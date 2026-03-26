Premierul Ilie Bolojan a declarat că în cazul în care conflictul din Iran s-ar prelungi, guvernul va fi nevoit să reașeze planurile pentru buget, ținta de deficit și creșterea economică.

El a precizat că speră să evite o astfel de situație, deoarece efectele nu s-ar resimți doar în România, ci în întreaga economie globală, influențând piețele de energie și transport.

Ilie Bolojan a explicat, într-un interviu pentru G4Media, că Guvernul monitorizează atent evoluția conflictului și impactul asupra pieței combustibililor și a economiei în ansamblu.

Întrebare: Aveți un plan B pentru buget, ținta de deficit, ținta de creștere economică în situația în care conflictul din Iran se prelungește? Ilie Bolojan: În condițiile în care s-ar întâmpla o astfel de situație, cu siguranță lucrurile vor trebui reașezate. Sper să evităm o astfel de situație pentru că nu ne afectează doar pe noi, ci, așa cum v-am spus, întreaga economie globală.

În legătură cu criticele privind ordonanța de urgență adoptată astăzi, premierul Ilie Bolojan a explicat că măsurile de plafonare a adaosului comercial și limitare a exportului sunt justificate de contextul excepțional.

El a subliniat că intervenția este temporară, limitată la trei luni, și se aplică strict pentru perioada necesară revenirii la o situație stabilă. Scopul nu este de a pedepsi companiile, ci de a preveni creșterile speculative ale prețurilor.

Ilie Bolojan a mai explicat că, inițial, adaosul comercial era redus la maxim 50%, însă ajustările ulterioare au luat în calcul distribuția diferitelor componente ale pieței, pentru a evita colapsul unor distribuitori cu marje mici și pentru a preveni apariția unui deficit de aprovizionare.

El a concluzionat că măsura nu contrazice principiile liberalismului, ci reflectă necesitatea unei intervenții menite să protejeze consumatorii și să mențină stabilitatea pieței interne.