Autoritățile fiscale și vamale pregătesc o schimbare majoră în ceea ce privește introducerea țigărilor din alte state membre ale Uniunii Europene. Noua reglementare are ca obiectiv principal reducerea fenomenului de „micro-contrabandă”, care afectează în special zonele de frontieră.

Conform informațiilor disponibile, ANAF și Autoritatea Vamală Română lucrează la un ordin comun care va stabili o limită clară de frecvență pentru transportul de produse din tutun destinate uzului personal, scrie profit.ro.

Propunerea prevede ca o persoană fizică să poată introduce în România maximum 800 de țigări (echivalentul a 4 cartușe sau aproximativ 40 de pachete) într-un interval de 40 de zile.

Această modificare transformă regula actuală, care permite aceeași cantitate, dar fără o definiție clară a frecvenței de introducere. În prezent, lipsa unui interval explicit a permis efectuarea mai multor transporturi succesive, fiecare declarat ca fiind pentru consum personal.

Noua abordare introduce astfel o limitare temporală fermă, menită să reducă abuzurile.

Măsura este orientată în special împotriva fenomenului de micro-contrabandă, întâlnit frecvent la granița româno-bulgară.

Acest fenomen constă în deplasări repetate ale persoanelor fizice care cumpără țigări dintr-un stat vecin, unde prețurile sunt mai mici, și le introduc în România sub pretextul consumului propriu. În realitate, o parte semnificativă a acestor produse ajunge pe piața neagră.

Autoritățile consideră că acest tip de activitate generează pierderi importante la bugetul de stat, în special din cauza accizelor neîncasate.

Noua legislație vine în continuarea unei ordonanțe de urgență adoptate anterior, care a modificat Codul fiscal și a introdus conceptul de „transport ocazional” pentru produse accizabile.

Problema identificată de autorități este că termenul „ocazional” nu era definit concret, ceea ce permitea interpretări largi și utilizări repetate ale aceleiași facilități legale.

Prin introducerea intervalului de 40 de zile, acest concept devine clar și ușor de aplicat în controalele vamale.

Pe lângă limita de frecvență, autoritățile analizează și introducerea unui registru electronic. Acesta ar putea înregistra persoanele care transportă frecvent produse din tutun peste graniță.

Un astfel de instrument ar facilita verificările și ar permite identificarea rapidă a eventualelor abuzuri.

Chiar dacă România și Bulgaria sunt în spațiul Schengen, controalele nu au dispărut complet. Echipe mobile ale autorităților continuă verificările în zonele de frontieră, cu scopul de a preveni transporturile ilegale de produse accizabile.