Bogdan Maioreanu avertizează: Inteligența artificială împinge bursele spre o zonă periculoasă

Piețele bursiere americane continuă să crească, chiar dacă inflația rămâne ridicată, iar tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu amplifică presiunea asupra costurilor de finanțare. Analistul eToro, Bogdan Maioreanu, spune că marile companii tehnologice și investițiile în inteligență artificială sunt principalul motor al pieței, însă investitorii devin tot mai atenți la profitabilitate și la nivelul dobânzilor.

Indicele american S&P 500 a închis săptămâna trecută pe plus, marcând opt săptămâni consecutive de creștere, cea mai lungă perioadă de avans din decembrie 2023 până în prezent. Evoluția vine într-un context internațional complicat, marcat de conflictul din Iran și de temerile legate de relansarea inflației și scumpirea combustibililor.

Potrivit analistului eToro, Bogdan Maioreanu, piața bursieră și piața obligațiunilor transmit în acest moment două semnale diferite: investitorii în acțiuni mizează pe creștere economică și profituri solide, în timp ce randamentele ridicate ale obligațiunilor arată că finanțarea devine tot mai scumpă.

„Contradicția aparentă este doar superficială: prețul acțiunilor ia in calcul o creștere continuă, în timp ce prețul obligațiunilor reflectă un cost mai ridicat al capitalului necesar pentru a finanța creșterea puternică a sectorului tehnologic, inclusiv a inteligenței artificiale (AI).”

În analiza transmisă de eToro, Bogdan Maioreanu susține că adevărata miză pentru investitori nu mai este legată doar de geopolitică sau de prețul petrolului, ci de capacitatea companiilor de a genera profituri suficient de mari încât să compenseze costurile ridicate ale capitalului.

„Întrebarea cheie nu mai este cât de mult pot crește acțiunile, ci cât timp mai pot profiturile companiilor compensa acest nou context al ratelor dobânzilor, aflate la nivel ridicat si fără perspective de scădere pe termen scurt.”

Analistul arată că inflația pe termen lung rămâne relativ stabilă, însă piețele sunt afectate de deficitele fiscale mari, emisiunile masive de obligațiuni și investițiile uriașe în inteligență artificială. În plus, investitorii și-au redus semnificativ așteptările privind eventuale scăderi ale dobânzilor în Statele Unite.

Concentrarea pieței în jurul companiilor mari din tehnologie devine tot mai evidentă. Primele 10 companii din indicele S&P 500 reprezintă aproximativ 40% din întreaga structură a indicelui, un nivel care nu a mai fost întâlnit din anii ’60.

În același timp, rezultatele financiare raportate de companii rămân puternice. Potrivit datelor analizate de eToro, 84% dintre companiile din S&P 500 au raportat profituri peste așteptări în primul trimestru al anului 2026. Profiturile au crescut, în medie, cu 29% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Tehnologia și serviciile de comunicații conduc clasamentul profitabilității, fiind urmate de sectorul materialelor și cel al bunurilor de consum discreționare.

Investitorii se tem de supraevaluarea companiilor din AI

Raportul atrage atenția și asupra faptului că poziționarea investitorilor devine tot mai aglomerată în anumite segmente, în special în zona semiconductorilor și a companiilor implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Potrivit Bank of America, 73% dintre administratorii de fonduri consideră că investițiile în companiile de semiconductori reprezintă în prezent cea mai aglomerată tranzacție de pe piață. În paralel, lichiditățile fondurilor au scăzut la niveluri considerate istoric semnale de vânzare.

Cu toate acestea, interesul pentru inteligența artificială rămâne foarte ridicat în rândul investitorilor.

„Conform celui mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat de la sfârșitul primului trimestru al anului 2026, 50% dintre investitorii români și 43% dintre investitorii globali consideră că prețurile acțiunilor din sectorul AI vor crește în acest an.”

În schimb, doar 20% dintre investitorii români și 18% dintre investitorii globali anticipează o scădere a acțiunilor din sectorul AI.

Bogdan Maioreanu: Investitorii sunt mai atenți la evaluările companiilor

Analistul eToro avertizează că, în actualul context economic, investitorii nu mai acceptă orice evaluare ridicată doar pe baza entuziasmului din jurul inteligenței artificiale.

„Investitorii manifestă în continuare un interes ridicat pentru tema legată de inteligența artificială, dar ar putea fi mult mai atenți la evaluările companiilor.”

Comentariul realizat de Bogdan Maioreanu evidențiază faptul că piața americană intră într-o etapă în care creșterea burselor va depinde tot mai mult de rezultatele financiare reale ale companiilor și mai puțin de optimismul general al investitorilor.