredere instituțională

Lichiditatea globală

Evoluția activelor de risc

Bitget: trimestrul II din 2026 poate deveni un test major pentru piața crypto

Compania avertizează că următoarele luni ar putea reprezenta una dintre cele mai importante perioade pentru piața activelor digitale.

Geopolitica, reglementările, prețul petrolului și fluxurile de capital instituțional pot genera atât scăderi puternice, cât și reveniri rapide ale pieței.

În acest context, investitorii urmăresc atent:

  • evoluția conflictelor internaționale;
  • deciziile marilor bănci centrale;
  • fluxurile din ETF-uri;
  • reglementările din SUA;
  • semnalele privind lichiditatea globală.

Bitget consideră că piața crypto intră într-o nouă etapă, în care factorii macroeconomici și geopolitici devin la fel de importanți ca tehnologia blockchain sau ciclurile istorice ale Bitcoin.