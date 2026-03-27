Prețuri carburanți vineri, 27 martie
Prețuri carburanți vineri, 27 martie. La data de 27.03.2026, cele mai mici prețuri la carburanți din România indică o benzină minimă de 9.13 lei/l la o stație PRV Petrolium din Reghin, iar motorina ajunge la 9.99 lei/l la MOL în Cluj-Napoca.
În București, prețurile pentru benzină se situează în jurul valorii de 10.26 lei/l la mai multe stații OMV și Rompetrol, putând ajunge până la 10.36 lei/l în unele locații.
La nivelul marilor orașe, benzina variază între 9.19 și 9.23 lei/l, motorina este în general 9.99 lei/l (cu un vârf de 10.11 lei/l în Iași), iar GPL-ul se situează între 3.96 și 4.11 lei/l.
Costul carburanților pentru români
Pe baza prețurilor actuale ale carburanților, costul de utilizare al unei mașini variază semnificativ în funcție de tipul și consumul acesteia. Astfel, estimarea costului pentru o mașină mică pe benzină, cu un consum mediu de aproximativ 5 l/100 km, poate ajunge la circa 46 lei pentru 100 km.
Estimarea în cazul unei mașini de dimensiuni medii, cu un consum de aproximativ 7 l/100 km, crește la aproximativ 64 lei/100 km, în timp ce pentru o mașină mai puternică, cu un consum de 10 l/100 km, poate ajunge la 92 lei/100 km.
Pentru un SUV cu motor diesel, având un consum mediu de aproximativ 9 l/100 km, estimarea costului este de aproximativ 90 lei/100 km.
Evoluția prețurilor la benzină și motorină în România
Analizând evoluția prețurilor la benzină și motorină în România în perioada 2016–2026, se observă o tendință generală de creștere, marcată de fluctuații semnificative. În perioada 2016–2019, prețurile au fost relativ stabile, situându-se în jurul valorii de 5–6 lei/l.
În anul 2020 se remarcă o scădere vizibilă, urmată de o creștere accentuată începând cu 2021, când prețurile ating un vârf în jurul anului 2022. Ulterior, acestea înregistrează oscilații, menținându-se la valori ridicate, iar în 2026 se observă din nou o tendință de creștere, apropiindu-se de 10 lei/l.
Cotațiile barilului de țiței Brent
Evoluția prețurilor la carburanți este strâns legată de cotațiile petrolului Brent. Graficul peco-online.ro indică fluctuații importante ale prețului barilului, cu o scădere accentuată în 2020, urmată de o creștere rapidă până în 2022, când se atinge un nivel maxim. După această perioadă, prețul petrolului scade și fluctuează, însă în 2026 se observă o nouă creștere semnificativă.
Prețuri medii anuale la benzină, motorină și GPL în România
(Prețurile sunt exprimate în RON/litru)
|An
|Benzină
|Motorină
|GPL
|2026
|8.00
|8.33
|3.99
|2025
|7.32
|7.55
|3.66
|2024
|7.13
|7.30
|3.47
|2023
|6.75
|7.18
|3.59
|2022
|7.35
|8.07
|4.04
|2021
|5.69
|5.65
|3.00
|2020
|4.63
|4.72
|2.61
|2019
|5.55
|5.74
|2.74
|2018
|5.52
|5.68
|2.49
|2017
|4.86
|4.84
|2.31
|2016
|4.92
|4.81
|2.25
|2015
|5.08
|5.03
|2.60
Sursa: peco-online.ro
