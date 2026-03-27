Prețuri carburanți vineri, 27 martie. La data de 27.03.2026, cele mai mici prețuri la carburanți din România indică o benzină minimă de 9.13 lei/l la o stație PRV Petrolium din Reghin, iar motorina ajunge la 9.99 lei/l la MOL în Cluj-Napoca.

În București, prețurile pentru benzină se situează în jurul valorii de 10.26 lei/l la mai multe stații OMV și Rompetrol, putând ajunge până la 10.36 lei/l în unele locații.

La nivelul marilor orașe, benzina variază între 9.19 și 9.23 lei/l, motorina este în general 9.99 lei/l (cu un vârf de 10.11 lei/l în Iași), iar GPL-ul se situează între 3.96 și 4.11 lei/l.

Pe baza prețurilor actuale ale carburanților, costul de utilizare al unei mașini variază semnificativ în funcție de tipul și consumul acesteia. Astfel, estimarea costului pentru o mașină mică pe benzină, cu un consum mediu de aproximativ 5 l/100 km, poate ajunge la circa 46 lei pentru 100 km.

Estimarea în cazul unei mașini de dimensiuni medii, cu un consum de aproximativ 7 l/100 km, crește la aproximativ 64 lei/100 km, în timp ce pentru o mașină mai puternică, cu un consum de 10 l/100 km, poate ajunge la 92 lei/100 km.

Pentru un SUV cu motor diesel, având un consum mediu de aproximativ 9 l/100 km, estimarea costului este de aproximativ 90 lei/100 km.

Analizând evoluția prețurilor la benzină și motorină în România în perioada 2016–2026, se observă o tendință generală de creștere, marcată de fluctuații semnificative. În perioada 2016–2019, prețurile au fost relativ stabile, situându-se în jurul valorii de 5–6 lei/l.

În anul 2020 se remarcă o scădere vizibilă, urmată de o creștere accentuată începând cu 2021, când prețurile ating un vârf în jurul anului 2022. Ulterior, acestea înregistrează oscilații, menținându-se la valori ridicate, iar în 2026 se observă din nou o tendință de creștere, apropiindu-se de 10 lei/l.

Evoluția prețurilor la carburanți este strâns legată de cotațiile petrolului Brent. Graficul peco-online.ro indică fluctuații importante ale prețului barilului, cu o scădere accentuată în 2020, urmată de o creștere rapidă până în 2022, când se atinge un nivel maxim. După această perioadă, prețul petrolului scade și fluctuează, însă în 2026 se observă o nouă creștere semnificativă.

(Prețurile sunt exprimate în RON/litru)

An Benzină Motorină GPL 2026 8.00 8.33 3.99 2025 7.32 7.55 3.66 2024 7.13 7.30 3.47 2023 6.75 7.18 3.59 2022 7.35 8.07 4.04 2021 5.69 5.65 3.00 2020 4.63 4.72 2.61 2019 5.55 5.74 2.74 2018 5.52 5.68 2.49 2017 4.86 4.84 2.31 2016 4.92 4.81 2.25 2015 5.08 5.03 2.60

Sursa: peco-online.ro