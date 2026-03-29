Pensionarii se confruntă cu o realitate dificilă. Casele unifamiliale construite în anii ’70 și ’80, considerate mult timp un pilon al planificării pentru pensie, ajung acum să rămână pe piață luni sau chiar ani fără cumpărători interesați.

Această situație nu este cauzată de lipsa generală a cererii, ci de schimbarea criteriilor de evaluare ale cumpărătorilor. Un factor decisiv îl reprezintă eficiența energetică, care a devenit un element central în procesul de achiziție. Locuințele nerenovate, cu clase energetice scăzute, implică pentru potențialii cumpărători costuri suplimentare semnificative, ce pot include lucrări de izolație, modernizarea sistemelor de încălzire și adaptări la reglementările actuale. Din acest motiv, mulți preferă să evite astfel de proprietăți.

Datele din piață confirmă această tendință, conform Echo24. Analizele arată că diferența de preț între locuințele eficiente energetic și cele ineficiente a crescut considerabil, ajungând la un avantaj semnificativ pe metru pătrat pentru proprietățile bine clasificate energetic. Aproximativ 37% dintre locuințele scoase la vânzare în Germania se încadrează în clase energetice ineficiente, ceea ce le face mai dificil de vândut și mai puțin atractive pentru cumpărători.

Pe lângă costurile inițiale de achiziție și renovare, crește și povara financiară lunară. Prețul asociat emisiilor de CO₂ pentru energia fosilă a crescut în 2025 față de anul precedent, iar taxele pe proprietate au fost majorate în mai multe regiuni. În același timp, cheltuielile pentru utilități, întreținere și asigurări continuă să crească, în timp ce veniturile pensionarilor, deși au înregistrat o majorare în 2025, nu reușesc întotdeauna să compenseze aceste creșteri. Pentru gospodăriile formate din una sau două persoane care dețin case mari, aceste costuri devin tot mai dificil de susținut.

Modelul tradițional de planificare financiară pentru pensionare, bazat pe ideea achitării ipotecii și eliminării chiriei la bătrânețe, își pierde din eficiență în contextul actual. Locuințele mari, neadaptate cerințelor moderne și neeficientizate energetic, sunt tot mai puțin atractive pentru cumpărători, iar acest lucru duce la perioade mai lungi de listare pe piață și la dificultăți în finalizarea tranzacțiilor. Tendința este așteptată să se accentueze în anii următori.

Autoritățile din Germania au încercat să stimuleze piața prin programe dedicate, inclusiv inițiativa „Jung kauft Alt”, lansată în septembrie 2024, care oferă credite avantajoase pentru tinerii interesați să achiziționeze și să renoveze proprietăți vechi. Cu toate acestea, condițiile stricte și incertitudinile bugetare generate de schimbările politice de la Berlin au limitat interesul pentru acest program.

În acest context, politicile de eficiență energetică au ajuns să influențeze decisiv piața imobiliară din Germania, impunând un criteriu care complică semnificativ procesul de cumpărare și vânzare a locuințelor. Diferența dintre o casă modernizată și una nerenovată nu mai este doar una tehnică, ci devine un factor care poate reduce artificial valoarea de piață și poate descuraja potențialii cumpărători prin costurile suplimentare impuse indirect de reglementări. Generația care a construit și întreținut aceste locuințe se confruntă acum cu o situație în care proprietățile, odinioară simbol al siguranței la bătrânețe, pot deveni dificil de valorificat, împovărătoare din punct de vedere financiar și greu de adaptat fără investiții considerabile, în parte generate de exigențe tot mai stricte.