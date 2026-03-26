Istoricul Florian Bichir a vorbit, miecuri, în podcastul lui Robert Turcescu, de pe evz.ro, la care a participat și Liviu Mihaiu, despre implicațiile războiului din Iran. Donald Trump are mari probleme după ce a deschis conflictul cu Teheranul, pentru că va trebui să ofere explicații solide poporului american.

Bichir este de părere că premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, este cel care a ieșit în câștig în fața poporului, pentru că reușit anihilarea programului nuclear al iranienilor.

„Netanyahu e un erou pentru că într-adevăr a protejat cu bună dreptate siguranța Israelul și și-a atins obiectivele. Problema e ce le spune Donald Trump americanilor. Dacă toate obiectivele lui până acum au fost îndeplinite. Dar are șansă, pentru că are o echipă foarte bună, să spună cum a anunțat marți că America a câștigat războiul și ne-am retras, ne-am atins obiectivele. Cine crede că ăsta e un război clasic, că americanii or să intre ca în Irak și să stea acolo sau ca în Afganistan, să stea 32 de ani și să se retragă, se înșală, pentru că el a anunțat de primă oară. Intervenția terestră este exclusă”, a afirmat invitatul emisiunii.

Florian Bichir crede că războiul din Iran nu mai are obiectiv pentru SUA și Israel și este aproape să se încheie, în condițiile în care armele nucleare ale Teheranului au fost anihilate.