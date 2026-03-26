Autoritățile iraniene nu au oferit încă un comentariu cu privire la moartea lui Tangsiri. Ministrul israelian al apărării, Benny Gantz, a descris operațiunea ca fiind „un mesaj semnificativ pentru partenerii americani, evidențiind sprijinul IDF în redeschiderea Strâmtorii Ormuz”.

Devenit tot mai vizibil și vocal odată cu intensificarea campaniei Israel-SUA împotriva Iranului, Tangsiri a jucat un rol central în blocarea aproape completă a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Activ pe rețelele sociale pe durata conflictului, el a publicat cel mai recent pe X marți, subliniind că orice trecere a navelor prin strâmtoare trebuie coordonată cu autoritatea maritimă iraniană. De asemenea, Tangsiri a oferit frecvent informații despre operațiunile Marinei IRGC în Golful Persic.

„Noaptea trecută, într-o operaţiune precisă şi letală, IDF (armata israeliană – n.r.) l-a eliminat pe comandantul Marinei IRGC, Tangasiri, împreună cu ofiţeri superiori ai comandamentului naval”, a declarat joi ministrul israelian al apărării, Israel Katz. „Vom continua să acţionăm în Iran cu toată forţa pentru a atinge obiectivele războiului”, a promis el.

Președintele Donald Trump și-a exprimat joi nemulțumirea față de modul în care Iranul gestionează negocierile, subliniind că termenul de cinci zile pentru semnarea unui acord se apropie de final.

Trump a descris negociatorii iranieni drept „ciudați” și a afirmat, într-o postare pe Truth Social, că aceștia „ne imploră să încheiem un acord, ceea ce ar fi firesc, având în vedere înfrângerea lor militară completă și lipsa oricărei șanse de revenire”, dar, în același timp, ei declară public că „analizează propunerea noastră”.

„GREŞIT!!!”, subliniază Donald Trump folosindu-se de litere mari şi semenele de exclamare. „Ar fi bine să devină serioşi cât mai curând, înainte să fie prea târziu, pentru că odată ce se va întâmpla asta, NU MAI EXISTĂ DRUM ÎNAPOI, şi nu va fi deloc plăcut!”, ameninţă Donald Trump.

Postarea lui Donald Trump a urmat declarațiilor sale de la începutul săptămânii, când a anunțat că SUA și Iranul poartă negocieri pentru încetarea conflictului, o schimbare bruscă față de poziția sa precedentă.

Președintele a atras atenția asupra faptului că, deși Iranul „dorește foarte mult să încheie un acord”, negociatorilor „le este teamă” să recunoască public acest lucru din cauza posibilelor repercusiuni interne.

Casa Albă a subliniat că negocierile nu sunt blocate, chiar dacă Teheranul nu a acceptat imediat cadrul de propuneri transmis de SUA pentru a pune capăt războiului. Oficialii americani au precizat pentru CNN că se lucrează la organizarea unei întâlniri potențiale în Pakistan, parte a eforturilor de a găsi o soluție pașnică.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a confirmat că au existat schimburi de mesaje prin intermediari, dar și-a manifestat scepticismul față de poziția Washingtonului.

Anterior, luni, Trump anunțase pe Truth Social un răgaz de cinci zile pentru Iran în negocieri, după ce, în weekend, amenințase că va lovi centralele electrice ale Teheranului.