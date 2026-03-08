Donald Trump a transmis un mesaj ferm în legătură cu viitorul lider suprem al Iranului, sugerând că stabilitatea acestuia la conducerea statului depinde de poziția Statelor Unite. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului ABC News, în contextul tensiunilor politice și militare din regiune.

Președintele american a afirmat că noul lider suprem iranian nu va putea rămâne mult timp în funcție dacă nu va avea acceptul Washingtonului. Mesajul indică o poziție dură a administrației americane față de evoluțiile interne de la Teheran și subliniază preocupările legate de politica nucleară a Iranului.

„Dacă nu obţine aprobarea noastră, nu va rezista mult timp. Vrem să ne asigurăm că nu va trebui să revenim la fiecare 10 ani, când nu veţi avea un preşedinte ca mine, care nu va face asta”, a declarat Trump pentru ABC News.

Liderul de la Casa Albă a explicat că obiectivul principal al Statelor Unite este prevenirea apariției unei noi crize nucleare în regiune. În opinia sa, lipsa unor măsuri ferme ar putea conduce la repetarea conflictelor și tensiunilor internaționale în anii următori.

„Nu vreau ca oamenii să fie nevoiţi să se întoarcă peste cinci ani şi să facă acelaşi lucru din nou sau, mai rău, să le permită să aibă arme nucleare”.

Reacția oficială a Teheranului nu a întârziat să apară, iar autoritățile iraniene au respins categoric ideea că Donald Trump sau orice alt lider străin ar putea influența alegerea liderului suprem al Iranului. Ministrul de Externe Abbas Araghchi a subliniat că procesul este exclusiv o chestiune internă a statului iranian.

Într-un interviu acordat NBC News, Araghchi a fost întrebat de moderatoarea Kristen Welker dacă Iranul ar permite Statelor Unite să aibă un rol în desemnarea noului lider suprem. Oficialul iranian a răspuns tranșant, afirmând că decizia aparține doar instituțiilor și cetățenilor Iranului.

„Nu permitem nimănui să se amestece în afacerile noastre interne. Este la latitudinea poporului iranian să-şi aleagă noul lider. Ei au ales deja Adunarea Experţilor, iar Adunarea Experţilor va face treaba. Este doar treaba poporului iranian şi a nimănui altcuiva””, a spus Araghchi.

Potrivit sistemului politic iranian, liderul suprem este ales de Adunarea Experților, un organism religios format din clerici aleși. Această instituție are autoritatea constituțională de a numi și de a supraveghea liderul suprem al Republicii Islamice.

În paralel cu tensiunile politice dintre Washington și Teheran, liderii economici ai principalelor economii occidentale se pregătesc să analizeze consecințele conflictului din Orientul Mijlociu. Miniștrii de Finanțe ai statelor membre G7 vor participa luni la o videoconferință convocată de președinția franceză a grupului.

Întâlnirea este programată pentru ora 13:30 și are ca obiectiv evaluarea impactului economic al situației din regiunea Golfului. Ministerul francez al Economiei și Finanțelor a anunțat că reuniunea a fost organizată ca reacție directă la evenimentele recente din zonă.

„Această reuniune a fost organizată special ca răspuns la evenimentele din ultimele zile şi este destinată să ofere oportunitatea de a evalua situaţia din Golf dintr-o perspectivă economică”, a precizat Ministerul francez al Economiei şi Finanţelor într-un comunicat de presă transmis AFP.

Reuniunea va fi condusă de ministrul francez al Finanțelor, Roland Lescure, care se va afla la Bruxelles pentru o întâlnire a Eurogrupului. La discuții vor participa miniștrii de Finanțe și guvernatorii băncilor centrale din Statele Unite, Japonia, Canada, Marea Britanie, Franța, Germania și Italia.

Videoconferința este programată să dureze aproximativ o oră și a fost stabilită la prânz pentru a permite participarea tuturor membrilor, ținând cont de diferențele de fus orar dintre Statele Unite și Japonia.

Potrivit unei surse din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, citate de AFP, confirmările finale de participare au fost primite duminică după-amiază.

Pe agenda discuțiilor se află analiza potențialelor consecințe economice și energetice ale conflictului izbucnit în weekendul trecut, după atacurile aeriene lansate de Israel și Statele Unite asupra Iranului. După încheierea reuniunii, este așteptată publicarea unui comunicat oficial al grupului.

Franța deține în acest an președinția G7. Prima reuniune a miniștrilor de Finanțe organizată sub coordonarea Parisului a avut loc pe 27 ianuarie, în format de videoconferință, iar o nouă întâlnire este programată pentru 18–19 mai, la Paris.