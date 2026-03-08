Bogdan Ivan a anunțat că Executivul analizează mai multe variante de intervenție pentru a controla evoluția prețurilor la carburanți, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al creșterii accelerate a cotațiilor petrolului. Ministrul Energiei a precizat pentru Antena 3 că pe masa Guvernului se află cinci scenarii diferite, care vor fi activate în funcție de evoluția pieței internaționale.

„Statul are pe masă 5 scenarii în funcție de cum continuă aceste evoluții. Eu le-am prezentat și ministrului de Finanțe și am discutat și cu premierul și urmează să intervenim în funcție de cum evoluează situația. Astăzi avem cea mai mare creștere a barilului de petrol săptămânală din 1983, de când sunt date care se colectează pe această piață. Este evident că va urma acest trend. Este evident că deocamdată nu se opresc altercațiile militare în Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că va trebui să intervenim. Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a spus ministrul Energiei.

Oficialul a subliniat că scenariile analizate au fost deja discutate la nivel guvernamental, iar autoritățile sunt pregătite să reacționeze rapid dacă evoluțiile internaționale vor duce la majorări semnificative ale prețurilor la pompă.

În acest context, Bogdan Ivan a afirmat că intervenția statului ar putea deveni necesară pentru a preveni depășirea pragului psihologic de 10 lei pe litru la carburanți.

Ministrul Energiei consideră că o decizie privind măsurile concrete ar trebui luată chiar în cursul săptămânii viitoare. Scopul principal este evitarea unei creșteri accentuate a prețurilor la pompă, care ar avea efecte economice importante.

„Suntem deja hotărâți să activăm diferite mecanisme care vor face tot posibilul ca să nu ajungem la o sumă cu două cifre la pompă. Avem mai multe scenarii mâine o să fie discutate foarte aplicat împreună și cu ministrul de Finanțe, tocmai pentru a se efectua și în bugetul pe anul 2026 aceste scenarii. Eu cred că săptămâna viitoare va trebui să luăm această decizie”, a spus ministrul.

Una dintre variantele luate în calcul presupune reducerea temporară a unor taxe și accize care intră în structura prețului final al carburanților. Potrivit ministrului, aceste componente fiscale reprezintă aproape 70% din prețul plătit de consumatori la pompă.

Scenariul discutat de autorități ar putea presupune o diminuare a acestor taxe pentru o perioadă limitată, până când situația geopolitică și piața petrolului se vor stabiliza.

Ministrul Energiei a explicat că măsura ar fi temporară și ar urma să fie aplicată doar până la normalizarea pieței energetice, după încheierea conflictului din Orientul Mijlociu.

Bogdan Ivan a susținut că, în ultima perioadă, scumpirile carburanților din România au fost mai reduse decât în alte state europene. Potrivit acestuia, diferența se datorează unor intervenții ale autorităților în zona aprovizionării și în combaterea speculei.

„Sunt țări în care avem o creștere de până la 1 leu, 1,5 lei, sub 1 leu. Noi suntem undeva la 40 de bani în plus la motorina standard și la benzina standard, comparativ cu alte state, datorită intervenției noastre directe, atât rute de aprovizionare, cât și pe zona de combatere a creșterii abuzive și nejustificate prețurilor, a speculei care a mai avut loc acum trei, cinci ani. Pot să vă dau exemplele foarte clare care vin din Germania, unde a crescut cu 1 leu, în Italia a crescut cu 1,5 lei, în Spania cu 0,46 de bani”, a spus ministrul.

Ministrul a precizat că autoritățile monitorizează permanent evoluția pieței pentru a preveni majorări nejustificate ale prețurilor și pentru a menține stabilitatea aprovizionării.

În paralel, Guvernul urmărește evoluțiile de pe piața petrolului, unde volatilitatea a crescut semnificativ în ultimele săptămâni, în special din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Contextul pieței energetice ridică însă semne de îngrijorare. În ultimii cinci ani, în România, accizele și TVA-ul au crescut într-un ritm mai rapid decât prețul țițeiului, ceea ce a influențat structura finală a prețului carburanților.

În același timp, România a redus cantitatea de țiței importată, dar a crescut importurile de motorină. Această schimbare face ca evoluțiile de pe piețele europene ale produselor petroliere rafinate să influențeze tot mai mult prețurile din țară.

Creșterea accelerată a cotațiilor petrolului, alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu, se reflectă deja în costurile combustibililor.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță avertizează că motorina ar putea fi primul carburant care va ajunge la pragul de 10 lei pe litru, iar benzina ar putea depăși nivelul de 8 lei.

Potrivit specialistului, statul rămâne principalul beneficiar al acestor creșteri, deoarece aproximativ 69% din prețul final al carburanților reprezintă taxe și accize încasate la bugetul public.