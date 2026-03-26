Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a prezentat joi măsurile de sprijin financiar destinate bucureștenilor din acest sector, menționând că inițiativa urmărește să compenseze scăderea puterii de cumpărare și să sprijine familiile afectate de creșterea prețurilor la carburanți.

Edilul a explicat pentru România TV că programul are și rolul de a transmite un semnal către Guvern pentru a lua măsuri similare la nivel național, întrucât, potrivit acestuia, scăderea puterii de cumpărare a ajuns la 25%.

Daniel Băluță subliniază că o astfel de măsură luată doar la nivelul sectorului pe care-l conduce nu e suficientă. Este nevoie de atenuarea șocurilor în întreaga țară, subliniază edilul.

„Mi-am dorit să fie un impuls pentru Guvern, pentru că este inadmisibil, în condițiile în care puterea de cumpărare a scăzut cu 25%, este normal să existe acest impuls pentru ca și alții să ia aceste măsuri. Ne dorim să ajutăm oamenii să își mențină locurile de muncă, să luăm toate măsurile pentru a atenua acest șoc. Evident că nu e de ajuns să se întâmple asta în Sectorul 4”, a explicat primarul pentru postul tv.

Primarul a precizat că sistemul de acordare a sprijinului va fi unul simplu și transparent. Beneficiarii trebuie să aibă venituri sub 5.000 de lei net pe membru de familie, iar autovehiculul să fie de maximum 2.000 cmc.

Subvenția va fi de 200 de lei, acordată alternativ, o lună da și o lună nu, pe o perioadă de șase luni, explică Daniel Băluță.

Fondurile provin din taxele și impozitele locale, iar documentele necesare sunt minime: buletin, adeverință de salariat și datele contului bancar.

Plata se va face direct pe cardul beneficiarului prin intermediul aplicației „Sectorul 4”, care include un buton special dedicat acestui sprijin. Edilul a adăugat că, în urma ordonanței recente, prețul carburanților ar putea scădea cu aproximativ 10 bani, după creșteri de aproape 50%.