Piața petrolului se confruntă cu presiuni tot mai mari, în condițiile în care producătorii din Orientul Mijlociu reduc producția după ce transporturile de țiței au fost blocate în Golful Persic. Situația este direct legată de războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, care afectează una dintre cele mai importante regiuni pentru aprovizionarea globală cu energie, potrivit unei analize publicate de Financial Times.

Traderii avertizează că industria petrolului ar putea intra într-una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa recentă. Atacurile lansate de Iran asupra petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz au început să afecteze producția unor state care furnizează aproximativ un sfert din oferta globală de țiței.

În acest context, mai multe state majore exportatoare de petrol au început să reducă producția sau chiar să închidă anumite câmpuri petroliere. Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kuweit și Iran se confruntă cu acumularea rapidă de țiței în depozite, deoarece transporturile maritime sunt serios perturbate.

Situația a fost agravată în weekend, când au avut loc noi atacuri asupra infrastructurii energetice din regiune. Aceste incidente ridică riscul unei noi crize energetice globale, la doar patru ani după cea declanșată de invazia Rusiei în Ucraina.

Creșterea prețului petrolului s-a accelerat în ultima săptămână, iar piețele financiare reacționează puternic la riscurile geopolitice. Referința americană West Texas Intermediate a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală din istorie, avansând cu 36% până la 90,90 dolari pe baril. În același timp, referința internațională Brent a urcat la 92,69 dolari pe baril.

La începutul lunii ianuarie, atât Brent, cât și WTI erau tranzacționate în jurul valorii de 60 de dolari pe baril, ceea ce evidențiază ritmul rapid al scumpirilor. Spre finalul săptămânii, creșterea s-a intensificat, Brent urcând cu 8,5% doar într-o singură zi, pe fondul temerilor că Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne blocată pentru o perioadă îndelungată.

Această rută maritimă este una dintre cele mai importante din lume pentru transportul de energie. În mod normal, cel puțin o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate tranzitează această strâmtoare strategică.

„Dacă situația nu se îmbunătățește rapid, mă aștept ca prețul Brent să ajungă la trei cifre încă de la începutul săptămânii viitoare”, a declarat Richard Bronze, director pentru geopolitică la compania de consultanță Energy Aspects.

Riscurile sunt amplificate de lipsa unei perspective diplomatice rapide pentru oprirea conflictului din regiune.

„Nu există semne reale ale unei soluții diplomatice, în timp ce tot mai mulți producători din Golf anunță reduceri de producție, majoritatea petrolierelor încă evită Strâmtoarea Ormuz, iar infrastructura energetică continuă să fie atacată”, a adăugat el.

Banca Goldman Sachs a avertizat că petrolul și produsele rafinate ar putea atinge noi maxime istorice dacă transporturile prin Strâmtoarea Ormuz rămân limitate în cursul lunii martie. Instituția financiară subliniază că benzina și motorina sunt deja afectate de tensiunile din piață.

Recordul istoric al petrolului Brent a fost atins înainte de criza financiară din 2008, când prețul a ajuns la 147,50 dolari pe baril. Ajustat la inflație, acest nivel ar echivala astăzi cu aproximativ 218 dolari.

Creșterea tensiunilor a afectat deja instalațiile petroliere din Arabia Saudită. Autoritățile saudite au anunțat că au interceptat 21 de drone care vizau câmpul petrolier Shaybah, unul dintre cele mai mari din lume, cu o capacitate de aproximativ un milion de barili pe zi. De asemenea, câmpul petrolier Berri a fost atacat.

Datele companiei Kayrros, care monitorizează infrastructura petrolieră prin imagini satelitare, sugerează că Arabia Saudită a redus deja producția pentru a evita saturarea capacităților de stocare. În paralel, gigantul Saudi Aramco încearcă să redirecționeze exporturile de țiței din Golf către Marea Roșie prin conducta alternativă East-West.

Teoretic, aproximativ 7 milioane de barili pe zi pot fi transportați prin această conductă, un volum apropiat de exporturile obișnuite ale Arabiei Saudite. Totuși, infrastructura portuară din Yanbu nu dispune încă de suficiente capacități pentru încărcarea acestor cantități.

În același timp, Kuwait Petroleum Corporation a declarat forță majoră pentru exporturile de petrol și a anunțat reducerea producției. Compania Abu Dhabi National Oil Company a indicat și ea că diminuează producția la câmpurile offshore.

Irakul a oprit deja mai mult de jumătate din producția sa de petrol, iar Qatarul a declarat forță majoră pentru exporturile de gaze naturale lichefiate. Livrările de hidrocarburi din Golf sunt blocate de peste o săptămână, iar depozitele din regiune se apropie de limitele de stocare.

De cealaltă parte a Golfului, Israelul a atacat în cursul nopții un depozit important de combustibil din apropierea Teheranului. Exploziile au provocat niveluri periculoase de poluare a aerului, iar liderii iranieni avertizează că războiul ar putea afecta direct producția și exporturile de petrol ale țării.

Publicația Axios a relatat că Statele Unite analizează posibilitatea de a prelua controlul asupra insulei Kharg, principalul hub petrolier al Iranului. O astfel de acțiune ar reprezenta o escaladare majoră a conflictului și ar putea avea consecințe grave asupra pieței globale de petrol.

Ali Shihabi, un comentator saudit apropiat de curtea regală, a declarat că prințul moștenitor Mohammed bin Salman a transmis Iranului, înainte de izbucnirea războiului, că Arabia Saudită ar putea lovi insula Kharg dacă instalațiile petroliere ale regatului vor fi atacate masiv.