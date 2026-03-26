Donald Trump ar fi respins ferm propunerea înaintată de Benjamin Netanyahu privind încurajarea unei revolte populare în Iran. Potrivit unor surse citate de presa americană, liderul de la Washington a transmis că o astfel de inițiativă ar putea duce la un nou val de violențe împotriva populației civile.

„De ce naiba să le spunem oamenilor să iasă în stradă când vor fi măcelăriți?”, i-ar fi spus Trump premierului israelian, potrivit unor surse citate de presa americană.

Discuția tensionată ar fi avut loc la scurt timp după eliminarea lui Ali Larijani într-un atac atribuit Israelului. Netanyahu ar fi susținut că regimul de la Teheran se află într-o situație fragilă și că există o oportunitate pentru o revoltă internă.

Trump ar fi refuzat însă această abordare, având în vedere precedentele în care protestele din Iran au fost reprimate violent de forțele paramilitare.

Deși inițial cei doi lideri ar fi convenit să observe reacția populației fără a interveni direct, Netanyahu a continuat să transmită mesaje publice în care încuraja implicit mobilizarea populației iraniene.

Premierul israelian a declarat că loviturile aeriene asupra unor ținte considerate teroriste ar crea condițiile pentru ca cetățenii iranieni să iasă în stradă.

Aceste declarații evidențiază o diferență de abordare între SUA și Israel, în condițiile în care administrația americană pare să se distanțeze de ideea schimbării de regim în Iran, susținută anterior la începutul conflictului.

În paralel, Netanyahu ar fi convocat conducerea militară într-un buncăr din Tel Aviv, unde a cerut pregătirea unei ofensive de 48 de ore asupra unor obiective din Iran. Decizia vine pe fondul temerilor că SUA ar putea ajunge rapid la un acord cu Teheranul.

De cealaltă parte, Trump a transmis că programul nuclear iranian a fost puternic afectat și că obiectivele sunt aproape atinse, însă în același timp a indicat că nu dorește prelungirea conflictului.

În plan militar, Pentagonul a decis trimiterea a aproximativ 2.000 de parașutiști în regiune, care se alătură celor 4.500 de pușcași marini deja mobilizați, ceea ce indică menținerea unei opțiuni militare active.

Planul propus de SUA prevede renunțarea completă a Iranului la programul nuclear și la rachetele cu rază lungă, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și renunțarea la rețelele de influență din regiune.

Teheranul a respins aceste condiții și a formulat propriile cerințe, care includ închiderea bazelor americane din Golf, plata unor despăgubiri și oprirea atacurilor israeliene.

Un oficial american a caracterizat aceste solicitări ca fiind nerealiste, precizând că șansele unui acord au scăzut comparativ cu perioada de dinaintea izbucnirii conflictului.

În prezent, nu există negocieri directe între SUA și Iran, dialogul fiind mediat prin state precum Egipt, Turcia și Pakistan, în timp ce presiunile externe asupra ambelor părți continuă să crească.