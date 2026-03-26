Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 26 martie, că săptămâna viitoare guvernul va analiza un nou set de măsuri menite să oprească creșterea prețului la carburanți. El a precizat că foarte probabil va fi adoptată soluția scăderii accizelor, având în vedere că reducerea TVA ar putea atrage o procedură de infringement din partea Comisiei Europene.

Potrivit premierului, primul pachet de măsuri urmărește prevenirea creșterilor speculative și limitarea componentelor care influențează direct prețul combustibilului.

Bolojan a explicat, într-un interviu pentru G4Media, că prima măsură are trei obiective principale: să permită intervenția în cazul unei crize de aprovizionare, să limiteze exporturile de motorină și țiței, și să împiedice creșterea adaosurilor peste media de anul trecut.

De asemenea, se urmărește reducerea componentei de biocombustibil care contribuie la majorarea prețului final.

Premierul Ilie Bolojan a menționat că această etapă declară oficial starea de criză și permite autorităților să acționeze preventiv.

Luni dimineața va avea loc o nouă întâlnire a grupului de lucru, iar până la finalul zilei de luni se estimează că va fi prezentată a doua măsură, care vizează reducerea taxelor aplicate combustibililor.

„Această primă măsură urmărește trei obiective. Pe de o parte, să putem interveni în așa fel încât dacă vom avea o criză de aprovizionare să ne putem limita exporturile de motorină și de țiței, să nu permitem creșterea adaosurilor față de media de anul trecut, să evităm prețurile speculative și să limităm componenta de biocombustibil, care crește prețul combustibilului. Aceasta e un prim pachet care declară starea de criză. Luni dimineața vom avea o nouă întâlnire a grupului de lucru și ne propunem ca până la finalul zilei de luni să venim cu o a doua măsură care să însemne o intervenție pentru a reduce taxele care sunt stabilite pentru combustibili”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că, din perspectiva reducerii TVA, există riscul declanșării unei proceduri de infringement din partea Uniunii Europene, motiv pentru care această variantă este mai puțin probabilă.

În schimb, scăderea accizelor reprezintă soluția mai facilă și probabilă. În zilele următoare vor fi analizate două ipoteze de lucru: evaluarea capacității statului de a suporta reducerea accizei, în funcție de durata războiului din Iran, care poate afecta piețele globale de transport al combustibilului, și asigurarea unui cost echitabil pentru cetățeni.

Premierul a precizat că tot ce a fost colectat suplimentar în această lună prin TVA ca urmare a creșterii prețului va fi returnat populației prin reducerea accizelor.

„Din punct de vedere al reducerii TVA, avem o componentă de infringement cu Uniunea Europeană. Dacă am aplica-o, ar însemna că ne creăm această problemă. Din punct de vedere al accizelor este cea mai facilă soluție și foarte probabil ne vom duce pe acest aspect. Există două ipoteze de lucru care vor fi analizate în zilele următoare în așa fel încât, pe de o parte, să putem estima care ar fi capacitatea de reducere a accizei pe care statul român o poate suporta, atât din punct de vedere al duratei în care s-ar aplica această schemă – pentru că, din păcate, nu avem o predictibilitate vizavi de durata războiului din Iran. Cu cât acest război va fi mai lung, cu cât va genera în continuare blocaje pe piața de transport global de combustibil, cu atât efectele nefavorabile asupra economiilor globale, inclusiv românești, vor fi mai mari. Dar, de asemenea, un al doilea principiu este legat de un cost echitabil pentru toată lumea, sens în care tot ce a încasat practic bugetul de stat suplimentar pe componenta de taxă pe valoare adăugată în această lună, ca urmare a acestei creșteri, va fi întors către cetățenii României prin reducerea de accize care se va face”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul Bolojan a subliniat că orice măsură adoptată trebuie să fie atent calibrată pentru a nu genera efecte colaterale. El a dat exemplul Sloveniei, unde deciziile recente au dus la epuizarea stocurilor de combustibil în benzinării și la blocarea camioanelor românești în tranzit, care nu au putut să se aprovizioneze.

Premierul a atras atenția că aplicarea unor măsuri neprevăzute poate crea sincope majore pe partea de import, în special pentru motorină și țiței, unde cererea depășește semnificativ oferta locală.

De asemenea, Bolojan a precizat că măsurile vor ține cont de echilibrul pieței și de prevenirea situațiilor care ar putea pune presiune pe lanțurile de aprovizionare. Reducerea accizelor este gândită astfel încât să ofere cetățenilor un beneficiu direct fără a afecta stabilitatea pieței interne.

Potrivit premierului, această soluție combină intervenția rapidă cu respectarea cadrului legal european, evitând riscurile unui conflict legislativ cu Bruxelles-ul.