Directorii unor mari companii energetice europene au avertizat că piața globală a energiei are probleme serioase de aprovizionare din cauza războiului cu Iranul și a accesului limitat prin Strâmtoarea Ormuz, o rută foarte importantă pentru transportul petrolului. Ei au explicat că, într-o piață instabilă, prețul petrolului a crescut cu aproximativ 40% în ultimele săptămâni și a ajuns chiar aproape de 120 de dolari pe baril, din cauza temerilor că ar putea apărea întreruperi în aprovizionare.

Efectele s-au simțit mai ales în Asia, unde Filipine au anunțat stare de urgență energetică, iar Coreea de Sud a spus că se pregătește pentru cele mai grave scenarii. Japonia urma să înceapă să folosească din rezervele sale naționale.

Directorul general al Shell, Wael Sawan, a spus că există îngrijorări că problemele de aprovizionare vor ajunge și în Europa. El a explicat că Asia de Sud fusese prima afectată, apoi problemele s-au extins în Asia de Sud-Est și de Nord-Est, iar în aprilie urmau să lovească tot mai mult Europa. Tot el a avertizat guvernele să nu ia măsuri care ar putea înrăutăți situația pieței și a subliniat că nu poate exista securitate națională fără securitate energetică.

Mai multe state europene au început să ia măsuri ca să protejeze populația de scumpirea energiei.

Slovenia a fost prima țară din Europa care a introdus raționalizarea combustibilului, iar Spania a aprobat un pachet de ajutor de 5 miliarde de euro. Acesta includea taxe mai mici la electricitate și gaze, dar și ajutoare pentru transportatori, fermieri și pentru cumpărarea de îngrășăminte. Marea Britanie pregătește planuri de urgență pentru a ajuta familiile și firmele afectate de creșterea costurilor energiei.

Directorul general al TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a spus că piața produselor petroliere este în prezent dezorganizată, ceea ce explică de ce benzina și motorina s-au scumpit în multe țări europene. El și-a exprimat îngrijorarea și în legătură cu planurile Europei de a-și reface stocurile de gaze în timpul verii, explicând că acestea vor coincide cu cererea mare din Asia. De asemenea, a estimat că prețul gazului natural lichefiat ar putea ajunge la aproximativ 40 de euro pe megawatt-oră dacă conflictul din Orientul Mijlociu va continua până în vară.

Compania EnQuest a avertizat că impactul asupra pieței ar putea fi semnificativ pe termen mediu și lung deoarece scăderea producției a scos de pe piață între 2 și 3 milioane de barili pe zi. Directorul general al companiei, Amjad Bseisu, a declarat că surplusul de capacitate de producție dispăruse pentru mai mulți ani și a adăugat că situația din strâmtoarea Ormuz rămâne incertă.

Blocarea Strâmtorii Ormuz nu afectează doar piața petrolului și gazelor, ci și aprovizionarea globală cu îngrășăminte agricole. Din această cauză, prețurile au crescut mult și au apărut temeri legate de siguranța alimentară.

Fermierii din emisfera nordică intrau într-o perioadă foarte importantă de primăvară, când trebuie să înceapă lucrările agricole, în timp ce cei din emisfera sudică erau în plină recoltare înainte de iarnă. Activitatea lor avea loc însă în condiții dificile, deoarece războiul cu Iranul a dus la restricții serioase în aprovizionarea cu îngrășăminte esențiale.

Aproximativ o treime din comerțul maritim global cu îngrășăminte trecea prin Strâmtoarea Ormuz. Analiștii din industrie au spus că prețul ureei granulare în Egipt, un indicator important pentru îngrășămintele pe bază de azot, crescuse la aproximativ 700 de dolari pe tonă, față de 400–490 de dolari înainte de război. Prețurile ureei au crescut cu aproximativ 50% de la începutul conflictului, iar cele ale amoniacului cu aproximativ 20%. Și alte îngrășăminte, precum potasa și sulful, s-au scumpit.

Chris Lawson, vicepreședinte la compania CRU, a spus că Orientul Mijlociu este un exportator important de uree și produse pe bază de azot. El a explicat că, din cauza blocării strâmtorii Ormuz, o parte importantă din comerțul global nu mai putea fi transportată. Acesta a estimat că aproximativ 30% dintre furnizorii exportatori nu mai erau disponibili pe piață, inclusiv Arabia Saudită, Qatar, Bahrain și Iran.

Experții din industrie au avertizat că, dacă fermierii nu vor avea suficientă uree, producția agricolă va scădea inevitabil.

Dawid Heyl, manager de portofoliu, a explicat că îngrășămintele pe bază de azot sunt esențiale pentru agricultură și a subliniat că se poate renunța temporar la potasă sau fosfați, dar nu și la azot. El a mai spus că această criză ar putea avea un impact chiar mai mare decât cel al războiului dintre Rusia și Ucraina. Tot el a adăugat că stocurile globale de produse agricole erau încă destul de mari la începutul anului 2026, ceea ce ar putea reduce temporar efectele lipsei de îngrășăminte. În același timp, a avertizat că țările în curs de dezvoltare din Asia și Africa ar putea avea dificultăți în a face față prețurilor tot mai mari ale îngrășămintelor.