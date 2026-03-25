„Vom opri treptat livrările de gaze din Ungaria către Ucraina și vom stoca gazul rămas pe teritoriul țării noastre”, a anunțat Viktor Orbán într-un videoclip publicat pe pagina sa de socializare, potrivit publicației Magyar Nemzet. ”Atâta timp cât Ucraina nu furnizează petrol, Ungaria nu va primi gaze naturale din partea acesteia. Vom apăra securitatea energetică a Ungariei, vom menține prețurile protejate la benzină și prețurile reduse la gaze naturale!”, a transmis Orban.

Viktor Orbán a anunțat că va înainta o propunere în acest sens în cadrul ședinței de guvern programate pentru miercuri, 25 martie, precizând că funcționarea conductei de petrol „Prietenia” este blocată de Ucraina de aproximativ 30 de zile.

Acesta a subliniat că, deși până în prezent Ungaria a reușit să facă față presiunilor externe și să mențină prețuri protejate la carburanți, fiind printre cele mai mici din regiune, sunt necesare măsuri suplimentare pentru depășirea blocajului și pentru asigurarea unei aprovizionări energetice sigure a țării.

”Atâta timp cât Ucraina nu furnizează petrol, nu va primi gaze din Ungaria” – a subliniat prim-ministrul Ungariei, evidențiind faptul că, întrucât Ucraina atacă și conducta de gaze din sud care alimentează Ungaria, ”trebuie să constituim rezerve, așa că umplem rezervoarele de gaze maghiare în locul celor ucrainene”.

Donald Trump și-a reafirmat public susținerea pentru Viktor Orbán, într-un mesaj transmis pe rețeaua Truth Social, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile legislative din Ungaria, programate pe 12 aprilie.

Gestul vine într-un context sensibil pentru liderul de la Budapesta, aflat în scădere în sondaje, sprijinul exprimat de fostul președinte american fiind reiterat chiar înaintea scrutinului electoral.