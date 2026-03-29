Locuirea accesibilă intră tot mai puternic pe agenda instituțiilor europene, după ce europarlamentarul Victor Negrescu (PSD) a anunțat inițiative importante privind direcționarea fondurilor din viitorul buget al Uniunii Europene către acest sector. Propunerile vizează transformarea locuirii într-o prioritate strategică la nivelul Uniunii Europene, în contextul crizei locuințelor din mai multe state membre.

În cadrul unei rezoluții promovate în Parlamentul European, Victor Negrescu a solicitat includerea explicită a domeniului locuirii în arhitectura principalelor programe de finanțare europeană. Inițiativa sa, susținută de grupul social-democrat din legislativul european, prevede alocarea a aproximativ 25 de miliarde de euro în viitorul cadru financiar multianual post-2027.

Scopul este dezvoltarea de politici publice care să sprijine accesul cetățenilor la locuințe decente, la prețuri accesibile, în special în marile orașe unde presiunea pe piața imobiliară este în creștere.

„Am promovat recent o rezoluție a Parlamentul European în care cerem ca locuirea să devină o prioritate pentru finanțările europene. Împreună cu grupul social-democrat din Parlamentul European am cerut ca 25 de miliarde de euro din viitorul buget european pot 2027 să meargă către zona de locuire”, spune Negrescu.

Pe lângă sectorul locuirii, eurodeputatul român a anunțat că a obținut sprijin în Comisia juridică a Parlamentului European pentru alocarea a 0,8 miliarde de euro destinate consolidării sistemului de justiție în viitorul buget multianual.

Aceste fonduri ar urma să fie utilizate pentru întărirea capacității instituționale, digitalizarea sistemului judiciar și îmbunătățirea accesului la justiție în statele membre.

Victor Negrescu este activ și în cadrul Comisiei pentru bugete, unde lucrează la viitoarea reformă a Politicii Agricole Comune. Acesta susține majorarea subvențiilor pentru fermieri, argumentând că agricultura europeană are nevoie de sprijin suplimentar pentru a face față provocărilor economice, climatice și geopolitice.