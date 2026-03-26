Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut la Bruxelles discuții cu liderii Partidului Socialist European, subliniind necesitatea implementării rapide a măsurilor care protejează cetățenii și mediul de afaceri și reiterând angajamentul partidului pentru o guvernare pro-europeană.

”Am discutat la Bruxelles cu partenerii din conducerea Partidului Socialist European despre urgenţa aplicării măsurilor pentru a proteja populaţia şi mediul de afaceri fiindcă esenţa prezenţei stângii la guvernare este să acţioneze în primul rând in interesul oamenilor, mai ales a celor care nu se pot apăra”, spune Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Președintele PSD a precizat că, în discuțiile purtate atât cu secretarul general al PES, Giacomo Filibek, cât și cu liderul grupului S&D din Parlamentul European, Iratxe Garcia, a subliniat importanța menținerii unei formule de guvernare clar pro-europene.

”Vrem însă ca guvernarea să fie una echiibrată, cu un premier care, pe lângă măsuri absolut necesare de reducere a cheltuielilor publice, să ia şi decizii care sǎ apere românii împotriva inflaţiei – în special cea generată de creşterea explozivă a preţului carburanţilor”, explică Grindeanu în mesaj. ”Atât eu, cât şi liderii PES, excludem vreo colaborare politică cu AUR şi credem că recentele semnale de apropiere dintre PNL şi AUR reprezintă o aventură politică iresponsabilă, care ameninţă viitorul european al României!”, mai afirmă Grindeanu.

Președintele PSD a explicat că, în cadrul vizitei sale de la Bruxelles, a avut atât întâlniri politice cu reprezentanții Partidului Socialist European, cât și discuții nepolitice în care a prezentat situația actuală, preocupările legate de stabilitate și problemele cotidiene, precum prețurile la carburanți, existând astfel un schimb de idei cu partenerii europeni.

Liderul PSD a subliniat că Bogdan Ivan prezentase, cu peste două săptămâni în urmă, mai multe scenarii de lucru în cadrul coaliției pentru a gestiona creșterea prețurilor la carburanți. Deși a apreciat adoptarea ordonanței-cadru, acesta a remarcat că măsurile ar fi putut fi implementate mai rapid.

Grindeanu a afirmat că ordonanța adoptată astăzi nu este suficientă și că sunt necesare reglementări suplimentare. El a precizat că Guvernul trebuie să acționeze, menționând că majoritatea țărilor UE au luat deja măsuri, și a subliniat că discuțiile cu partenerii europeni au vizat găsirea de soluții constructive.

Grindeanu a subliniat că în Parlamentul European există un interes clar pentru menținerea unei coaliții pro-europene, evidențiind sprijinul larg pentru continuitatea guvernării pro-UE.