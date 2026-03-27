Premierul Slovaciei, Robert Fico, se află vineri, 27 martie, în vizită oficială în România. În cursul dimineții, el a fost primit la Palatul Victoria de prim-ministrul român Ilie Bolojan, într-un ceremonial cu onoruri militare și intonarea imnurilor celor două țări. Conform programului anunțat de Executiv, cei doi șefi de executiv au avut o întrevedere tete-a-tete, urmată de o întâlnire în plenul delegațiilor, în cadrul unui dejun oficial de lucru.

În cadrul vizitei, Robert Fico și Ilie Bolojan vor participa la ceremonia de semnare a unui memorandum de înțelegere privind cooperarea între ministerele Culturii din România și Republica Slovacă, valabil pe o perioadă de cinci ani. Tot vineri după-amiază, cei doi premieri se vor deplasa la Oradea pentru o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din România. Robert Fico va fi primit și de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Premierul Slovaciei este însoțit în această vizită de ministrul Apărării, Robert Kalinak, și de ministrul Culturii, Martina Simkovicova, după cum precizează Uniunea Democratică a Slovacilor din România (UDSR).

Aceasta nu este prima vizită a lui Robert Fico în România; anterior, el a mai fost în țara noastră de două ori în 2012, o dată în 2014 și încă o dată în 2015.

Robert Fico s-a născut la data de 15 septembrie 1964 în orașul Topoľčan, care pe atunci făcea parte din Cehoslovacia. Este un politician slovac cu o carieră extinsă. A deținut funcția de prim-ministru al Slovaciei între anii 2006 și 2010, 2012 și 2018. A fost reales în anul 2023.

Și-a desăvârșit studiile la Facultatea de Drept a Universității Comenius din Bratislava în anul 1982. În perioada 1986-1990, a fost membru al Partidului Comunist al Cehoslovaciei.

Despre credința sa, deși s-a declarat ateu când s-a înscris în partidul comunist, Robert Fico a menționat că a fost crescut în tradiția romano-catolică. După încheierea serviciului militar obligatoriu, s-a orientat către cariera academică, devenind profesor-asistent.

După Revoluția de Catifea din anul 1989 și căderea regimului comunist din Cehoslovacia, s-a afiliat Partidului Stângii Democrate. A fost ales pentru prima dată ca membru al Parlamentului în anul 1992. Între anii 1994 și 2000, a servit ca consilier juridic al Slovaciei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În anul 1999, a fondat partidul naționalist slovac, cunoscut sub numele de Direcția – Social Democrația. În anul 2018, el a fost nevoit să-și prezinte demisia din funcția de prim-ministru al Slovaciei, în urma asasinării jurnalistului de investigație Jan Kuciak Kuciak era un jurnalist slovac preocupat de frauda fiscală implicând oameni de afaceri cu legături la nivel înalt în politica slovacă.