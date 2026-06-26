UPDATE: Negocierile pentru noul Guvern, în impas. Nicușor Dan nu a desemnat un premier: Am revenit la blocajul politic

Președintele Nicușor Dan a declarat că România a revenit în blocaj politic, după ce PNL și-ar fi schimbat poziția privind susținerea unui guvern minoritar condus de PSD.

Șeful statului a afirmat că, în urma consultărilor cu partidele parlamentare, singura formulă care părea să poată obține o majoritate era un guvern minoritar PSD. Potrivit acestuia, marți PNL s-ar fi angajat să voteze o astfel de variantă, cu anumite condiții legate de programul de guvernare, însă ulterior și-a modificat poziția.

„Am revenit la blocajul politic pe care marţi îl credeam depăşit. În baza poziţiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorităţi parlamentare: guvern minoritar PSD. Marţi, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări faţă de programul de guvernare. De marţi până azi, PNL şi-a schimbat poziţia”, a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Nicușor Dan a subliniat că este responsabilitatea partidelor să negocieze și să formeze o majoritate parlamentară și le-a cerut să revină la dialog, arătând că România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline.

„Le cer în continuare să revină la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline”, a subliniat Nicuşor Dan.

Știrea inițială:

Noua rundă de negocieri de la Palatul Cotroceni nu a adus rezultatul așteptat. După aproximativ o oră de discuții între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor parlamentare, consultările s-au încheiat fără un acord privind desemnarea viitorului premier.

Președintele României, Nicușor Dan, a avut vineri o nouă rundă de consultări cu liderii principalelor formațiuni politice, în încercarea de a debloca procesul de formare a noului Guvern.

La discuții au participat președintele PSD, Sorin Grindeanu, liderul PNL, Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz, liderul UDMR, Kelemen Hunor, precum și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian.

Întâlnirea a durat aproximativ o oră, însă negocierile nu au dus la un compromis privind numele viitorului prim-ministru.

La finalul consultărilor, fiecare formațiune și-a păstrat poziția exprimată în ultimele zile, iar șeful statului nu a făcut un anunț privind desemnarea unui candidat pentru funcția de premier.

În acest moment nu este clar când președintele Nicușor Dan va relua consultările sau când va decide să desemneze oficial un candidat pentru conducerea viitorului Executiv.

Blocajul politic se prelungește, în condițiile în care partidele nu au ajuns la un consens asupra formulei de guvernare și asupra persoanei care ar urma să conducă noul Cabinet.

În continuare, unul dintre numele vehiculate pentru funcția de prim-ministru este europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular European.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, candidatura sa este susținută de PNL, USR și UDMR.

Dacă ar fi desemnat premier și ar obține votul de învestitură în Parlament, Mureșan ar trebui să renunțe la mandatul de eurodeputat, cele două funcții fiind incompatibile.

Conform legislației europene și naționale, mandatul vacant de europarlamentar ar reveni următorului candidat eligibil de pe lista comună PSD-PNL utilizată la alegerile europarlamentare din 2024.

După Siegfried Mureșan, pe listă se află Virgil Popescu, Andi Cristea, Alexandru Muraru, Andra Bică și Mara Mareș. Întrucât Andi Cristea deține deja un mandat în Parlamentul European, locul ar urma să fie preluat de Alexandru Muraru.

De cealaltă parte, Partidul Social Democrat își menține candidatura propriului lider. Sorin Grindeanu a anunțat anterior că Biroul Politic Național al PSD a decis în unanimitate ca partidul să își asume guvernarea, iar președintele formațiunii să fie propunerea pentru funcția de prim-ministru.

Liderul PSD a precizat că formațiunea dorește să aibă autonomie deplină în privința programului de guvernare și a respins varianta unei noi rotații la conducerea Executivului, idee susținută de USR.

În lipsa unui acord între principalele partide parlamentare, desemnarea viitorului premier rămâne, deocamdată, amânată.