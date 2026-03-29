În ceea ce privește ajutoarele one-off, acestea sunt prevăzute în buget și vor ajunge la beneficiari după perioada Paștelui, potrivit explicațiilor oferite de Florin Manole. Există posibilitatea ca aceste plăți să fie amânate cu cel mult o lună, astfel încât să fie incluse în pensia acordată ulterior sărbătorilor.

Situația a fost influențată de întârzieri în adoptarea bugetului și de procedurile juridice. Conform bugetului aprobat, sprijinul financiar va fi acordat în două tranșe egale, în aprilie și decembrie, pentru aproximativ 2,8 milioane de beneficiari.

Măsura prevede sume diferențiate în funcție de nivelul veniturilor: 1.000 de lei pentru circa 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru aproximativ 497.000 de pensionari cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei și 600 de lei pentru aproximativ 612.000 de pensionari cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei. În plus, bugetul include și acordarea de vouchere de energie.

„Există posibilitatea amânării cu maxim o lună pentru ca acest ajutor să ajungă cu pensia de după Paște, nu cu cea înainte. Survine în urma atacării a AUR la CCR. Prima miza a fost sa avem acest sprijin, ne dorim sa fie înainte de Paște și Crăciun, dar chiar dacă vom întârzia puțin cu prima transă, sper să se înțeleagă că este o problem pe care nu o puteam gestiona altfel, bugetul a venit tarziu si atacul la CCR a tergirversat lucrurile”, a explicat Florin Manole la Romania TV.

Ministrul a precizat că, în urma adoptării bugetului, există fonduri alocate pentru cheltuieli sociale, pachete de energie, sprijin pentru pensionari, precum și pentru alte categorii vulnerabile. De asemenea, a fost identificată o sumă de aproximativ 300 de milioane de lei destinată creșterii beneficiilor pentru copii cu dizabilități, tichetele de grădiniță și sprijinul pentru familiile monoparentale și cele cu venituri reduse.

„În urma votării bugetului, da, sunt bani pentru cheltuieli sociale, pentru pachetele de energie, ajutor pentru pensionari si o noutate, sprijinul pentru unele dintre familiile cu copii. Am gasit o suma importantă – 300 milioane lei, sa crestem beneficiile copiilor cu dizabilitati, tichetul de gradinita si pentru familiile monoparentale, familiile sarace”, a mai spus ministrul Muncii.

În ceea ce privește indexarea pensiilor, Florin Manole a explicat că evoluțiile economice globale influențează direct veniturile populației și că este necesară menținerea unui echilibru în sistem. El a subliniat că nu este acceptabilă o nouă înghețare a punctului de pensie și că majorările trebuie să existe, menționând totodată că contribuția de asigurări sociale de sănătate aplicată pensiilor este o măsură temporară, urmând să fie eliminată în luna decembrie.