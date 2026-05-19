Potrivit analizei realizate de Gracy Chen, CEO Bitget, piața activelor digitale nu mai este influențată exclusiv de factorii interni din ecosistemul crypto, ci reacționează tot mai puternic la evenimente geopolitice și economice globale.

Conflictul din Orientul Mijlociu, volatilitatea prețului petrolului și schimbările de politică monetară din marile economii pot influența direct direcția Bitcoin și Ethereum în următoarele luni.

Compania avertizează că o eventuală agravare a tensiunilor dintre Iran, SUA și Israel ar putea afecta aprovizionarea cu petrol în Asia și ar putea menține cotația petrolului Brent peste 120 de dolari pe baril.

În acest scenariu:

inflația globală ar putea crește;

băncile centrale ar putea menține dobânzi ridicate;

lichiditatea din piețe ar deveni mai restrictivă;

activele riscante ar putea fi afectate puternic.

„Într-un astfel de context, activele cripto ar putea resimți presiuni suplimentare, iar Bitcoin (BTC) ar putea testa zona de 55.000 de dolari, în timp ce Ethereum (ETH) ar putea coborî spre 1.500 de dolari.”

Pe de altă parte, Bitget arată că o detensionare rapidă a conflictelor și apariția unor progrese diplomatice ar putea schimba radical sentimentul investitorilor.

Într-un astfel de scenariu:

capitalul s-ar putea întoarce spre active riscante;

lichiditatea globală s-ar putea îmbunătăți;

investitorii instituționali și ETF-urile ar putea accelera intrările în piață.

Potrivit estimărilor companiei:

Bitcoin ar putea depăși 90.000 de dolari;

Ethereum ar putea ajunge în zona 2.700 – 2.800 dolari;

XRP ar putea trece de 1,80 dolari.

Estimările Bitget pentru trimestrul II 2026

Activ digital Scenariu negativ Scenariu pozitiv Bitcoin (BTC) 55.000 dolari 94.000 dolari Ethereum (ETH) 1.500 dolari 2.800 dolari XRP 1 dolar 1,80 dolari

Analiza subliniază că relația dintre piața petrolului și activele digitale devine tot mai importantă.

Creșterea cotațiilor petrolului poate genera:

accelerarea inflației;

majorarea costurilor globale;

presiuni asupra dobânzilor;

reducerea lichidității disponibile pentru investiții speculative.

În perioadele în care dobânzile rămân ridicate și costul finanțării crește, investitorii tind să reducă expunerea pe active considerate riscante, precum criptomonedele.

Specialiștii Bitget avertizează că volatilitatea geopolitică poate amplifica rapid mișcările de preț din piața crypto.

Dincolo de volatilitatea pe termen scurt, analiza arată că piața activelor digitale beneficiază de factori structurali tot mai puternici.

Printre aceștia se numără:

intrările de capital în ETF-uri Bitcoin;

adopția instituțională;

trezoreriile corporative;

tokenizarea activelor din lumea reală;

dezvoltarea stablecoin-urilor.

Bitget susține că stablecoin-urile își consolidează poziția în infrastructura financiară digitală și sunt utilizate tot mai frecvent pentru:

plăți internaționale;

transferuri rapide;

decontări;

operațiuni financiare digitale.

Factorii care susțin piața crypto

Factor Impact posibil ETF-uri Bitcoin Creșterea lichidității Investitori instituționali Stabilizarea pieței Tokenizarea activelor Extinderea pieței digitale Stablecoin-uri Creșterea utilizării practice Reglementare mai clară Încredere mai mare pentru investitori

Piața urmărește atent și evoluția reglementărilor din Statele Unite, considerate esențiale pentru următoarea etapă de dezvoltare a industriei crypto.

Potrivit Bitget, proiectul CLARITY Act întâmpină dificultăți în Senat, în special în privința:

stablecoin-urilor;

regimului de randamente;

rolului sectorului bancar;

supravegherii activelor digitale.

Compania estimează că șansele adoptării reglementării în 2026 sunt moderate, între 40% și 60%.

Experții din industrie spun că reglementarea nu mai este privită doar ca o obligație juridică, ci ca o infrastructură de încredere necesară pentru atragerea capitalului instituțional.

Analiza Bitget arată că ciclurile tradiționale de halving nu mai reprezintă singurul motor al evoluției Bitcoin.

În trecut, piața era puternic influențată de reducerea recompenselor pentru mineri, însă în prezent:

ETF-urile;

fluxurile instituționale;

lichiditatea globală;

politica monetară;

reglementările

au devenit factori decisivi pentru direcția pieței.

„Deși halving-urile rămân relevante pentru oferta pe termen lung, evoluția Bitcoin în 2026 depinde mai mult de fluxurile de capital, apetitul global pentru risc și claritatea cadrului de reglementare decât de repetarea ciclurilor istorice.”

Potrivit Bitget, piața activelor digitale începe să funcționeze tot mai asemănător piețelor financiare tradiționale.

Bitcoin este influențat acum de:

dobânzi;

lichiditate;

geopolitică;

inflație;

poziționarea marilor fonduri;

politica marilor bănci centrale.

Acest proces de maturizare aduce atât oportunități, cât și riscuri mai complexe pentru investitori.

Ce poate influența Bitcoin în perioada următoare

Factor Posibil efect Conflictul din Orientul Mijlociu Volatilitate ridicată Prețul petrolului Presiuni inflaționiste Dobânzile FED Mișcări de capital ETF-urile Bitcoin Intrări de lichiditate Reglementările SUA Încredere instituțională Lichiditatea globală Evoluția activelor de risc

Compania avertizează că următoarele luni ar putea reprezenta una dintre cele mai importante perioade pentru piața activelor digitale.

Geopolitica, reglementările, prețul petrolului și fluxurile de capital instituțional pot genera atât scăderi puternice, cât și reveniri rapide ale pieței.

În acest context, investitorii urmăresc atent:

evoluția conflictelor internaționale;

deciziile marilor bănci centrale;

fluxurile din ETF-uri;

reglementările din SUA;

semnalele privind lichiditatea globală.

Bitget consideră că piața crypto intră într-o nouă etapă, în care factorii macroeconomici și geopolitici devin la fel de importanți ca tehnologia blockchain sau ciclurile istorice ale Bitcoin.