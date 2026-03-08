Motorina este carburantul care ar putea ajunge primul la un preț de 10 lei pe litru în România, potrivit unei analize realizate de specialiști din sectorul energetic, care indică schimbări importante în modul în care țara își asigură combustibilii.

În ultimii ani, România a importat tot mai puțin țiței și tot mai mult produs finit, în special motorină, ceea ce a făcut ca evoluțiile de pe piețele europene să influențeze direct prețurile de la pompă. În paralel, creșterea taxelor aplicate carburanților a contribuit la majorarea costurilor suportate de consumatori.

„Am făcut o analiză pe ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani de zile și o concluzie a fost că modul în care au crescut atât TVA cât și acciza a fost mai mult decât prețul țițeiului. Asta înseamnă că am luat-o foarte mult în fața mărfii, iar asta a transformat benzina și motorina într-un foarte important aducător de bani la buget”, a explicat Dumitru Chisăliță.

În acest context, specialistul atrage atenția într-o intervenți la Antena 3 că evoluțiile internaționale recente, inclusiv tensiunile din Orientul Mijlociu, amplifică presiunea asupra prețurilor combustibililor, iar efectele se resimt mai rapid în cazul motorinei, produs de care România depinde tot mai mult din importuri.

Analiza pieței energetice arată că diferența dintre evoluția prețului țițeiului și cea a motorinei s-a accentuat în ultima perioadă, iar acest fenomen se reflectă în costurile finale plătite de consumatori.

În structura prețului carburanților, taxele reprezintă o componentă majoră. În cazul benzinei, aproximativ 55% din preț este format din accize și TVA, în timp ce pentru motorină nivelul taxării ajunge la aproximativ 50%. Restul prețului include costuri legate de producție, rafinare, transport, distribuție și marjele comerciale.

„În momentul în care vorbim de benzină, trebuie să înțelegem că undeva 55% reprezintă acciză plus TVA, la motorină e 50%, ceea ce se vede în acciză și TVA, după care sunt o serie de alte componente. O componentă importantă o reprezintă prețul țițeiului sau prețul motorinei. Fac aici o precizare, în ultimii 5 ani noi am făcut un switch, am importat tot mai puțin țiței și tot mai multă motorină. Asta face să fim foarte dependenți și de modul în care evoluează motorina pe bursele din Europa și trebuie să vă spun că în ultima săptămână a crescut mult mai mult decât prețul țițeiului. Țițeiul a crescut cu 36%, motorina s-a dublat”, a explicat Chisăliță.

Această diferență de evoluție arată că piața carburanților este influențată nu doar de prețul materiei prime, ci și de dinamica produselor rafinate, care pot avea fluctuații mult mai mari în anumite perioade.

Potrivit calculelor realizate de Asociația Energia Inteligentă, cea mai mare parte din banii plătiți de șoferi pentru combustibili ajunge la bugetul statului, printr-o combinație de taxe directe și indirecte.

Analiza ia în calcul atât accizele și TVA-ul, cât și alte taxe aplicate companiilor din domeniu, precum impozitul pe profit, impozitul pe dividende sau alte taxe specifice sectorului energetic.

„În spatele diverselor altor costuri, prețul țițeiului, al motorinei, rafinare, distribuție, marja comercială a celor care fac aceste vânzărit, toate acestea sunt supuse unor taxe speciale, cum e taxa pe stâlp, impozitul pe profit, impozitul pe dividende, însumând toate aceste taxe, raportat la ceea ce a fost producția de țiței, respectiv producția de rafinare, respectiv producția de vânzare din anul 2025, am constatat că undeva la 62% din tot ceea ce înseamnă prețul benzinei merge înspre stat, 69% din ceea ce înseamnă prețul”, a spus expertul în energie.

În același timp, Dumitru Chisăliță consideră că prețurile carburanților din România reflectă doar parțial impactul tensiunilor geopolitice recente și susține că există și un comportament speculativ pe piață. Potrivit acestuia, această situație ar explica de ce, în anumite momente, carburanții sunt mai scumpi în România decât în alte state din regiune, chiar și în condiții economice similare.