Sorin Grindeanu a transmis că PSD privește cu îngrijorare semnalele tot mai frecvente de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion. El a subliniat că o eventuală colaborare între PNL și AUR reprezintă o amenințare serioasă pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene.

”Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, preşedintele Parlamentului European, despre protejarea populaţiei şi a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanţilor, care trebuie să reprezinte o urgenţă majoră a guvernării. I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluţii adoptate deja de alte ţări europene, soluţii care au temperat creşterea preţurilor, poate afecta performanţa guvernării pro-europene şi oferă combustibil forţelor extremiste şi populiste”, spune preşedintele PSD, pe Facebook.

Grindeanu a precizat că i-a explicat președintei Parlamentului European că PSD a inițiat o consultare internă amplă, menită să analizeze cele 10 luni de guvernare, implicând inclusiv reprezentanții partidului din cadrul Executivului.

”Dorinţa noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcţională, cu un premier care să livreze populaţiei încredere şi speranţă – nu exclusiv austeritate!”, subliniază Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a subliniat că PSD exclude orice formă de colaborare politică cu AUR și privește cu îngrijorare semnalele tot mai frecvente de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion.

”O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o ameninţare pentru viitorul oricărei coaliţii pro-europene şi un pericol pentru viitorul european al României!”, mai spune Grindeanu.

