Ungaria suspendă livrările de gaze către Ucraina
Viktor Orbán a anunțat, într-un videoclip publicat pe pagina sa de socializare și citat de publicația Magyar Nemzet, că Ungaria va opri treptat livrările de gaze către Ucraina și va stoca cantitățile rămase pe teritoriul național. Acesta a precizat, de asemenea, că, în condițiile în care Ucraina nu furnizează petrol, Ungaria nu va primi gaze naturale din partea acesteia, subliniind că autoritățile de la Budapesta vor acționa pentru protejarea securității energetice, menținerea prețurilor la benzină și păstrarea unor tarife reduse la gazele naturale.
„Vom opri treptat livrările de gaze din Ungaria către Ucraina și vom stoca gazul rămas pe teritoriul țării noastre”, a anunțat Viktor Orbán într-un videoclip publicat pe pagina sa de socializare, potrivit publicației Magyar Nemzet.
”Atâta timp cât Ucraina nu furnizează petrol, Ungaria nu va primi gaze naturale din partea acesteia. Vom apăra securitatea energetică a Ungariei, vom menține prețurile protejate la benzină și prețurile reduse la gaze naturale!”, a transmis Orban.
Viktor Orbán a anunțat că va înainta o propunere în acest sens în cadrul ședinței de guvern programate pentru miercuri, 25 martie, precizând că funcționarea conductei de petrol „Prietenia” este blocată de Ucraina de aproximativ 30 de zile.
Acesta a subliniat că, deși până în prezent Ungaria a reușit să facă față presiunilor externe și să mențină prețuri protejate la carburanți, fiind printre cele mai mici din regiune, sunt necesare măsuri suplimentare pentru depășirea blocajului și pentru asigurarea unei aprovizionări energetice sigure a țării.
”Atâta timp cât Ucraina nu furnizează petrol, nu va primi gaze din Ungaria” – a subliniat prim-ministrul Ungariei, evidențiind faptul că, întrucât Ucraina atacă și conducta de gaze din sud care alimentează Ungaria, ”trebuie să constituim rezerve, așa că umplem rezervoarele de gaze maghiare în locul celor ucrainene”.
Donald Trump își reafirmă sprijinul pentru Viktor Orbán înaintea alegerilor din Ungaria
Donald Trump și-a reafirmat public susținerea pentru Viktor Orbán, într-un mesaj transmis pe rețeaua Truth Social, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile legislative din Ungaria, programate pe 12 aprilie.
Gestul vine într-un context sensibil pentru liderul de la Budapesta, aflat în scădere în sondaje, sprijinul exprimat de fostul președinte american fiind reiterat chiar înaintea scrutinului electoral.
„Stimatul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, este un lider cu adevărat puternic și influent, cu o experiență dovedită în obținerea unor rezultate fenomenale. El luptă neobosit pentru marea sa țară și pentru poporul său, pe care îi iubește, la fel cum fac eu pentru statele unite ale americii.
Viktor depune eforturi susținute pentru a proteja Ungaria, a stimula creșterea economică, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura legea și ordinea! relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase sub administrația mea, în mare parte datorită prim-ministrului Orbán.
Aștept cu nerăbdare să continui să lucrez îndeaproape cu el, astfel încât ambele țări să poată avansa și mai mult pe această cale extraordinară către succes și cooperare. Am fost mândru să-l susțin pe Viktor pentru realegerea din 2022 și sunt onorat să o fac din nou. ziua alegerilor este 12 aprilie 2026. Ungaria: ieșiți la vot și votați pentru Viktor Orbán. el este un prieten adevărat, un luptător și un câștigător și are sprijinul meu complet și total pentru realegerea sa în funcția de prim-ministru al ungariei. Viktor Orbán nu va dezamăgi niciodată marele popor ungar. Sunt alături de el până la capăt! ”, a transmis liderul de la Casa Albă într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social.
