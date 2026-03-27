Sorin Grindeanu a explicat că aproape jumătate din discuțiile sale cu liderii europeni, inclusiv Roberta Metsola și Antonio Costa, au fost dedicate problemelor legate de creșterea prețurilor la carburanți la nivel global. El a subliniat că fiecare țară trebuie să identifice propriile soluții, menționând că unele state au acționat mai rapid decât România.

De asemenea, Grindeanu a atras atenția că, deși ministrul energiei, Bogdan Ivan, a prezentat ordonanța de urgență pentru instituirea stării de criză în guvern acum trei săptămâni, aceasta a fost aprobată abia ieri. Liderul PSD a precizat că l-a invitat pe ministru în ședințele coaliției pentru a expune cele cinci scenarii menite să atenueze efectele scumpirii carburantului.

„Lucrurile nu merg cu viteza pe care mi-aș fi dorit să o aibă guvernul. Aș fi dorit ca aceste ordonanțe să se întâmple mai repede”, a declarat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a atras atenția că majorarea încasărilor la bugetul de stat se realizează „pe spinarea românilor”, explicând că TVA-ul plătit la carburanți, care depășește acum 10 lei pe litru, este mult mai mare decât acum câteva săptămâni, iar fiecare zi de întârziere generează venituri suplimentare pentru guvern.

Liderul PSD a subliniat că guvernarea trebuie să fie orientată către nevoile cetățenilor, nu spre creșterea încasărilor Ministerului Finanțelor. El a insistat asupra importanței aprobării rapide a mecanismului care să reducă efectele scumpirilor pentru români, într-un context în care fluctuațiile prețurilor rămân greu de anticipat.

„Noi trebuie să guvernăm pentru români, nu pentru a acoperi anumite lucruri sau pentru a avea încasări fantastice la Ministerul Finanțelor. Nu așa se guvernează. E important să se aprobe odată acel mecanism prin care românii să nu resimtă atât șocul acelor scumpiri. Eu nu cred că știe cineva cum va fi fluctuația prețurilor. Eu cred că trebuie să aprobăm acel mecanism prin care să reducem prețul.”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a criticat planul de reformă a administrației care prevede concedierea a 10% dintre bugetari. Acesta susține că angajații din sectorul public au fost demonizați prin etichete precum hoți, amante sau pile, acuzații care nu pot fi generalizate la întreaga categorie.