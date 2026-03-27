Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 5,79 dolari, sau 5,7%, închizând la 108,01 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 4,16 dolari, sau 4,6%, până la 94,48 dolari pe baril. Totodată, volumul tranzacțiilor pentru contractul Brent cu livrare apropiată a fost cel mai scăzut înregistrat din 27 februarie, ziua precedentă atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului.

”Există multă confuzie şi frustrare cu privire la veridicitatea informaţiilor care vin din Statele Unite şi Iran. Investitorii se reorientează din nou către active considerate sigure pentru a-şi proteja capitalul”, a declarat Timothy Snyder, economist-şef la Matador Economics.

Trimisul special al Statele Unite ale Americii, Steve Witkoff, a confirmat că Washingtonul a înaintat Iranului o listă cu 15 puncte care ar putea constitui baza negocierilor pentru încheierea conflictului. Totuși, ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat că Teheranul analizează propunerea, dar nu au avut loc discuții privind oprirea războiului.

Un oficial iranian de rang înalt a calificat planul american drept „unilateral și nedrept”, chiar dacă președintele american Donald Trump a menționat că Iranul a permis trecerea a zece petroliere prin Strâmtoarea Ormuz ca gest de bunăvoință în cadrul negocierilor.

Potrivit unor surse citate de Reuters, Pentagonul planifică trimiterea a mii de parașutiști în zona Golful Persic, pentru a oferi administrației Donald Trump opțiuni suplimentare în cazul unei eventuale operațiuni terestre. Totodată, două contingente de pușcași marini americani se află deja în drum spre regiune.

În paralel, mișcarea Houthi din Yemen, aliată cu Iran, a anunțat că este pregătită să atace din nou rutele maritime din Marea Roșie, ca gest de solidaritate cu Teheranul.

”Escaladarea militară continuă, inclusiv desfăşurările de trupe şi noile lovituri, alături de tranzitul limitat al petrolierelor în condiţiile impuse de Iran, continuă să tensioneze pieţele globale de energie”, a declarat analista MUFG Soojin Kim.

Conflictul din Strâmtoarea Ormuz a blocat aproape complet transporturile prin această rută strategică, care asigură aproximativ o cincime din oferta globală de petrol și gaze naturale lichefiate. Agenția Internațională a Energiei a descris situația drept cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie, iar de la începutul conflictului prețul petrolului Brent a urcat cu aproape 50%, iar WTI cu aproximativ 41%.

Planul american în 15 puncte, transmis prin Pakistan, include reducerea stocurilor de uraniu îmbogățit, limitarea programului de rachete balistice și diminuarea finanțării aliaților regionali ai Iran, însă Teheranul consideră propunerea unilaterală și favorabilă doar Statele Unite ale Americii și Israel, fără a renunța la diplomație.

Între timp, producția de petrol a Irak a scăzut, iar stocurile sunt critice, în timp ce aproximativ 40% din capacitatea de export a Rusia este blocată după atacuri cu drone și confiscări de petroliere. Totuși, există semne că transporturile maritime reîncep: un petrolier thailandez a trecut Strâmtoarea Ormuz, iar navele Malaeziei primesc permisiune de tranzit, iar Iranul a transmis că ar putea răspunde pozitiv solicitărilor internaționale privind tranzitul legal.

Franța a purtat discuții cu reprezentanți ai aproximativ 35 de țări pentru a identifica parteneri și propuneri privind o eventuală misiune internațională de redeschidere a Strâmtorii Ormuz după încheierea conflictului.