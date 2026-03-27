Sorin Grindeanu a subliniat că, spre deosebire de alți decidenți din țară, are avantajul de a putea comunica direct cu oficialii europeni, fără a avea nevoie de intermediere.

Grindeanu a explicat că agenda sa de la Bruxelles a inclus mai multe întâlniri importante, nu doar cu Roberta Metsola, ci și cu Antonio Costa, președintele Consiliului European. La aceste discuții a participat alături de alți reprezentanți ai PSD, printre care Victor Negrescu și Claudiu Manda.

În cadrul vizitei, liderul social-democrat a avut și întâlniri cu colegii din Partidul Socialist European, context în care au avut loc discuții politice considerate firești pentru acest tip de reuniuni. El a precizat că schimbul de informații a fost un element central al acestor întâlniri, fiecare parte fiind interesată să afle detalii atât despre politicile promovate de Comisia Europeană, cât și despre evoluțiile politice din România, inclusiv situația actuală a coaliției de guvernare.

„Eu ieri am avut multe întâlniri, nu doar cu Roberta Metsola, am avut şi cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului European. Am fost la aceste întâlniri cu Victor Negrescu, cu Claudiu Manda. Am avut întâlniri cu colegii din Partidul Socialist European şi asta e un lucru important, unde evident am făcut politică. În Partidul Socialist European, evident, au fost discuţii, nu altele decât cele pe care le consider normale”, a declarat preşedintele PSD.

Grindeanu a mai arătat că astfel de discuții sunt esențiale pentru înțelegerea direcțiilor politice la nivel european și pentru menținerea unui dialog constant între liderii europeni și reprezentanții statelor membre. În acest context, el a evidențiat că poate purta conversații directe cu oficialii europeni, fără a avea nevoie de sprijin pentru traducere, făcând astfel o aluzie la premierul Ilie Bolojan.

„Toată lumea încearcă să facă schimb de informaţii şi el să afle lucruri despre anumite politici ale Comisiei, care vin de la Bruxelles şi dânşii vor să afle care-i situaţia la zi în România. Eu am luxul acesta, spre deosebire de alţi decidenţi din România, că pot să comunic direct cu ei. N-am nevoie de şef de cabinet să-mi facă traducerea”, a conchis acesta.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că exclude orice posibilitate de alianță cu AUR, subliniind că partidul pe care îl conduce nu va merge într-o astfel de direcție. Liderul social-democrat a arătat că această poziție a fost exprimată public în repetate rânduri și că, dacă ar fi existat o intenție reală de colaborare, aceasta s-ar fi văzut deja în Parlament, inclusiv la votul pe buget, unde anumite amendamente ar fi putut fi adoptate rapid cu sprijin comun.

Grindeanu a precizat că PSD nu va susține niciun guvern minoritar și a menționat că nu poate vorbi în numele PNL, lăsând responsabilitatea poziționării politice în sarcina acestui partid. În același context, el a atras atenția asupra riscurilor asociate unei colaborări cu formațiuni extremiste, subliniind că, din perspectiva unui social-democrat, o astfel de alianță reprezintă un pericol.

„Am spus-o public, vi se pare că m-am ascuns? (…) PSD nu va face alianță cu AUR. Dacă voiam să facem aceste lucruri puteam să începem la buget, erau amendamentele care ar fi trecut foarte repede și lucrurile s-ar fi văzut evident. Nu facem această alianță. Le-am spus și celor cu care m-am întâlnit ieri la Bruxelles și nu vom susține vreun guvern minoritar. Nu pot să răspund pentru PNL și nu e treaba mea, e treaba lor să răspundă. Nu considerați că e un pericol să faci alianță cu partide extremiste? Ok, ca PSD-ist consider acest lucru”, a spus Grindeanu.

În paralel, liderul PSD a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, detalii despre discuțiile purtate la Bruxelles cu partenerii din Partidul Socialist European. Acesta a explicat că principalele teme au vizat urgența adoptării unor măsuri menite să protejeze populația și mediul de afaceri, accentuând că rolul stângii la guvernare este de a acționa în primul rând în interesul cetățenilor, în special al celor vulnerabili.

În cadrul acestor întâlniri, Grindeanu a discutat atât cu Giacomo Filibeck, secretarul general al PES, cât și cu Iratxe García, liderul grupului S&D din Parlamentul European. În dialogul cu aceștia, el a susținut necesitatea continuării unei formule de guvernare pro-europene în România.

Totodată, liderul PSD a subliniat că își dorește o guvernare echilibrată, care, pe lângă măsurile necesare de reducere a cheltuielilor publice, să includă și decizii menite să protejeze românii de efectele inflației, în special de creșterea accentuată a prețurilor la carburanți.

„Am discutat la Bruxelles cu partenerii din conducerea Partidul Socialiștilor Europeni despre urgența aplicării măsurilor pentru a proteja populația și mediul de afaceri fiindcă esența prezenței stângii la guvernare este să acționeze în primul rând în interesul oamenilor, mai ales a celor care nu se pot apăra! Atât cu secretarul general al PES, dl Giacomo Filibeck, cât și liderul grupului S&D din Parlamentul European, doamna Iratxe Garcia, am susținut necesitatea clară de a continua o formulă de guvernare pro-europeană. Vrem însă ca guvernarea să fie una echilibrată, cu un premier care, pe lângă măsuri absolut necesare de reducere a cheltuielilor publice, să ia și decizii care sǎ apere românii împotriva inflației – în special cea generată de creșterea explozivă a prețului carburanților! Atât eu, cât și liderii PES, excludem vreo colaborare politică cu AUR și credem că recentele semnale de apropiere dintre PNL și AUR reprezintă o aventură politică iresponsabilă, care amenință viitorul european al României!”, a scris Grindeanu pe Facebook.

