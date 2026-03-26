Donald Trump a declarat, într-o postare publicată joi dimineață pe Truth Social, că statele NATO nu au oferit niciun sprijin în contextul situației legate de Iran, pe care l-a descris drept „decimat militar”. Deși a subliniat că Statele Unite nu au nevoie de ajutorul alianței, liderul american a transmis că acest moment nu va fi uitat de SUA.

„Ţările NATO nu au făcut absolut nimic pentru a ajuta în privinţa ţării dezaxate, acum decimată militar, Iran. Statele Unite ale Americii nu au nevoie de nimic de la NATO, dar «nu vor uita niciodată» acest moment foarte important!” – a scris Donald Trump pe Truth Social în prima sa postare pe care o face joi dimineaţa (în jurul orei 6:17, ora locală a Washingtonului).

Nu este pentru prima dată de la începutul conflictului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, când președintele american critică NATO pentru lipsa de implicare alături de Washington. Totuși, o astfel de participare nu a fost solicitată oficial de administrația Trump, care nici nu și-a informat aliații în momentul în care, pe 28 februarie, a început bombardamentele asupra Iranului împreună cu Israelul.

Criticile liderului american la adresa NATO au fost însoțite constant de afirmația că Statele Unite sunt suficient de puternice și nu au nevoie de sprijin extern.

„Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie! Nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri un Iran cu capacitate nucleară. Acum, că acea luptă este câştigată militar, cu foarte puţin risc pentru ei, se plâng de preţurile ridicate ale petrolului pe care sunt obligaţi să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o manevră militară simplă care este singurul motiv pentru preţurile mari ale petrolului. Este atât de uşor pentru ei, cu atât de puţin risc. Sunt LAŞI, şi vom ŢINE MINTE!”., spunea liderul SUA

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Germania este pregătită să susțină eventuale eforturi de pace în Iran, însă a criticat în continuare conflictul din Orientul Mijlociu și a avertizat că nu există, în prezent, o strategie clară de ieșire din război.

„Nu există nicio strategie, nu există un obiectiv clar, iar cel mai rău, din perspectiva mea, este că nu există o strategie de ieșire”, a declarat Pistorius joi, după o întâlnire la Canberra cu ministrul australian al Apărării, Richard Marles, potrivit POLITICO. „Suntem pregătiți să asigurăm orice formă de pace”, a adăugat el. „Dacă vom ajunge la un armistițiu, vom discuta orice tip de operațiune necesară pentru a garanta pacea, pentru a asigura… libertatea de navigație (în Strâmtoarea Ormuz), dar momentul încă nu a venit”, a spus Pistorius. „De aceea facem apel pentru un armistițiu cât mai curând posibil”, a explicat el, adresându-și mesajul în principal Iranului, dar și Statelor Unite. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a precizat însă miercuri că nu intenționează să negocieze cu Washingtonul. „(Conflictul) reprezintă un risc uriaș pentru creșterea și intensificarea instabilității din regiune, iar acest lucru are întotdeauna un impact, așa cum știm din istorie, asupra întregii lumi”, a continuat Pistorius.

Ministrul german al Apărării a reiterat poziția critică a Berlinului față de conflictul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, subliniind că Germania nu a fost consultată înainte de declanșarea acțiunilor militare. Boris Pistorius a precizat că acest război nu aparține Germaniei și că autoritățile de la Berlin nu doresc să fie implicate în conflict.

Totodată, oficialul a evidențiat impactul economic major al războiului, afirmând că acesta afectează deja economiile globale, efectele fiind vizibile la scurt timp de la izbucnirea ostilităților.