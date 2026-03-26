Donald Trump, președintele SUA, creează panică pe burse prin declarațiile contradictorii. O remarcă făcută de Bogdani Comaroni, joi, în podcastul lui Robert Turcescu, la care a fost invitat și Octavian Hoandră.

Din poziția de cel mai puternic om al planetei, liderul de la Casa Albă face, voit sau nu declarații care aruncă marile burse în haos.

Este remarca pe care a făcut-o Bogdan Comaroni despre afirmațiile lui Donald Trump. Recent, s-a instaurat panica în SUA, după ce președintele a anunțat că va crește prețul combustibilului.

„A venit purtătoarea de cuvânt și zice, domnul Trump e îngrijorat că s-ar putea să ajungă prețul barilului foarte sus și pe la 200 de dolari. Și îți dai seama, în America, panică mare. Și-a ajuns galonul la 4 dolari, 5 dolari, să vezi acum, salt de nu știu ce. După care, dacă te uiți la piața asta așa și vezi că întotdeauna domnul Trump face o declarație de asta stupefiantă când se închid bursele și o reia așa cum trebuie, favorabil lunea, când se deschid bursele”, a explicat invitatul emisiunii.

Bogdan Comaroni a continuat să explice jocul declarațiilor creat de președintele din SUA.

„Și întotdeauna se produce panică și se răzgândește domnul Trump. Bineînțeles cu concursul celor de la burse, că ăștia din elită și din ocultă și ăștia care manipulează, care sunt pe piețele bursiere de investiții, nu sunt tâmpiți. Adică s-au prins de un an de zile că Trump zice azi ceva și mâine revine, azi îți bagă taxe de 15%, după aceea ce îți mai băgăm 30%, poimâine că renunțăm la 40%.”

Prin aceste declarații aiuritoare, care amețesc bursele, Donald Trump ar face mari jocuri care aduc munți de bani. Iar totul este legat de manipularea investițiilor.