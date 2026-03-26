Grindeanu la Bruxelles: PSD susține o guvernare pro-europeană și măsuri urgente pentru populație și mediul de afaceri
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut la Bruxelles discuții cu liderii Partidului Socialist European, subliniind necesitatea implementării rapide a măsurilor care protejează cetățenii și mediul de afaceri și reiterând angajamentul partidului pentru o guvernare pro-europeană.
”Am discutat la Bruxelles cu partenerii din conducerea Partidului Socialist European despre urgenţa aplicării măsurilor pentru a proteja populaţia şi mediul de afaceri fiindcă esenţa prezenţei stângii la guvernare este să acţioneze în primul rând in interesul oamenilor, mai ales a celor care nu se pot apăra”, spune Sorin Grindeanu, pe Facebook.
Președintele PSD a precizat că, în discuțiile purtate atât cu secretarul general al PES, Giacomo Filibek, cât și cu liderul grupului S&D din Parlamentul European, Iratxe Garcia, a subliniat importanța menținerii unei formule de guvernare clar pro-europene.
”Vrem însă ca guvernarea să fie una echiibrată, cu un premier care, pe lângă măsuri absolut necesare de reducere a cheltuielilor publice, să ia şi decizii care sǎ apere românii împotriva inflaţiei – în special cea generată de creşterea explozivă a preţului carburanţilor”, explică Grindeanu în mesaj.
”Atât eu, cât şi liderii PES, excludem vreo colaborare politică cu AUR şi credem că recentele semnale de apropiere dintre PNL şi AUR reprezintă o aventură politică iresponsabilă, care ameninţă viitorul european al României!”, mai afirmă Grindeanu.
Președintele PSD a explicat că, în cadrul vizitei sale de la Bruxelles, a avut atât întâlniri politice cu reprezentanții Partidului Socialist European, cât și discuții nepolitice în care a prezentat situația actuală, preocupările legate de stabilitate și problemele cotidiene, precum prețurile la carburanți, existând astfel un schimb de idei cu partenerii europeni.
Liderul PSD a subliniat că Bogdan Ivan prezentase, cu peste două săptămâni în urmă, mai multe scenarii de lucru în cadrul coaliției pentru a gestiona creșterea prețurilor la carburanți. Deși a apreciat adoptarea ordonanței-cadru, acesta a remarcat că măsurile ar fi putut fi implementate mai rapid.
Grindeanu a afirmat că ordonanța adoptată astăzi nu este suficientă și că sunt necesare reglementări suplimentare. El a precizat că Guvernul trebuie să acționeze, menționând că majoritatea țărilor UE au luat deja măsuri, și a subliniat că discuțiile cu partenerii europeni au vizat găsirea de soluții constructive.
UE sprijină continuarea coaliției pro-europene, afirmă Grindeanu
Grindeanu a subliniat că în Parlamentul European există un interes clar pentru menținerea unei coaliții pro-europene, evidențiind sprijinul larg pentru continuitatea guvernării pro-UE.
„Aici lucrurile s-au discutat la nivel politic cu colegii mei din familia politică europeană. Cu ceilalți lucrurile nu se discută politic, fiindcă nu așa se desfășoară discuțiile de acest tip. Dar, în schimb, toată lumea este interesată în a păstra o coaliție pro-europeană, evident, ceea ce am spus și noi și am spus și eu. Eu am exclus, din perspectiva PSD, orice alianță cu partide extremiste, în speță cu AUR, și știți acest lucru, nu o dată, ci de mai multe ori, iar stabilitatea, de asemenea, este importantă.”, a subliniat Grindeanu.
