Departamentul Trezoreriei Statelor Unite analizează o decizie care ar putea rescrie regulile simbolice ale sistemului monetar american: imprimarea semnăturii președintelui Donald Trump pe noile bancnote aflate în circulație. Măsura, aflată în discuție la nivel federal, ar reprezenta o abatere majoră de la tradiția consacrată a Statelor Unite.

În mod obișnuit, bancnotele americane includ exclusiv semnăturile secretarului Trezoreriei și ale trezorierului SUA. Introducerea semnăturii unui președinte în funcție ar fi o premieră istorică, cu impact simbolic major asupra modului în care este reprezentată puterea executivă pe moneda națională.

Informațiile au fost relatate inițial de publicații internaționale și preluate de agenții de presă, indicând că inițiativa vine într-un context mai amplu în care numele și imaginea lui Donald Trump sunt tot mai frecvent asociate cu instituții și simboluri oficiale ale Statelor Unite.

Această tendință include și schimbări de denumire sau rebranding pentru unele structuri culturale și instituționale, precum și utilizarea numelui președintelui în proiecte cu valoare simbolică sau națională.

Pe lângă discuțiile privind bancnotele, autoritățile americane analizează și emiterea unor monede comemorative speciale. O comisie federală de arte a aprobat recent designul unei monede din aur de 24 de karate, dedicată celebrării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, eveniment care va fi marcat la 4 iulie.

Monetăria SUA a lucrat anterior la o serie de modele pentru această aniversare, axate pe momente istorice fundamentale precum Războiul de Independență și documentele fondatoare ale națiunii. Totuși, includerea unui președinte contemporan în design reprezintă o schimbare de abordare față de practicile tradiționale.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a susținut că utilizarea semnăturii președintelui pe bancnote poate fi interpretată ca o formă de recunoaștere a momentelor istorice ale Statelor Unite, subliniind valoarea simbolică a acestei inițiative.

„Nu există o modalitate mai puternică de a recunoaşte realizările istorice ale ţării noastre măreţe şi ale preşedintelui Donald Trump decât bancnotele de dolari care îi poartă numele”, a justificat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, citat în comunicat.

În Statele Unite, producția bancnotelor este realizată de Biroul de Gravură și Imprimare, în timp ce Monetăria SUA se ocupă de emiterea monedelor. Orice modificare de design sau structură trece printr-un proces strict de aprobare la nivel federal.