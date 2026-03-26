Ilie Bolojan, despre planul B al Guvernului în cazul prelungirii conflictului din Iran
Premierul Ilie Bolojan a declarat că în cazul în care conflictul din Iran s-ar prelungi, guvernul va fi nevoit să reașeze planurile pentru buget, ținta de deficit și creșterea economică.
El a precizat că speră să evite o astfel de situație, deoarece efectele nu s-ar resimți doar în România, ci în întreaga economie globală, influențând piețele de energie și transport.
Ilie Bolojan a explicat, într-un interviu pentru G4Media, că Guvernul monitorizează atent evoluția conflictului și impactul asupra pieței combustibililor și a economiei în ansamblu.
Întrebare: Aveți un plan B pentru buget, ținta de deficit, ținta de creștere economică în situația în care conflictul din Iran se prelungește?
Ilie Bolojan: În condițiile în care s-ar întâmpla o astfel de situație, cu siguranță lucrurile vor trebui reașezate. Sper să evităm o astfel de situație pentru că nu ne afectează doar pe noi, ci, așa cum v-am spus, întreaga economie globală.
Ordonanța de urgență privind piața carburanților, criticată pentru că este foarte departe de ideea de liberalism
În legătură cu criticele privind ordonanța de urgență adoptată astăzi, premierul Ilie Bolojan a explicat că măsurile de plafonare a adaosului comercial și limitare a exportului sunt justificate de contextul excepțional.
El a subliniat că intervenția este temporară, limitată la trei luni, și se aplică strict pentru perioada necesară revenirii la o situație stabilă. Scopul nu este de a pedepsi companiile, ci de a preveni creșterile speculative ale prețurilor.
Ilie Bolojan a mai explicat că, inițial, adaosul comercial era redus la maxim 50%, însă ajustările ulterioare au luat în calcul distribuția diferitelor componente ale pieței, pentru a evita colapsul unor distribuitori cu marje mici și pentru a preveni apariția unui deficit de aprovizionare.
El a concluzionat că măsura nu contrazice principiile liberalismului, ci reflectă necesitatea unei intervenții menite să protejeze consumatorii și să mențină stabilitatea pieței interne.
Întrebare: Ordonanța de urgență pe care ați adoptat-o astăzi în Guvern a fost criticată de o parte oamenilor de dreapta, care au considerat-o intervenție brutală în piață, prin plafonarea adaosului comercial și posibila interdicție a exportului. Ce legătură are cu liberalismul acest tip de măsuri?
Ilie Bolojan: Această intervenție ține cont de situația excepțională în care ne găsim și există o logică a bunului simț. În primul rând este limitată la trei luni de zile, maxim cât ar putea să fie această perioadă, inclusiv de revenire la o situație stabilă.
Pe de altă parte, ține cont de faptul că dacă anul trecut, în condiții normale, toate companiile din această zonă au făcut profituri și au avut un an economic rezonabil, înseamnă că și atunci când este o situație foarte dificilă, pe un termen strict limitat, în condiții clare, poți să lucrezi tot cu marjele medii pe care le-ai avut anul trecut.
Așa cum ați putut constata inițial, s-a venit cu o formulă în care adaosul se reducea la maxim 50%. În condițiile în care din piață am primit sesizări că pentru anumite componente ale distribuitorilor de motorină, unde marjele sunt mici, reducerea la jumătate a acestei marje ar însemna pentru ei intrarea în colaps și deci crearea unui deficit de aprovizionare pe piață, am corectat acest lucru.
În fapt, esența nu era să-i pedepsim pe ei, ci să nu permitem prețurile speculative peste adaosul mediu. Deci nu e o situație de politică antiliberală, ci este pur și simplu o necesitate de a lua act de ce se întâmplă în piață și a încerca să limitezi efectele asupra economiei și asupra cetățenilor României.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.