Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat într-o conferință de presă la Brăila că ședința de luni va fi dedicată analizării scenariilor pentru scăderea reală a prețului final al carburanților. El a subliniat că, pe lângă reglarea pieței, ajustarea adaosurilor comerciale și impozitarea veniturilor excepționale, reducerea efectivă a prețului poate fi realizată doar prin două mecanisme legate direct de fiscalitatea combustibililor: diminuarea TVA sau reducerea proporțională a accizei.

”Mâine va avea loc o şedinţă de lucru extrem de aplicată, pe scenarii, referitoare la ceea ce am spus încă de acum o lună de zile, din partea Ministerului Energiei şi a PSD, asupra a ceea ce am spus încă de acum o lună de zile, şi anume că o scădere reală a preţului final la pompă poate să vină, pe lângă mecanismele de reglare de piaţă, pe lângă mecanismele de reglare a adaosurilor comerciale şi a supraimpozitării unor venituri excepţionale, poate să vină doar din două surse care au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a preţului combustibililor”, a declarat Bogdan Ivan, duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la Brăila.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că reducerea efectivă a prețului carburanților în România poate fi realizată fie prin diminuarea TVA, așa cum s-a aplicat și în unele state europene, fie prin reducerea proporțională a accizei, folosind un mecanism clar. El a precizat că statul român a înregistrat venituri suplimentare din creșterea prețurilor și încasările suplimentare din TVA în martie, plus cele din perioada crizei carburanților din ultimele trei luni, iar aceste sume ar putea fi returnate, într-un mod transparent, către consumatori.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că, pe lângă presiunea suportată de cetățeni și companii în această perioadă de criză internațională, este normal ca statul să intervină și să susțină populația. El a precizat că sprijinul ar trebui să vină din veniturile suplimentare încasate recent de stat și a făcut apel ca deciziile privind măsurile propuse de mai bine de patru săptămâni să fie adoptate cât mai rapid, cel târziu săptămâna viitoare.